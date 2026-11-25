Απαντήσεις για τις εταιρείες του αλλά και την πολιτική σύγκρουση γύρω από το θέμα, έδωσε νωρίτερα μέσω του τηλεοπτικού σταθμού “Open”, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ., Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

Αφού σημείωσε ότι από το 2023 οπότε και σταμάτησε να είναι βουλευτής, έπρεπε να βιοπορισθεί δηλώνοντας μάλιστα περήφανος για αυτό, τόνισε ότι όλες οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχει, είναι καταγεγραμμένες στη δήλωση πόθεν έσχες την οποία υποβάλλει.

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Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι είναι διαφορετική η εταιρεία που συνέστησε με τον δήμαρχο Στυλίδας Ιωάννη Αποστόλου και η οποία δεν έχει κερδίσει κάποιο έργο, και διαφορετική η εταιρεία που κέρδισε τρεις διαγωνισμούς στον εν λόγω Δήμο.

Για τη χρήση γραφείων εταιρείας του από την ΕΛΑΣ, είπε ότι παραχωρεί τον χώρο για κομματικές συνεδριάσεις. Επισήμανε δε, ότι η Συμπαράταξη δεν έχει κρατική επιχορήγηση, ως εκ τούτου στηρίζεται στα μέλη της, ενώ δήλωσε ότι θα συνεχίζει να παραχωρεί τον χώρο έως ότου αποκτήσει γραφεία η ΕΛΑΣ.

Ενώ στην ερώτηση αν ήταν όλα αυτά σε γνώση του προέδρου της ΕΛΑΣ, Αλέξη Τσίπρα, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης απάντησε πως είναι ενήμερος για όλα.

Στο σημείο αυτό κατηγόρησε τα κόμματα που επιτίθενται στην ΕΛΑΣ, ότι χρωστούν 1,5 δισ. στις τράπεζες και κανείς δεν αναζητά τα χρέη αυτά, όπως παρατήρησε.

Επέμεινε, ακόμη, ότι ουδέποτε έχει διατελέσει βουλευτής κυβερνώντος κόμματος ή υπουργός, ούτε έχει διαχειρισθεί δημόσιο χρήμα, με μόνη εξαίρεση το διάστημα που ήταν δήμαρχος Σκύρου, αλλά οποιοσδήποτε το θελήσει, μπορεί να ερευνήσει τα πεπραγμένα της δημαρχιακής θητείας του.

Εξάλλου, υποστήριξε ότι ένας από τους λόγους που τώρα στοχοποιείται, είναι το γεγονός, πως η δική του εταιρεία ακύρωσε τον παράνομο, όπως είπε, διαγωνισμό του Υπουργείου Πολιτισμού για τα πωλητήρια και τις τουαλέτες σε αρχαιολογικούς χώρους.

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Ο βασικός λόγος των επιθέσεων όμως, είναι η απόπειρα να πληγεί η ΕΛΑΣ, προσέθεσε. Με άλλα λόγια, θέλουν να πουν ότι όλοι είναι ίδιοι, αλλά δεν είναι, κατέληξε ο Μ. Χατζηγιαννάκης.