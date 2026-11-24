Συζήτηση εφ’ όλης της ύλης πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Διευθυντή της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» Γιάννη Τσαπρούνη, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030», στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία.

«Τι μας λένε οι πολίτες; Ότι απόλυτη προτεραιότητα δίνεται στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία», τόνισε ο πρωθυπουργός, με αναφορά στα αποτελέσματα έρευνας που παρουσιάστηκε στην αρχή του συνεδρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επεσήμανε πως είναι δικαιολογημένο αυτό λόγο της μεγάλης πίεσης που δέχεται το διαθέσιμο εισόδημα από την παγκόσμια ακρίβεια που είναι αποτέλεσμα της έκρηξης των τιμών της ενέργειας. «Η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος και τα οικονομικά του νοικοκυριού προφανώς έρχονται σε πρώτη προτεραιότητα» είπε και μίλησε για πρόκληση όσον αφορά το πώς θα εξασφαλίσουμε ότι οι μακροοικονομικές επιδόσεις θα μεταφραστούν τελικά και σε μια καλύτερη οικονομική καθημερινότητα για το κάθε ελληνικό νοικοκυριό. «Αυτή η πολιτική έρχεται και συνδέεται με πολλές επιμέρους κυβερνητικές προτεραιότητες, πώς δημιουργούμε θέσεις εργασίας, πώς μειώνουμε την ανεργία, πώς αυξάνουμε τους μισθούς, πώς μειώνουμε τους φόρους, πώς αντιμετωπίζουμε την ίδια τη λειτουργία της αγοράς», τόνισε.

«Δεν είναι συνηθισμένο μια κυβέρνηση να μπορεί να λέει ότι πέτυχε τους στόχους που έθεσε», είπε ο πρωθυπουργός με αναφορά στην επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί το 2023 για τον μέσο και κατώτατο μισθό.

«Αναγνωρίζω όμως ότι ένα μεγάλο κομμάτι των αυξήσεων στους ονομαστικούς μισθούς απορροφήθηκε από το κύμα ακρίβειας των τελευταίων πέντε ετών», τόνισε.

«Πώς θέλουμε να κινηθούμε από δω και στο εξής; Κατ’ αρχάς πρέπει να υπάρχει ένας φιλόδοξος μακροοικονομικός στόχος. Ανάπτυξη διπλάσια, κατ’ ελάχιστον του ευρωπαϊκού μέσου όρου, άνω του 2%. Αυτή η ανάπτυξη πρέπει να τροφοδοτείται πρωτίστως από επενδύσεις, πρέπει να συνδέεται με τη συνέχιση της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας προς μια οικονομία πολύ πιο εξωστρεφή. Αυτή η ανάπτυξη θα μας επιτρέψει να κάνουμε δύο πράγματα: να πούμε ναι ότι μπορούμε να έχουμε μέσο μισθό το 2030, στα 1800 ευρώ, κατώτατο μισθό σίγουρα πάνω από τα 1000 ευρώ το 2028 και συντάξεις οι οποίες θα αυξάνονται πάλι λαμβάνοντας υπόψη και τον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα της οικονομίας. Άρα όσο η οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα τόσο θα αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών αλλά τόσο θα μπορούμε και να στηρίζουμε το κοινωνικό κράτος», τόνισε ο πρωθυπουργός.

“Τα τελευταία χρόνια οι πολίτες βλέπουν μια τεράστια πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους”

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το ότι οι πολίτες πιστεύουν πως το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ανάπτυξη της Ελλάδας είναι κατά 32% η γραφειοκρατία και η αναποτελεσματικότητα του κράτους, κατά 20% το δημογραφικό και κατά 18% η διεθνής οικονομικής και γεωπολιτική αστάθεια και ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. «Κατ’ αρχάς να αναγνωρίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια οι πολίτες βλέπουν μια τεράστια πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Είναι κάτι το οποίο πιστώνεται διακομματικά στη χώρα. Είμαστε σήμερα σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι πολλές ευρωπαϊκές χώρες ενώ ξεκινήσαμε ως ουραγοί», τόνισε.

Εξήγησε πως η βελτίωση δεν αφορά μόνο το gov.gr αλλά και μια σειρά άλλες εφαρμογές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το επόμενο βήμα είναι να μη ζητάει το gov.gr από τους πολίτες πιστοποιητικά αλλά να μπορεί το ίδιο να αντλεί πληροφορίες και να κάνει ουσιαστικά δουλειά την οποία και σήμερα ακόμα χρειάζεται να κάνει ο πολίτης. Η γραφειοκρατία όμως δεν περιορίζεται μόνο εκεί. Υπάρχουν ακόμη ζητήματα σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφέρθηκε σε μια σειρά επιτεύγματα όπως οι απαντήσεις που δίνονται για ζητήματα του αναπτυξιακού νόμου, ζητήματα που επιλύονται σχετικά με τις χρήσεις γης, το χωροταξικό για τη βιομηχανία που έδωσε πολλές απαντήσεις στον τομέα αυτό και μια σειρά βελτιώσεων που αναμένεται να δώσουν μια μεγάλη ώθηση σε όλες εκείνες τις επενδύσεις οι οποίες σχετίζονται με κατασκευές και ανάπτυξη υποδομών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπογράμμισε ότι άλλα γραφειοκρατικά εμπόδια μπορεί να είναι και ευρωπαϊκού χαρακτήρα, όπως υπηρεσίες ή ενιαία αγορά. «Μιλάμε συχνά γι’ αυτό που αποκαλούμε το 28ο νομικό καθεστώς», τόνισε, εξηγώντας ότι υπάρχει μία εθνική γραφειοκρατία αλλά υπάρχει και μία ευρωπαϊκή.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, είπε, «είναι μια πρόκληση αλλά είναι ταυτόχρονα και μια ευκαιρία για τη χώρα» επισημαίνοντας ότι η χώρα μας έχει αναπτύξει πολύ ισχυρές σχέσεις με τις χώρες που βρίσκονται στον Κόλπο, είναι μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και των χωρών της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου κι αυτό μπορεί να δημιουργήσει πολλές επενδυτικές ευκαιρίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως προς το δημογραφικό επεσήμανε ότι είναι ένα κομμάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον. «Θέλω να θυμίσω ότι το 2019 η ανεργία στη χώρα ήταν 18% και η ανεργία των νέων ήταν 40% και σήμερα βρισκόμαστε σε μια θέση όπου πολλές επιχειρήσεις ψάχνουν για εργαζόμενους» πρόσθεσε. Το πώς αλλάζει η αγορά εργασίας, το πώς σπρώχνουμε νέα παιδιά σε εκείνους τους τομείς που ξέρουμε ότι θα υπάρχει μεγάλη ζήτηση, το πώς γίνονται πιο απλές οι μετακλήσεις για ορισμένες κατηγορίες εργασίας είναι σημαντικά στοιχεία, εξήγησε και πρόσθεσε πως μεγάλη είναι η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης, που θα αλλάξει τα πάντα με πολλές θετικές και πολλές αρνητικές πτυχές.

“Η χώρα έχει στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη εδώ και τρία χρόνια”

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέχεια απαντώντας ειδικότερα για τις προκλήσεις από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης υπογράμμισε ότι η ΤΝ αλλάζει τα πάντα και αυτό δεν είναι κάτι που το αντιλαμβάνονται μόνο οι Έλληνες καθώς πρόκειται για μια τεχνολογική επανάσταση διαφορετικού χαρακτήρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η χώρα έχει στρατηγική ΤΝ εδώ και τρία χρόνια. Είναι κάτι στο οποίο έχουμε επενδύσει και προσπαθούμε και την προσαρμόζουμε έτσι ώστε να εισπράξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη και να περιορίσουμε όσο είναι δυνατόν τους κινδύνους», είπε.

Στα οφέλη αναφέρθηκε στο δίπτυχο ΤΝ και κράτος με τεράστιες ευκαιρίες για τη βελτίωση της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα. Υπογράμμισε ότι η ΤΝ δεν μπορεί και δεν πρέπει να υποκαταστήσει την ανθρώπινη κρίση. Η τελική κρίση πρέπει να είναι ανθρώπινη απόφαση κι έδωσε ένα παράδειγμα που αφορούσε στις δημόσιες συμβάσεις. Επίσης μίλησε για την εφαρμογή της στο Κτηματολόγιο για την ΤΝ και Εκπαίδευση που αποτελεί μια τεράστια πρόκληση αλλά και ΤΝ και Επιχειρηματικότητα.

Στην υγεία, την πολιτική προστασία στην άμυνα, ανέφερε επίσης ότι η ΤΝ δημιουργεί πολλές καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.

«Για μένα είναι αδιανόητο ότι υπάρχουν σήμερα κολοσσιαίες επιχειρήσεις με αποτιμήσεις τρισεκατομμυρίων που οι ίδιοι οι ιδρυτές τους λένε “βάλτε μας φρένο διότι αναπτύσσουμε μια τεχνολογία η οποία τρέχει τόσο γρήγορα που δεν την καταλαβαίνουμε κι εμείς οι ίδιοι”», είπε και τόνισε την ανάγκη ελέγχου και επιβολής ρυθμιστικών πλαισίων.

«Σε μια εποχή που οι κρίσιμες υποδομές μας κινδυνεύουν αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία», τόνισε.

“Τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα κριθούν τα πάντα”

Ο πρωθυπουργός κλήθηκε να απαντήσει για το πόσο εύκολο πιστεύει ότι είναι να γκρεμιστούν ιδεοληψίες και νοοτροπίες που δεν αφήνουν τη χώρα να κάνει βήματα προς τα μπρος.

«Η διακυβέρνησή μας, 7,5 χρόνια τώρα προσπαθεί να κάνει ένα μεγάλο άλμα εκσυγχρονισμού για τη χώρα σε δύσκολες συνθήκες. Δεν κυβερνούμε σε κανονικούς καιρούς», τόνισε. «Γι’ αυτό και επιμένω ότι τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα κριθούν τα πάντα και οι εκλογές αυτές έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Η θέση της Ελλάδας σ’ έναν κόσμο που μεταβάλλεται. Η σχέση μας με την ΤΝ. Η προσαρμογή στην κλιματική κρίση. Δεν είναι αδιάφορα τα επόμενα τέσσερα χρόνια» πρόσθεσε.

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, το ερώτημα είναι αν αυτή η αναντίρρητη πρόοδος θα συνεχιστεί ή να πειραματιστούμε με λύσεις που είχαμε δοκιμάσει στο παρελθόν και τις οποίες ως επί το πλείστον έχουμε μετανιώσει.

«Για μένα αυτό το άλμα εκσυγχρονισμού και η αντιμετώπιση πολλών ακόμη στεγανών οπισθοδρομικότητας, ενός πελατειακού κράτους, αντιλήψεων που έρχονται από το παρελθόν εξακολουθεί να είναι η μεγάλη πρόκληση», τόνισε.

Και υπογράμμισε πως «είναι ένας πόλεμος που θα κερδίσουμε ως χώρα ακόμη κι αν χάσουμε κάποιες μάχες».

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στη σημασία του πρωτογενούς τομέα. Μίλησε για τη συνέπεια στη δέσμευση πληρωμής των αγροτών στο τέλος Νοεμβρίου για εκείνους που υπέβαλαν τις δηλώσεις με τον καινούργιο τρόπο. «Αυτές είναι σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την επόμενη μέρα διότι μας επιτρέπουν να πούμε στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους ότι θα παίρνουν τα χρήματα που πραγματικά δικαιούνται ενώ ένα απαρχαιωμένο και προβληματικό σύστημα αντικαθίσταται σταδιακά από ένα σύστημα που έχει όλες τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας και ακεραιότητας όχι γιατί μας το ζητάει η Ευρώπη αλλά γιατί αυτό είναι το δίκαιο, έτσι περισσεύουν χρήματα από αυτούς που δεν τα δικαιούνται και ανακατανέμονται σε εκείνους που πραγματικά τα δικαιούνται» επισήμανε.

Στο σημείο αυτό μίλησε για αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζονται στρεβλώσεις και αντιλήψεις οι οποίες μπορεί να είναι ριζωμένες ακόμη και στο ίδιο του το κόμμα. «Θα έλεγα ότι σήμερα είμαι ακόμα πιο αποφασισμένος και πιο έμπειρος να κινηθούμε γρήγορα για να δώσουμε αυτές τις μάχες οπισθοφυλακών που σε έναν βαθμό εξακολουθούν να κρατάνε την Ελλάδα πίσω» υπογράμμισε.

Αναφορά έκανε και στη μάχη που δόθηκε για τα μη-κρατικά πανεπιστήμια και η οποία κερδίζεται, όπως είπε, ενώ αναφέρθηκε και στα δημόσια πανεπιστήμια όπου δεν υπάρχουν πια ενεργές καταλήψεις και στα οποία εξελίσσονται προγράμματα που προσελκύουν φοιτητές από το εξωτερικό.

“Στο τέλος της εβδομάδας θα συζητηθεί ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός”

Ακολούθως, για τον πρωτογενή τομέα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ένα κομμάτι των κινητοποιήσεων είναι ένα είδος επαναστατικής γυμναστικής που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο υποκινούμενο από συγκεκριμένα κόμματα.

Αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνάντησή του στη Λάρισα με εκπροσώπους αγροτών που, όπως είπε, του έθεσαν τρία ζητήματα: επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αντλία, αν θα πληρωθούν οι επιδοτήσεις στις 30 Νοεμβρίου και θα λειτουργήσει το νέο σύστημα υποβολής δηλώσεων κι ένα ζήτημα που αφορά τον τρόπο με τον οποίο χρεώνει η ΔΕΗ και τη συχνότητα με την οποία εκδίδονται οι λογαριασμοί. Τόνισε ότι 2,5 από τα τρία ζητήματα που ετέθησαν στον ίδιο προσωπικά, έχουν εκπληρωθεί και άρα είναι προσχηματική η αναζήτηση νέων αφορμών για να βγουν οι αγρότες στο δρόμο.

«Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για το μέλλον» είπε αντιπαραβάλλοντας το γεγονός ότι παλιότερα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν ένα υπουργείο επιδοτήσεων και αποζημιώσεων.

Πρόσθεσε ότι η όλη συζήτηση έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο τέλος της εβδομάδας θα συζητηθεί ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και θα καθοριστεί το ύψος των πόρων που θα πάνε στον πρωτογενή τομέα.

“Μία αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι η ενδεδειγμένη λύση για τη χώρα”

Μιλώντας για τις επικείμενες εθνικές εκλογές και τον στόχο μίας τρίτης αυτοδύναμης κυβερνητικής θητείας ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι αντιμετωπίζει με μεγάλη σεμνότητα και σεβασμό αυτήν την πολύ όμορφη δημοκρατική διαδικασία όπου «όλοι μας, και ως κόμματα αλλά και ως πολιτικοί, θέτουμε τις πολιτικές μας και τους εαυτούς μας στην κρίση των πολιτών για να αποφασίσει τελικά ο κυρίαρχος ελληνικός λαός πώς πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη τετραετία». «Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό καταρχάς να αναγνωρίσουμε ότι η κυβέρνηση αυτή, και εγώ προσωπικά ήμασταν συνεπείς στην επίσημη δέσμευση που είχα δώσει από το 2019, ότι είναι υποχρέωσή μας να εξαντλούμε τους εκλογικούς κύκλους. Το έκανα και το ’23, θα το κάνω και το ’27», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης που συμμετείχε σε συζήτηση, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030», που διοργανώνει ο «Ελεύθερος Τύπος».

Επεσήμανε ότι αυτό αλλάζει και το παράδειγμα για το πώς αντιλαμβανόμαστε την πολιτική. «Ο βασικός λόγος για τον οποίο οι κυβερνήσεις προσφεύγουν σε πρόωρες εκλογές, εκτός αν γίνει κάτι έκτακτο και χάσουν τη δεδηλωμένη, είναι γιατί αυτό βολεύει κυβερνήσεις. Έτσι είναι. Γιατί θεωρούμε ότι το timing είναι κατάλληλο» ανέφερε. Αλλά δεν είναι αυτός ο πραγματικός λόγος για να προσφεύγουμε σε πρόωρες εκλογές, τόνισε, εξηγώντας ότι και ο ίδιος είχε ευκαιρίες, καλά δημοσκοπικά παράθυρα για να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές. Επέλεξε να μην το κάνει, να εξαντλήσει τη θητεία του και να κριθεί συνολικά η κυβέρνηση για το έργο της.

Επεσήμανε ότι «Και το 2019 και το 2023 δεν φαινόταν εφικτή η αυτοδυναμία και όμως τελικά επετεύχθην. Και τότε οι δημοσκοπήσεις μας δίνανε πολύ κάτω από το ποσοστό το οποίο πήραμε. Άρα θεωρώ ότι η αυτοδυναμία είναι ένας στόχος διεκδικήσιμος. Εφικτός. Δεν λέω ότι είναι εύκολος αλλά λέω ότι είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Ειδικά όταν τον έχουμε πετύχει δύο φορές και όταν σήμερα βρισκόμαστε σε ένα ποσοστό που είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα του δεύτερου και του τρίτου κόμματος, σε όλες τις μετρήσεις».

«Εμείς θα εξηγήσουμε στην κοινωνία και το κάνω ήδη γιατί θεωρούμε ότι σε αυτή τη συγκυρία μία αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι η ενδεδειγμένη λύση για τη χώρα. Διότι μπορεί να παίρνει αποφάσεις γρήγορα, διότι εξακολουθεί να υπόκειται σε μία αυστηρή λογοδοσία και δεν μπαίνει στα παζάρια των συμμαχικών κυβερνήσεων όπου ένα μικρό κόμμα ενδεχομένως μπορεί να έχει ως μόνο λόγο να εκβιάζει ένα μεγάλο για να πετύχει τους δικούς του πολιτικούς στόχους. Και σας ζητώ να κοιτάξετε γύρω σας να δείτε λίγο τι γίνεται στην Ευρώπη. Είχε ενδιαφέρον ότι στο τελευταίο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο έγινε στο Δουβλίνο ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου μίλησε για λογαριασμό και του Βελγίου και της Ολλανδίας. Για τον απλούστατο λόγο ότι και στις δύο αυτές χώρες οι κυβερνήσεις μετά από λίγο χρονικό διάστημα κινδυνεύουν με κατάρρευση, διότι πολύ απλά δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους τα κόμματα τα οποία έχουν συγκροτήσει τον κυβερνητικό συνασπισμό. Κι αυτά σε χώρες που έχουν μεγάλη εμπειρία σε συμμαχικές κυβερνήσεις» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Αναφέρθηκε στο ότι το ΠΑΣΟΚ αποκλείει τη μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ και επανέλαβε ότι κυρίαρχος είναι ο ελληνικός λαός και «όλοι θα σεβαστούμε το αποτέλεσμα των εκλογών». «Θα δούμε τι θέλει ο ελληνικός λαός και θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε μια νέα μετεκλογική πραγματικότητα» σημείωσε, λέγοντας, ωστόσο, ότι ο χρόνος μέχρι τις εκλογές είναι ωφέλιμος πολιτικός χρόνος.

“Η χώρα χρειάζεται ένα νέο μεγάλο επενδυτικό άλμα”

«Αντί να ψάχνουν τα κόμματα να ανακυκλώνουν βουλευτές ας κάνουν αυτό που κάνουμε εμείς που είναι συνέχεια να ψάχνουμε να δούμε πώς μπορούμε να εμπλουτίσουμε την παράταξή μας με νέο κόσμο, νέα στελέχη που θα εκτεθούν για πρώτη φορά στα κοινά», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση με τον Γιάννη Τσαπρούνη στο πλαίσιο του συνεδρίου «Με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030», ο Κυρ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι έχουν ήδη ληφθεί πολλά μέτρα «κάτι που το ξεχνάμε» και πως πολλές φορές νιώθει ότι υπάρχει μια δημοσιογραφική ανάγκη να μιλήσουμε για τα επόμενα μέτρα χωρίς να έχουμε αφομοιώσει καλά-καλά αυτά που ήδη έχει πάρει η κυβέρνηση.

Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν προκλήσεις και είπε ότι πρέπει να αναμένονται εξαγγελίες για το φυσικό αέριο για το πώς μπορούν να στηριχθούν επιχειρήσεις -και μικρομεσαίες όπως τα αρτοποιεία- που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ως τον βασικό ενεργειακό τους πόρο.

Εξήγησε ότι η στήριξη είναι συνεχιζόμενη και η εποπτεία της αγοράς δεν σταματάει. Αναφέρθηκε στην εφαρμογή posokanei που χρησιμοποιείται από 300.000 πολίτες και τόνισε ότι ο ενημερωμένος καταναλωτής είναι αυτός που μπορεί να βρει την καλύτερη λύση και την καλύτερη προσφορά. Προσέθεσε ότι θα υπάρχουν παρεμβάσεις όπου εντοπίζονται στρεβλώσεις κι έκανε ειδική αναφορά στην πρωτοβουλία μείωσης του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου.

Κλείνοντας και απαντώντας σε ερώτηση για το κρίσιμο στοίχημα για τη χώρα σε μια τρίτη κυβερνητική θητεία ο πρωθυπουργός τόνισε: «Για μένα το κρίσιμο στοίχημα για τη χώρα είναι -αν έπρεπε να βάλω έναν αριθμητικό στόχο-, ρυθμοί ανάπτυξης διπλάσιοι από τους ρυθμούς της ευρωζώνης. Μόνο αυτοί μπορούν να μας δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, να βελτιώσουν το διαθέσιμο εισόδημα και να μας επιτρέψουν να στηρίζουμε το κοινωνικό κράτος έτσι όπως το θέλουν -και δικαιολογημένα- και το προσδοκούν οι Έλληνες πολίτες. Αλλά αυτό δεν θα γίνει με μαγικά ούτε με θαύματα. Απαιτεί μια συνολική στρατηγική στήριξης των επενδύσεων». Τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται ένα νέο μεγάλο επενδυτικό άλμα, με εγχώριους, ευρωπαϊκούς, ξένους πόρους. «Είμαστε σε καλό δρόμο, έχουμε καλύψει ένα κομμάτι του χαμένου εδάφους αλλά η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία στην οποία η χώρα θα συγκλίνει με μεγάλη ταχύτητα με την Ευρώπη και θα την ξεπεράσει και σε αρκετούς επιμέρους δείκτες, όπου έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα».

Επεσήμανε ότι «έχουμε και την εμπειρία και την αυτοκριτική διάθεση να δούμε τι κάναμε και τι δεν κάναμε καλά αλλά εγώ προσωπικά έχω και όλη αυτήν την ενέργεια να μπορώ να μετατρέψω την εντολή, εφόσον μας τη δώσουν οι Έλληνες πολίτες, σε μία μεγάλη ευκαιρία, αυτή την τόσο κρίσιμη τετραετία όπου τα πάντα θα αλλάξουν στη χώρα και στον κόσμο, η Ελλάδα να βρεθεί με την πλευρά των νικητών και όχι των ηττημένων».

Ερωτηθείς για τα γλυπτά του Παρθενώνα ξεκίνησε με αναφορά στα εγκαίνια του παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης που όπως είπε πρόβλεψη της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν να μετατραπεί σε γραφεία και αποθήκη. «Εμείς αλλάξαμε τον σχεδιασμό και δημιουργήσαμε ένα Μουσείο που είναι πραγματικό κόσμημα», είπε.

«Θεωρώ ότι αυτή η συνεχής διεκδίκηση αποκτά τη δυναμική που της αρμόζει. Για την κυβέρνηση αλλά και για μένα προσωπικά είναι ένα μεγάλο στοίχημα», είπε δεσμευόμενος να συνεχίσει την άσκηση πιέσεων και στη βρετανική κυβέρνηση και στο Βρετανικό Μουσείο επισημαίνοντας ότι και η παγκόσμια αλλά και βρετανική κοινή γνώμη συντονίζεται με το αίτημα της επανένωσης.