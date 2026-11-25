Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (25/11), όταν βυτιοφόρο καυσίμων ανετράπη και τυλίχθηκε στις φλόγες στον περιφερειακό δρόμο του Καΐρου, στην περιοχή Ελ Ουαράκ της Γκίζας. Το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου ανακοίνωσε αρχικά 15 τραυματίες. Σε νεότερο απολογισμό, η αιγυπτιακή εισαγγελία ανέφερε 25 τραυματίες.

Η φωτιά εξαπλώθηκε σε διερχόμενα οχήματα

Σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία, το βυτιοφόρο βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο στηθαίο. Το φορτίο εξερράγη και η φωτιά εξαπλώθηκε σε οχήματα που περνούσαν από το σημείο. Η εισαγγελία ανέφερε ότι κάηκαν 27 αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.

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Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και πυροσβέστες, ενώ ασθενοφόρα μετέφεραν τους τραυματίες σε κοντινά νοσοκομεία. Η εισαγγελία ερευνά τα αίτια του δυστυχήματος και διέταξε τη λήψη δειγμάτων DNA για την ταυτοποίηση των θυμάτων των οποίων τα στοιχεία παραμένουν άγνωστα.

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