Δύο άνδρες και ένας αστυνομικός της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τραυματίστηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (25/11) στον Άγιο Παντελεήμονα. Η ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε έναν 22χρονο από το Σουδάν, ο οποίος, σύμφωνα με την Αστυνομία, επιτέθηκε στους δύο άνδρες κρατώντας μαχαίρι και σφυρί.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 15:45, στη συμβολή των οδών Φυλής και Πιπίνου. Ο 22χρονος φέρεται να τραυμάτισε έναν 28χρονο στο χέρι και έναν 26χρονο στο κεφάλι. Και οι δύο άνδρες κατάγονται από το Μπαγκλαντές.

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Τραυματίστηκε αστυνομικός της ΔΙ.ΑΣ. κατά τη σύλληψη

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν να συλλάβουν τον 22χρονο. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εκείνος αντιστάθηκε και τραυμάτισε έναν από τους αστυνομικούς στο χέρι. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.

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