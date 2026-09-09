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LIVE – Η συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. παρουσιάζει τις θέσεις του και απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων από το Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης».

LIVE – Η συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ
Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, παραχωρεί συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:46

Παρακολουθήστε ζωντανά τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξη Τσίπρα, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Από το Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης», ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει τις πολιτικές και οικονομικές θέσεις του κόμματός του και απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

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Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου

Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες

«Η ομιλία μου στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ ήταν η πιο αριστερή, τεκμηριωμένη και δομημένη ομιλία που έχω κάνει ποτέ στο πλαίσιο της ΔΕΘ», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στη συνέντευξη Τύπου, στην 90ή ΔΕΘ, απαντώντας σε ερώτηση για την κριτική που του ασκείται ότι έχει κάνει στροφή προς το κέντρο.

   «Αριστερό δεν είναι η διαχείριση της φτώχειας, αλλά η πολιτική που παράγει πλούτο και τον μοιράζει δίκαια σε όλους. Εμείς έχουμε ένα συνεκτικό σχέδιο που μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά», είπε και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι στην 90ή έκθεση «δεν θέλησε να πει τίποτε για το όραμά του για τη χώρα».

   Σε ερώτηση για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε: «Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι και καμιά καταστροφή».

   Στον πρωθυπουργό, που αναφερόμενος στον κ. Τσίπρα είχε χρησιμοποιήσει στίχους από τραγούδι «ωραία που τα λες μα έλα που σε ξέρω», ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ απάντησε με το τραγούδι «μου ‘φαγες όλα τα δαχτυλίδια».

   Σε σχέση με το 1% του πιο μεγάλου πλούτου στην Ελλάδα που θέλει να επιβάλλει την «πατριωτική εισφορά», τόνισε ότι δεν μπορεί να πει με ακρίβεια πόσο είναι, διότι δεν υπάρχει περιουσιολόγιο.

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