Σαφές μήνυμα ότι «οι διεθνείς θαλάσσιες οδοί πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές και ασφαλείς» και ότι «η ελευθερία της ναυσιπλοίας είναι αδιαπραγμάτευτη» έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνάντησής του με την ομόλογό του από τη Δημοκρατία της Υεμένης Afrah Abdulaziz Al-Zouba. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα υπουργό Εξωτερικών και Ομογένειας της Δημοκρατίας της Υεμένης, με εξαιρετικά μεγάλη συμβολή στη διεθνή παρουσία της χώρας της.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι «η Ελλάδα θα συνεχίσει να διατηρεί ψηλά στη διεθνή ημερήσια διάταξη τα ζητήματα της θαλάσσιας ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, τόσο στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ενώ πρόσθεσε ότι «η ανάδειξη της θαλάσσιας ασφάλειας ως πεδίου ουσιαστικής διεθνούς συνεργασίας θα αποτελέσει προτεραιότητα της χώρας μας κατά την Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027».

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Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, δόθηκε «ιδιαίτερη έμφαση στην έμπρακτη συνδρομή της Ελλάδας προς την Υεμένη στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας». Υπογράμμισε ακολούθως ότι «προς την κατεύθυνση αυτή, η Ελλάδα, σε συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο, θα συμβάλλει στην εκπαίδευση στελεχών της Ακτοφυλακής της Υεμένης, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της».

«Πρόκειται για μια απτή έκφραση της υποστήριξής μας, αλλά και για μια ουσιαστική επένδυση στην κοινή μας ασφάλεια. Βούλησή μας είναι να διευρύνουμε περαιτέρω την αμοιβαία επωφελή συνεργασία μας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της χώρας μας στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν επί τάπητος οι προοπτικές στενότερης συνεργασίας στους διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβαίας υποστήριξης υποψηφιοτήτων.

Ο κ. Γεραπετρίτης πρόσθεσε ότι «η θάλασσα πρέπει να αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας, συνεργασίας και ευημερίας, όχι πεδίο συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων» και ότι «η Υεμένη μπορεί να υπολογίζει στην Ελλάδα ως σταθερό φίλο και αξιόπιστο εταίρο». «Είμαι πεπεισμένος ότι η σημερινή σας επίσκεψη προσδίδει νέα δυναμική στις σχέσεις μας, προς όφελος των λαών μας, αλλά και της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας» τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την κυβέρνηση της Υεμένης και τις προσπάθειές της για τη διασφάλιση της ενότητας, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της χώρας, καθώς και την αποκατάσταση της σταθερότητας και την ενίσχυση των κρατικών θεσμών». Υπενθύμισε δε, ότι η Ελλάδα έχει επανειλημμένως καταδικάσει, υπό την ιδιότητά του εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τις επιθέσεις των Χούθι κατά αμάχων, μη στρατιωτικών υποδομών, γειτονικών χωρών, αλλά και κατά της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων που έχουν γίνει κατά ελληνόκτητων πλοίων. Εξέφρασε δε την πεποίθηση ότι «μόνο μέσα από μια συμπεριληπτική πολιτική διαδικασία μπορεί να επιτευχθεί μια συνολική και βιώσιμη λύση στην κρίση της Υεμένης». «Στηρίζουμε πλήρως τις σχετικές πρωτοβουλίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τις προσπάθειες του ειδικού απεσταλμένου του γενικού γραμματέα του Οργανισμού», πρόσθεσε, τονίζοντας παράλληλα ότι «η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς επίσης και η προστασία του άμαχου πληθυσμού, αποτελούν επιτακτική ανάγκη».

Όπως ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, «σε μια περιοχή που δοκιμάζεται ήδη από πολλαπλές κρίσεις και συγκρούσεις, κάθε νέα εστία έντασης επιτείνει το κλίμα ανασφάλειας και εντείνει τον κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής αποσταθεροποίησης, ενώ οι επιπτώσεις υπερβαίνουν κατά πολύ τα γεωγραφικά όρια της περιοχής».

Πιο συγκεκριμένα, υπογράμμισε ότι «οι απειλές κατά της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, από τα Στενά του Ορμούζ έως τα Στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ και την Ερυθρά Θάλασσα, θέτουν σε κίνδυνο τη διεθνή εμπορική ναυτιλία και πρωτίστως τη ζωή και την ασφάλεια των πληρωμάτων των πλοίων», αλλά και «διαταράσσουν τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και αυξάνουν το κόστος των θαλασσίων μεταφορών, με άμεσες συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία, αλλά και για την καθημερινότητα των πολιτών στον κόσμο».

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Σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη, «η θαλάσσια ασφάλεια δεν είναι, συνεπώς, ένα αμιγώς περιφερειακό ζήτημα, αλλά μια παγκόσμια πρόκληση που απαιτεί συλλογική και συντονισμένη αντιμετώπιση». «Για την Ελλάδα, ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη», όπως τόνισε, «η προάσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, και το αποδεικνύουμε στην πράξη».

Ο κ. Γεραπετρίτης απαρίθμησε πρωτοβουλίες της ελληνικής πλευράς προς αυτή την κατεύθυνση, λέγοντας «η χώρα μας έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιχείρηση “ΑΣΠΙΔΕΣ”, φιλοξενώντας το επιχειρησιακό της στρατηγείο στη Λάρισα και συνεισφέροντας με ναυτικές δυνάμεις».

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Πρόσθεσε δε, ότι «αναλαμβάνουμε διπλωματικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, με γνώμονα πάντοτε το Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Κατά τη θητεία μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, έχουμε αναλάβει, από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη σύνταξη των διαδοχικών Ψηφισμάτων, σε συνέχεια του Ψηφίσματος 2722 για τις επιθέσεις των Χούθι κατά της εμπορικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ