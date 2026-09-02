Κυβέρνηση κατά Τσίπρα: «Μέτρα 13 δισ. ευρώ τον χρόνο» – Αναλυτικά η κοστολόγηση

Σε περίπου 13 δισ. ευρώ ετησίως υπολογίζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο το κόστος των μέτρων που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, κατά την παρουσίαση του οικονομικού και κυβερνητικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ.

Μετά την αρχική σκληρή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, κυβερνητικές πηγές έδωσαν στη δημοσιότητα αναλυτικότερη αποτίμηση επιμέρους εξαγγελιών.

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Η κοστολόγηση αποτελεί εκτίμηση της κυβερνητικής πλευράς και περιλαμβάνει τόσο ετήσιες δαπάνες όσο και δύο εφάπαξ δημοσιονομικές επιβαρύνσεις. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι αρκετές ακόμη προτάσεις δεν έχουν συμπεριληφθεί, καθώς θεωρούνται ασαφείς ή δεν συνοδεύονται από επαρκή στοιχεία για τον υπολογισμό του κόστους τους.

Διαβάστε αναλυτικά όλες τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα και το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ..

Μαρινάκης: «Τίναξε την μπάνκα στον αέρα»

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ. ότι επιχειρεί να παρουσιαστεί ως κάτι νέο, ενώ, όπως υποστήριξε, επαναφέρει την πολιτική λογική του προγράμματος της Θεσσαλονίκης του 2014.

«Σήμερα, προσέθεσε στον λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και μάλιστα μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγγειλε, τινάζοντας την “μπάνκα στον αέρα”», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Έκανε λόγο για «κάλπικες υποσχέσεις, χωρίς καμία κοστολόγηση» και για «πατριωτικούς φόρους» που, κατά τον ίδιο, επαναφέρουν αρνητικές μνήμες, ιδιαίτερα για τη μεσαία τάξη.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι δεν έκανε αυτοκριτική για την περίοδο της διακυβέρνησής του και ότι επιστρέφει με «νέες λέξεις και παλιές αυταπάτες».

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«Μπορεί να αλλάζει η συσκευασία, το περιεχόμενο παραμένει το ίδιο», υποστήριξε ο Παύλος Μαρινάκης.

Η κυβερνητική κοστολόγηση ανά μέτρο

Στην άτυπη ενημέρωση, το οικονομικό επιτελείο υποστηρίζει ότι κατέγραψε όσα μέτρα μπορούσαν να ποσοτικοποιηθούν βάσει των εξαγγελιών.

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Αυξήσεις σε γιατρούς και νοσηλευτές: 630 εκατ. ευρώ

Η πρόταση για μέση αύξηση 500 ευρώ στις αποδοχές γιατρών, νοσηλευτών και παραϊατρικού προσωπικού του ΕΣΥ εκτιμάται ότι έχει ετήσιο κόστος 630 εκατ. ευρώ.

Ο υπολογισμός αφορά, σύμφωνα με την κυβερνητική ενημέρωση, 86.881 εργαζομένους.

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Δωρεάν αστικές συγκοινωνίες: 200 εκατ. ευρώ

Η απαλλαγή από το κόστος των εισιτηρίων στις αστικές συγκοινωνίες για τους κατοίκους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με εξαίρεση τους τουρίστες, κοστολογείται σε 200 εκατ. ευρώ ετησίως.

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος: 200 εκατ. ευρώ

Για την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα, η κυβερνητική εκτίμηση τοποθετεί το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος στα 200 εκατ. ευρώ.

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Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης: 1,5 δισ. ευρώ

Η διάθεση 1,5 δισ. ευρώ ετησίως από το εθνικό σκέλος των δημοσίων επενδύσεων προς το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης υπολογίζεται ως αντίστοιχη πρόσθετη ετήσια δαπάνη.

Κατά την κυβερνητική πλευρά, η πρόταση προϋποθέτει αύξηση των ορίων του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για παιδιά: 1 δισ. ευρώ

Ο διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά εκτιμάται ότι συνεπάγεται απώλεια εσόδων ύψους 1 δισ. ευρώ τον χρόνο.

Προκαταβολή φόρου επιχειρήσεων: Εφάπαξ κόστος 2,9 δισ. ευρώ

Η κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις υπολογίζεται ότι θα επιφέρει εφάπαξ κόστος 800 εκατ. ευρώ.

Η μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα από το 80% στο 50% κοστολογείται σε επιπλέον εφάπαξ επιβάρυνση 2,1 δισ. ευρώ.

Συνολικά, οι δύο παρεμβάσεις στην προκαταβολή φόρου αποτιμώνται από την κυβερνητική πλευρά σε 2,9 δισ. ευρώ εφάπαξ.

Αυξήσεις στους εκπαιδευτικούς: 800 εκατ. ευρώ

Η αύξηση των αποδοχών των εκπαιδευτικών κατά 300 ευρώ τον μήνα υπολογίζεται ότι κοστίζει 800 εκατ. ευρώ ετησίως για 182.340 εργαζομένους.

Η κυβερνητική ενημέρωση σημειώνει ότι στον δείκτη των πρωτογενών δαπανών προσμετράται η συνολική μικτή δαπάνη.

Πρόσληψη 30.000 εκπαιδευτικών: 570 εκατ. ευρώ

Η εξαγγελία για την πρόσληψη 30.000 νέων εκπαιδευτικών κοστολογείται σε 570 εκατ. ευρώ ετησίως.

Υποτροφίες σε 80.000 φοιτητές: 400 εκατ. ευρώ

Η χορήγηση υποτροφίας 500 ευρώ τον μήνα επί δέκα μήνες σε 80.000 φοιτητές περιφερειακών πανεπιστημίων υπολογίζεται ότι θα απαιτεί 400 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Μείωση του ΦΠΑ στο 6%: 1,8 δισ. ευρώ

Η μείωση του ΦΠΑ στο 6% για βασικά τρόφιμα, είδη υγιεινής και απορρυπαντικά εκτιμάται από το οικονομικό επιτελείο ότι έχει ετήσιο κόστος 1,8 δισ. ευρώ.

Στον συγκεκριμένο υπολογισμό δεν περιλαμβάνονται τα μη αλκοολούχα ποτά.

50.000 προσιτές κατοικίες: 6 δισ. ευρώ στην τετραετία

Το πρόγραμμα δημιουργίας 50.000 νέων προσιτών στεγαστικών επιλογών μέσα σε τέσσερα χρόνια κοστολογείται συνολικά σε 6 δισ. ευρώ ή 1,5 δισ. ευρώ ανά έτος.

Η εκτίμηση βασίζεται σε κόστος κατασκευής 1.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και σε μέση επιφάνεια 80 τετραγωνικών μέτρων ανά κατοικία.

Τέλος ανθεκτικότητας στους δήμους: 590 εκατ. ευρώ

Η απόδοση του συνόλου του τέλους ανθεκτικότητας στους δήμους εκτιμάται ότι συνεπάγεται ετήσιο κόστος 590 εκατ. ευρώ.

Η κυβερνητική πλευρά υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα έσοδα έχουν ήδη δεσμευτεί για εγκεκριμένα έργα και αποζημιώσεις μέσω του Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών.

Πράσινο Ταμείο: 160 εκατ. ευρώ

Η αύξηση των επενδυτικών πόρων που διαθέτει το Πράσινο Ταμείο στους δήμους κοστολογείται σε 160 εκατ. ευρώ ετησίως.

Νέος «Φιλόδημος»: 700 εκατ. ευρώ τον χρόνο

Ο νέος «Φιλόδημος» προβλέπει, σύμφωνα με την παρουσίαση της ΕΛ.Α.Σ., 250 εκατ. ευρώ από το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 450 εκατ. ευρώ από δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κάθε χρόνο.

Το οικονομικό επιτελείο υπολογίζει την ετήσια δαπάνη στα 700 εκατ. ευρώ και το συνολικό κόστος της πενταετίας στα 3,5 δισ. ευρώ.

Κατά την κυβερνητική ερμηνεία, ο δανεισμός από την ΕΤΕπ δεν αποτελεί δημοσιονομικό έσοδο, ενώ η σχετική δαπάνη των δήμων προσμετράται στις πρωτογενείς δαπάνες και στο πρωτογενές αποτέλεσμα.

Τα μέτρα που δεν έχουν κοστολογηθεί

Η κυβέρνηση σημειώνει ότι στην παραπάνω αποτίμηση δεν περιλαμβάνονται αρκετές ακόμη εξαγγελίες, καθώς δεν θεωρεί ότι δόθηκαν τα αναγκαία στοιχεία για την ποσοτικοποίησή τους.

Μεταξύ αυτών αναφέρει:

Την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερή και προσιτή τιμή για κάθε νοικοκυριό

Το μεταφορικό ισοδύναμο για τη νησιωτικότητα

Την εγγύηση φροντίδας για 140.000 ανθρώπους με άνοια

Την κατάργηση της συμμετοχής των συνταξιούχων στα φάρμακα

Το ψηφιακό πορτοφόλι πολιτισμού

Η πρόσκληση προς τον Αλέξη Τσίπρα

Το οικονομικό επιτελείο καλεί τον Αλέξη Τσίπρα, εφόσον αμφισβητεί την κυβερνητική εκτίμηση, να καταθέσει τις προτάσεις του προς ποσοτικοποίηση στο ανεξάρτητο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρεται πλέον από το περιεχόμενο των εξαγγελιών στο δημοσιονομικό τους αποτύπωμα, με την κυβερνητική πλευρά να κάνει λόγο για μέτρα περίπου 13 δισ. ευρώ ετησίως και την ΕΛ.Α.Σ. να καλείται να παρουσιάσει τη δική της αναλυτική κοστολόγηση.