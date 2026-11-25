«Οι πόλοι του πολιτικού συστήματος είναι δύο: ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Η ΕΛΑΣ δεν αποτελεί πόλο. Είναι ένα προσωπικό κόμμα. Είχε μία ορατότητα στην αρχή. Τώρα ξεφουσκώνει», υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Όπως εκτίμησε, «ο πρωθυπουργός ξέρει ότι η μόνη του πιθανότητα να διασωθεί είναι να εξαπατήσει κάποιους μετριοπαθείς ψηφοφόρους, οι οποίοι προφανώς και δεν εξαπατώνται εύκολα πια διότι έχουν βιώσει τα αδιέξοδα της πολιτικής της ΝΔ». Πρόσθεσε ότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει να βάλει απέναντί του τον κ. Τσίπρα γιατί «ξέρει ότι είναι εύκολη πίστα και θα τον νικήσει». Ανέφερε ότι «αντιθέτως, αν απέναντί του βρεθεί το ΠΑΣΟΚ γνωρίζει πολύ καλά ότι έχει να κάνει με μία δύναμη που μπορεί να πάρει από την αριστερά και το κέντρο έως την κεντροδεξιά και τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους».

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Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι αποτυπώνεται πως το ΠΑΣΟΚ έχει το πιο αξιόπιστο πρόγραμμα, για να τονίσει ότι το κόμμα του «δεν ασκεί αντιπολίτευση δείχνοντας μόνο με το δάχτυλο ποιος είναι διεφθαρμένος, αλλά διαρκώς επικοινωνεί το πρόγραμμά του για το μέλλον της χώρας». Όπως είπε, η κάλπη θα κρίνει και «το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ανεβαίνει γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι αποτελεί τη μόνη επιλογή για πολιτική αλλαγή».

Υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει «ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα από τη σημερινή κυβέρνηση» και έφερε ως παράδειγμα το ζήτημα των funds. «Εμείς δεν λέμε και λίγο funds και λίγο δανειολήπτες. Τα funds θα ελεγχθούν και αν το ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση δεν θα πάρουν τα λεφτά που έχουν προϋπολογίσει με αυτά που τους έταξε η ΝΔ», επεσήμανε. Σχολίασε «μας κατηγορούσαν ότι είμαστε τοξικοί προς τον κ. Τσίπρα», για να προσθέσει: «Καμία τοξικότητα. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε όσα συνέβησαν με την έλευση των funds». Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ενώ βάσει της 1023/2019 Ευρωπαϊκής Οδηγίας μπορούσε να έχει πρόγραμμα προστασίας της πρώτης κατοικίας, εκείνη «επέλεξε να μην υπάρχουν αυτά τα προγράμματα». Υπογράμμισε πώς μπορεί ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, να υποστηρίζει ότι πέτυχε ο εξωδικαστικός μηχανισμός «όταν μπήκαν 60.000 ενώ το 2020 η κυβέρνηση έλεγε ότι θα μπουν 500.000» και «από τις 60.000 οι μισοί έχουν χάσει τη ρύθμιση».

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο Mr. πλειστηριασμοί. Έχουμε μπαράζ πλειστηριασμών και τεράστια αναδιανομή ακίνητης περιουσίας με τη σφραγίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ. «Αυτό ζουν οι Έλληνες. Στεγαστική κρίση -δεν μπορούν να νοικιάσουν ή να αγοράσουν κατοικία. Ιδιωτικό χρέος- τους λένε μπαταξήδες, σαν να μην υπήρξε κρίση στη χώρα που ανέτρεψε τους οικογενειακούς προγραμματισμούς», σημείωσε και ρώτησε: «Αν εκείνοι είναι μπαταξήδες, εκείνος ο οποίος είχε τάξει μείωση ΦΠΑ στο 22% και 10%, είχε τάξει κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, δεν είναι μπαταξής της ελπίδας; Δεν είναι μπαταξής ο πρωθυπουργός των δεσμεύσεων που πήρε;».

Αναφερόμενος στην υπόθεση του υφυπουργού Ενέργειας, Νίκου Τσάφου, απέρριψε κυβερνητικό ισχυρισμό ότι αυτή αναδείχθηκε για να επισκιάσει την πρόοδο του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης: «Το ότι η υπόθεση του κ. Τσάφου βγήκε για να κρύψει τη μεγάλη εθνική επιτυχία δεν νομίζω ότι αντέχει καν σε κριτική. Είναι μια προσπάθεια να εμφανιστεί πάλι ένας διχασμός, ένα ιδιότυπο σιωπητήριο. Είναι συνωμοσιολογία». «Το πρόβλημα με τον κ. Τσάφο είναι ότι ενώ ήταν σύμβουλος του πρωθυπουργού σε ζητήματα εξορύξεων, είχε ομολογιακούς τίτλους της Exxon Mobil. Αυτό πρέπει να ελεγχθεί για σύγκρουση συμφερόντων», επεσήμανε ο κ. Τσουκαλάς.