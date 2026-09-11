Νίκος Παππάς στη ΔΕΘ: Μέτρα 5 δισ. ευρώ, 13η σύνταξη και μηδενικός ΦΠΑ σε τρόφιμα

Το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οι σχέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα, οι ενδεχόμενες προοδευτικές συνεργασίες και η πορεία ανασυγκρότησης του κόμματος βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, Νίκος Παππάς, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Τη συζήτηση συντόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Δημήτρης Μελίδης, ενώ ο Νίκος Παππάς δέχθηκε ερωτήσεις για την οικονομία, το στεγαστικό, την ανεργία, το δημογραφικό, τα Τέμπη, την Παιδεία και τα έργα στη Θεσσαλονίκη.

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«Μέτρα που αγγίζουν τα 5 δισ. ευρώ»

Αναφερόμενος στην κοστολόγηση του προγράμματος, ο Νίκος Παππάς δήλωσε ότι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνουν μέτρα συνολικού ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ.

Όπως εξήγησε, περίπου τα μισά έσοδα θα προκύψουν από συγκεκριμένα μέτρα, όπως η ειδική εισφορά στις τράπεζες και στις εταιρείες ενέργειας, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα προέλθει από την αξιοποίηση των δημοσιονομικών πλεονασμάτων.

Υποστήριξε ακόμη ότι οι προτάσεις νόμου που έχει ήδη καταθέσει το κόμμα για τη φορολογική μεταρρύθμιση και την αντιμετώπιση της ακρίβειας έχουν κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

Μεταξύ άλλων, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει:

επαναφορά της 13ης σύνταξης,

καταβολή 13ου μισθού στο Δημόσιο,

μηδενισμό του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα,

μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης,

επαναφορά της ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο,

φορολογική κλίμακα για τα εταιρικά κέρδη και τα εισοδήματα από μερίσματα,

αξιοποίηση του ΕΦΚΑ ως εθνικού επενδυτικού εργαλείου.

Η πρόταση για τον ΕΦΚΑ και την κοινωνική κατοικία

Ο Νίκος Παππάς ανέπτυξε την πρόταση του κόμματος για την αξιοποίηση του ΕΦΚΑ σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, με στόχο τη ρύθμιση ιδιωτικών οφειλών και την ενίσχυση της κοινωνικής κατοικίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακίνητα που παραμένουν κλειστά υπό τη διαχείριση funds θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα απόθεμα κοινωνικής στέγης, με χαμηλά και ελεγχόμενα ενοίκια.

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«Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Έλληνας συνταξιούχος δεν μπορεί να έχει μέρισμα από τις μεγάλες υποδομές της Ελλάδας», ανέφερε, επικαλούμενος ανάλογες διεθνείς πρακτικές επενδύσεων από ασφαλιστικά ταμεία.

Αιχμές για την πρόταση σχετικά με το επίδομα ανεργίας

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στην άποψη που αποδόθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες.

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Ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε την τοποθέτηση «αποτύπωση μιας αποκρουστικής κοινωνικής μηχανικής» και πρόσθεσε:

«Εύχομαι ολόψυχα να παραμείνει προσωπική η άποψη του κ. Μαρινάκη».

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Παράλληλα, ζήτησε να τοποθετηθεί επί του θέματος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Ερωτηθείς για τις πολιτικές και προγραμματικές αποστάσεις από τον Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Παππάς υποστήριξε ότι έχει καταγραφεί μια «σαφής προγραμματική μετατόπιση», επισημαίνοντας πως οι διαφορετικές πολιτικές επιλογές είναι θεμιτές σε μια δημοκρατία.

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«Εμείς εδώ είμαστε, με το κόκκινο χρώμα μας, με τις θέσεις μας, που τις επικαιροποιούμε, τις τεκμηριώνουμε και θα ζητήσουμε την ψήφο του λαού για να εφαρμοστούν», δήλωσε.

Σε ερώτηση εάν αισθάνθηκε ότι τον αφορούσε η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στις «προσωπικές στρατηγικές», απάντησε:

«Οποιοσδήποτε στο δικό μας κόμμα διακρατά ευθύνη και αξίωμα είναι εκλεγμένος και όχι διορισμένος».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη Βουλή»

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο το κόμμα να μην περάσει το όριο του 3% στις επόμενες εκλογές, ο Νίκος Παππάς εμφανίστηκε κατηγορηματικός.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη Βουλή και θα είναι ενισχυμένος», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι το κόμμα φιλοδοξεί να αλλάξει τον σημερινό πολιτικό χάρτη.

Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι η «Αυγή» και ο ραδιοφωνικός σταθμός «Στο Κόκκινο» θα συνεχίσουν να στηρίζονται από το κόμμα «ως κόρη οφθαλμού».

Οι προοδευτικές συνεργασίες

Για τις εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς, ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ υπενθύμισε την πρόταση για κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές του 2024.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει κυβερνητική συμμετοχή στη βάση προγραμματικών συμφωνιών και όχι την εγκατάλειψη των πολιτικών του θέσεων.

«Να αφήσουμε στην μπάντα ό,τι αρχές, ιδέες και πρόγραμμα έχουμε για να γίνουμε υπουργοί, αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Δημογραφικό, μετανάστευση και στήριξη των οικογενειών

Ο Νίκος Παππάς χαρακτήρισε το δημογραφικό πρόβλημα σύνθετο και υποστήριξε ότι απαιτούνται παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα.

Ανέφερε ότι μια οργανωμένη μεταναστευτική πολιτική πρέπει να αποτελεί μέρος του σχεδιασμού, σε συνδυασμό με τη στήριξη των γυναικών, των πολύτεκνων οικογενειών και της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Παιδεία και δημόσια πανεπιστήμια

Αναφερόμενος στην εκπαίδευση, τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης του δημόσιου σχολείου και της αύξησης των θέσεων εισακτέων στα πανεπιστήμια.

Χαρακτήρισε το δημόσιο πανεπιστήμιο «το διαμάντι του στέμματος της ελληνικής εκπαίδευσης» και επανέλαβε την αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων.

Για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα υποστήριξε ότι δεν υπάρχει συγκροτημένο κυβερνητικό σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, ασκώντας κριτική για τις καθυστερήσεις στα έργα υποδομής και τις συνέπειες της απολιγνιτοποίησης στη Δυτική Μακεδονία.