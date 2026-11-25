Η ΑΑΔΕ σφράγισε για δύο χρόνια πρατήριο καυσίμων στον Βόλο, καθώς ελεγκτές των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) εντόπισαν περίπου 340 λίτρα καυσίμων που το σύστημα εισροών–εκροών του πρατηρίου δεν κατέγραφε.

Τι βρήκαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ

Στους χώρους του πρατηρίου οι ελεγκτές βρήκαν 15 δοχεία χωρητικότητας 20 λίτρων το καθένα, με συνολικά 290 λίτρα καυσίμου. Εντόπισαν επίσης ένα βαρέλι χωρητικότητας 180 λίτρων, που περιείχε περίπου 50 λίτρα καυσίμου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η υπεύθυνη της επιχείρησης, τα δοχεία περιείχαν αμόλυβδη βενζίνη και το βαρέλι πετρέλαιο θέρμανσης.

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Πρόστιμα 150.000 ευρώ και διακοπή τροφοδοσίας

Εκτός από τη διετή σφράγιση, οι ελεγκτές δέσμευσαν τα δοχεία και το βαρέλι. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ακολουθούν η επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 150.000 ευρώ, η διακοπή τροφοδοσίας του συγκεκριμένου πρατηρίου και των συνδεδεμένων με αυτό πρατηρίων, καθώς και η δημοσίευση των στοιχείων του. Η αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ έχει δρομολογήσει και τη διαδικασία απάντλησης των καυσίμων.

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