Σέρρες: Απόδραση-θρίλερ από το νοσοκομείο – «Μαϊμού» αστυνομικοί αφόπλισαν τη φρουρά

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ελληνική Αστυνομία μετά την κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, το βράδυ της Παρασκευής (11/9).

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο κρατούμενος, με καταγωγή από την Αλβανία, δήλωσε ότι αισθανόταν αδιαθεσία και αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τη φύλαξή του τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, προκειμένου να εξεταστεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι «μαϊμού» αστυνομικοί και ο αφοπλισμός της φρουράς

Κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο εμφανίστηκαν δύο άτομα που φορούσαν στολές οι οποίες παρέπεμπαν σε αστυνομικούς.

Οι δράστες αιφνιδίασαν τους πραγματικούς αστυνομικούς που συνόδευαν τον κρατούμενο και κατάφεραν να τους αφαιρέσουν τον υπηρεσιακό οπλισμό τους.

Αμέσως μετά έφυγαν από το σημείο, παίρνοντας μαζί τους τον κρατούμενο, πριν οι αστυνομικές δυνάμεις προλάβουν να αντιδράσουν.

Η αλληλουχία των γεγονότων παραπέμπει σε οργανωμένη επιχείρηση. Οι Αρχές διερευνούν εάν η δήλωση αδιαθεσίας αποτελούσε μέρος του σχεδίου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι συνεργοί του γνώριζαν για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Μετά την απόδραση ξεκίνησε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό τόσο του κρατουμένου όσο και των ατόμων που τον βοήθησαν να διαφύγει.

Κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση στην Πυλαία

Ο δραπέτης είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2025 και κατηγορείται για εμπλοκή στην αιματηρή επίθεση στην Πυλαία τον Σεπτέμβριο του 2024.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιστατικό είχε σημειωθεί τα ξημερώματα της 3ης Σεπτεμβρίου 2024, έξω από καντίνα στην περιοχή της Πυλαίας. Ένας 25χρονος είχε δεχθεί πυροβολισμούς στο στήθος και στο χέρι και είχε μεταφερθεί τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε περίπου έναν χρόνο αργότερα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που είχε εκδώσει η ΕΛ.ΑΣ., ο τότε 39χρονος φέρεται να ήταν εκείνος που πυροβόλησε τον 25χρονο και στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είχε επιχειρήσει να διαφύγει και κατά τη σύλληψή του

Ο άνδρας είχε εντοπιστεί στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 μαζί με έναν ακόμη κατηγορούμενο, μέσα σε όχημα στη Θεσσαλονίκη.

Όταν οι αστυνομικοί τούς έκαναν σήμα να σταματήσουν, δεν συμμορφώθηκαν και ανέπτυξαν ταχύτητα. Κατά την προσπάθεια διαφυγής τους συγκρούστηκαν με υπηρεσιακό όχημα, εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή, προτού τελικά ακινητοποιηθούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος των συλληφθέντων είχε σχηματιστεί δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, ναρκωτικά, όπλα, πλαστογραφία, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

Η φωτογραφία του δραπέτη

Το DEBATER διαθέτει φωτογραφία του κρατουμένου που απέδρασε από το Νοσοκομείο Σερρών, την οποία δημοσιεύει με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ