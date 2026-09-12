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ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Εξαντλημένος 68χρονος κάλεσε το 112 – Εντοπίστηκε από το στίγμα του κινητού του

Ο άνδρας βρέθηκε εξαντλημένος σε υπαίθριο χώρο στον Άγιο Ιωάννη. Τέσσερις πυροσβέστες τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.

Γαύδος: Εξαντλημένος 68χρονος κάλεσε το 112 – Εντοπίστηκε από το στίγμα του κινητού του
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 68χρονο στη Γαύδο, ο οποίος εντοπίστηκε εξαντλημένος σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 09:30 το πρωί του Σαββάτου (12/9).

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Εντοπίστηκε μέσω του κινητού του

Ο 68χρονος είχε καλέσει τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί άμεσα ο γεωεντοπισμός του κινητού τηλεφώνου του.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν τέσσερις πυροσβέστες με ένα όχημα, οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν τον άνδρα και να τον εντοπίσουν εξαντλημένο σε υπαίθριο σημείο.

Οι πυροσβέστες τον μετέφεραν σε ασφαλές μέρος και στη συνέχεια ο 68χρονος παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία λίγη ώρα αργότερα.

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