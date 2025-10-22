Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: “Η ρύθμιση εμπεδώνει το προφανές – Επικοινώνησα με τον Δένδια και δεν εξέφρασε διαφωνία”

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 και στον δημοσιογράφο Άρη Πορτοσάλτε παραχώρησε το πρωί της Τετάρτης 22/10 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αρχικά, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλο, λέγοντας πως “Σήμερα η μέρα ξημέρωσε και συναισθηματικά συννεφιασμένη. Υπήρξε ο πιο σπουδαίος τραγουδοποιός της γενιάς του. Μας χάρισε στιγμές συγκίνησης. Με τίμησε με τη φιλία του. Αισθάνομαι ιδιαίτερη στεναχώρια. Ίσως κατάφερε να μας ενώσει στον θάνατό του. Η πορεία του Διονύση Σαββόπουλου ταυτίστηκε με την πορεία της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Ας πάρουμε δύναμη από τους στίχους του”.

Στη συνέχεια, στον απόηχο της χθεσινής θυελλώδους συνεδρίασης στη Βουλή για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη από την οποία απουσίαζε ο Νίκος Δένδιας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: “Θα πρέπει να σταθούμε στο αυτονόητο της διάταξης, την ανάγκη της προστασίας ενός χώρου εθνικής μνήμης. Δεν νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Αντίστοιχα μνημεία υπάρχουν παντού που προστατεύονται και τα σέβεται η ίδια η κοινωνία χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες νομοθετικές ρυθμίσεις. Εδώ δυστυχώς στα πλαίσια της ελληνικής ιδιαιτερότητας αυτό δεν καταφέραμε να το πετύχουμε και αναγκαζόμαστε να φέρουμε μία ρύθμιση η οποία κατά την άποψή μου εμπεδώνει απλά την κανονικότητα“.

Πρόσθεσε ότι είναι το προφανές ότι το δικαίωμα στη συνάθροιση και τη διαμαρτυρία μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία ενός χώρου ιερού. “Έναν τέτοιο χώρο έχουμε στην πατρίδα μας. Δεν έχουμε δεύτερο. Ενώ ο καθένας μπορεί να διαδηλώνει και να διαμαρτύρεται με όποιον τρόπο επιθυμεί στα πλαίσια του νόμου οπουδήποτε αλλού” υπογράμμισε.

Και πρόσθεσε: περνώντας από το Σύνταγμα δεν μπορούμε να πούμε ότι μας αρέσει αυτή η εικόνα κι αυτός ήταν και ο σκοπός αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας και τόνισε ότι θεωρεί πως σε αυτό συμφωνεί και η σιωπηρή πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών.

“Από εκεί και πέρα ο υπουργός Άμυνας με τον οποίο είχα επικοινωνήσει προσωπικά πριν καταθέσω τη σχετική διάταξη δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία για το περιεχόμενο της διάταξης. Τη συνυπέγραψε, θα ψηφίσει σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία και η αρμοδιότητα πια περνάει στο υπουργείο” ανέφερε. Τόνισε ότι κι άλλοι έξι υπουργοί δεν παρέστησαν και ότι δεν είθισται πάντα να παρίστανται όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί.

Όπως είπε, αυτό το οποίο θα έχει ενδιαφέρον “είναι να δούμε αν μπορούμε να δούμε το μνημείο με μια φρέσκια ματιά διότι πράγματι ποιο είναι το πρόβλημα στο μνημείο αυτό; Ότι ουσιαστικά δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια πού αρχίζει το μνημείο και πού τελειώνει -θα έλεγα- ο δημόσιος χώρος της πλατείας. Ίσως μπορούμε να σκεφτούμε μία λύση για αυτό που να προσδιορίζει με απόλυτη σαφήνεια την έναρξη του μνημείου και το τέλος της πλατείας”.

Επεσήμανε δε ότι αυτή είναι μία ιδέα που σκοπεύει να τη συζητήσει με τον υπουργό και ότι το υπουργείο έχει τη δυνατότητα να προτείνει λύσεις για το πώς μπορεί να αναδειχθεί και να προστατευθεί το μνημείο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναρωτήθηκε στη συνέχεια γιατί να μονοπωλεί το μνημείο αυτό μόνο η διαμαρτυρία για το δυστύχημα των Τεμπών. “Και γιατί δεν θα δίναμε τη δυνατότητα στους νεκρούς από τη Μάνδρα, το Μάτι ή όποια άλλη τραγωδία να κάνουν το ίδιο” ανέφερε.

“Και πού σταματάει τελικά αυτό; Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι μία προσπάθεια πολιτικού ακτιβισμού, η οποία μάλιστα δεν ξεκίνησε από τους γονείς. Μην κοροϊδευόμαστε. Ξεκίνησαν από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους οι οποίοι εργαλειοποίησαν γονείς για να πετύχουν μία γενικότερη κατάσταση αναταραχής” πρόσθεσε.

Είπε επίσης ότι το ζήτημα αυτό εγείρει και ορισμένα ευρύτερα ιδεολογικά ζητήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι πολιτικοί χώροι και “αναφέρομαι συγκεκριμένα στον χώρο της Αριστεράς, οικειοποιήθηκαν στο παρελθόν τον δημόσιο χώρο θεωρώντας ότι ο νόμος ο δικός τους είχε κάποιου είδους ιδεολογική υπεροχή έναντι των νόμων του κράτους”. “Το ίδιο φαινόμενο το είδαμε κατά κόρον και στις καταλήψεις στα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν είναι κάτι διαφορετικό”, τόνισε.

Επανέλαβε μετά από σχετική ερώτηση ότι η κυβέρνηση δεν στρέφεται εναντίον κανενός γονιού, αντίθετα συμπάσχει και η Δικαιοσύνη έδωσε λύση στο πρόβλημα με τις εκταφές για να καλυφθούν και οι τελευταίες ερωτήσεις που μπορεί να υπάρχουν στο μυαλό οποιουδήποτε απελπισμένου γονιού.

“Δεν απαντήσαμε με τρόπο πιο απόλυτο σε μια εικονική πραγματικότητα η οποία δημιουργήθηκε με έναν σκοπό μόνο: να κατηγορηθεί η κυβέρνηση κι εγώ προσωπικά ότι δήθεν συγκάλυψα κάτι. Όταν όμως απεδείχθη ότι δεν υπήρχε κανένα παράνομο φορτίο, προφανώς η θεωρία της συγκάλυψης κατέρρευσε” υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός σε αυτό το σημείο υπενθύμισε ότι σήμερα δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη. “Χρειαστήκαμε 51 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση για το αυτονόητο έχοντας μαζί της τη σιωπηρή πλειοψηφία των καθηγητών και μαθητών που δεν θέλουν τα πανεπιστήμια να είναι χώρος καταλήψεων. Οι πρυτάνεις πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και όσοι δεν το κάνουν θα αντιμετωπίσουν κυρώσεις. Η Ελλάδα ανακτά σταδιακά την επιστροφή στην κανονικότητα” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το αν θα εφαρμοστεί η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο κ. Μητσοτάκης παρατήρησε αρχικά ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να μένει μακριά από την πολιτική συζήτηση και είπε ότι “εγώ αυτό που αναμένω είναι να έρθει πολύ σύντομα με πρόταση ανάδειξης του μνημείου. Είπαμε από την αρχή ότι σκοπός μας δεν είναι να προκαλέσουμε ή να σβήσουμε τα ονόματα. Τραβάμε μια γραμμή με το παρελθόν και αναμένω την πρόταση του ΥΠΕΘΑ που θα μπορούσε να είναι ευκαιρία ευρύτερης συνεννόησης”.

Σύμφωνα με τον ίδιο, “από την Αριστερά δεν περίμενα κάτι άλλο, γιατί νομίζει ότι μπορεί να προσαρμόζει τους νόμους του κράτους στον δικό τους βολονταρισμό. Η δεξιά και η άκρα δεξιά που ήταν χθες; Ο κ. Βελόπουλος απουσίαζε χθες γιατί πώς θα μπορούσε να συνδυάσει την υπεράσπιση του μνημείου με τη θεωρία του ξυλολίου που πρώτος ανέπτυξε και στήριξε”.

“Με το ΠΑΣΟΚ βρεθήκαμε στην πλατεία Συντάγματος για το μένουμε Ευρώπη, και τώρα με ακατανόητη ομιλία ο κ. Ανδρουλάκης καταλήγει να γίνεται ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Το ΠΑΣΟΚ που ήταν μαζί μας για να μείνουμε στην Ευρώπη έχει γίνει παρακολούθημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και αυτό είναι θλιβερό” συμπλήρωσε.

“Ακούω την έκκληση να τρέξουμε πιο γρήγορα και να κάνουμε την Ελλάδα Ευρώπη παντού. Θα αξιοποιήσω πλήρως τους 18 μήνες μέχρι τις εκλογές του 2027 για να επιταχύνουμε το πρόγραμμά μας” τόνισε στη συνέχεια, κλείνοντας τα σενάρια για πρόωρες εκλογές.

Όσον αφορά στα εγκαίνια του νέου Ωνάσειου νοσοκομείου το μεσημέρι της Τρίτης 21/10, ο πρωθυπουργός είπε ότι “θα θέλαμε να πάμε πιο γρήγορα, ναι; Έχουμε αντιστάσεις; Ναι. Δεν θα πάω να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο αλλά θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας”.

“Στην πολιτική δεν μπορείς να είσαι αρεστός σε όλους. Η πολιτική περνάει μέσα από συγκρούσεις. Δεν είναι εύκολο να είμαι το αλεξικέραυνο όσων διαφωνούν με την κυβέρνηση αλλά αυτός είναι ο ρόλος μου και δεν θα κάνω πίσω. Θα ακούσω πάντα τους πολιτικούς αντιπάλους αν υπάρχει πρόταση για σύνθεση” ανέφερε ακόμα και πρόσθεσε:

“Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ο κ. Ανδρουλάκης. Ο κ. Τσίπρας παραιτήθηκε από τη Βουλή και αυτό μου έκανε εντύπωση. Θα μπορούσε χθες να είναι στη Βουλή και να μην κάνει αναρτήσεις στα social media. Εως ότου επιλέξει να αναλάβει πρωτοβουλίες δεν είμαι διατεθειμένος να σχολιάζω”.

Για τον εκλογικό νόμο, ξεκαθάρισε πως δεν κάνει συζητήσεις για αλλαγή, “αλλά θέλω να θυμίσω ότι στις εκλογές του 2023 περάσαμε μέσα από τη βάσανο των διπλών εκλογών επειδή ο κ. Τσίπρας επέλεξε την απλή αναλογική. Αν ο νόμος της ενισχυμένης αναλογικής είχε εφαρμοστεί στα ποσοστά τον Μάιο του 2023 θα είχαμε 5 κόμματα στη Βουλή”.

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, είπε ότι “η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή προηγείται με υπερδιπλάσιο σκορ του δεύτερου κόμματος. Δεν είμαστε πίσω από το πρώτο κόμμα. Κάντε μια αναζήτηση των δημοσκοπικών ποσοστών που έπαιρνε η ΝΔ 3 μήνες πριν τις εκλογές του 2023 και τελικά πήραμε 41%. Η κυβέρνηση οφείλει να είναι όλων των Ελλήνων αν και δεν εκλέγεται από όλους τους Έλληνες. Μια χαρά κυβερνάει η κυβέρνηση, έχει κανένα πρόβλημα να ψηφίζει νομοσχέδια και να εφαρμόζει την πολιτική της θα πω στον κ. Βενιζέλο. Αν πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος γιατί δεν βγαίνει να το πει. Εγώ δεν το πιστεύω. Όσοι μιλούν για δήθεν θεσμική κρίση ας δουν την πραγματικότητα”.

“Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Δεν υπάρχει στρατηγική της ΝΔ για δύο εκλογές. Η ΝΔ διεκδικεί αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη. Ένα από τα διλήμματα που θα τεθούν στην κάλπη είναι ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση θα αναλάβει την ευθύνη να ηγηθεί της Ευρώπης το β εξάμηνο του 2027 όταν η Ελλάδα θα αναλάβει την προεδρία της ΕΕ” επισήμανε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ανέφερε: “Όσον αφορά τη δικαιοσύνη και την τραγωδία των Τεμπών, ο πρωθυπουργός είπε ότι όσοι ρίχνουν νερό στον μύλο αμφισβήτησης της δικαιοσύνης κάνουν μεγάλο λάθος. Υπάρχει ζήτημα με τη Δικαιοσύνη; Ναι και αφορά την καθυστέρηση στην απονομή της. Επικίνδυνη η αμφισβήτηση των αποφάσεων της δικαιοσύνης γιατί είναι ανεξάρτητη. Στην τραγωδία των Τεμπών αναπτύχθηκε ένα μεγάλο ψέμα. Δεν μπορώ να βάλω φίμωτρο στον οποιονδήποτε αλλά μπορώ να αναδείξω ότι μια τέτοια αντιπαράθεση είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία. Δεν θεωρώ ότι τέτοιες φωνές έχουν μεγάλο ακροατήριο. Εγώ θα απευθύνομαι στους σκεπτόμενους πολίτες που ακούν τον συγκροτημένο λόγο και όχι τα συνθήματα”.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, “όταν ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας λέει δυσκολεύεται από την ακρίβεια εμείς πρέπει να τον ακούσουμε. Για μένα αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Ποιο είναι το πρόβλημα; Μια συσσωρευμένη αύξηση τιμών στα χρόνια μετά τον Covid. Στην Ελλάδα μας βρήκε μετά από μια 10ετη κρίση. Έχουν ενισχυθεί τα εισοδήματα; Ναι. Αν είσαι στο νοίκι έχεις μεγάλο πρόβλημα; Ναι. Εάν υπήρχε μια μαγική λύση πρώτος εγώ θα την είχα υιοθετήσει. Η επιτυχίας της οικονομίας και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕθ έχουν αντανάκλαση στα οικονομικά του νοικοκυριού; Η απάντηση είναι ναι και θα την δουν από την 1η Ιανουαρίου. Τον Ιανουάριο θα δει σημαντική αύξηση του πραγματικού μισθού και αυτό είναι ένα πρώτο ανάχωμα στην ακρίβεια. Υπήρχε μια πρωτοβουλία σημαντική του ΥΠΑΝ για πάνω από 2.000 κωδικούς με μείωση έως 35%. Οι έλεγχοι είναι αυξημένοι και τα πρόστιμα μπαίνουν. Πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε εκσυγχρονισμό του e-katanalotis που να επιτρέπει στους πολίτες να συγκρίνουν τα προϊόντα και να επιλέγουν την καλύτερη τιμή”.

“30 Νοεμβρίου θα δει ο πολίτης επιστροφή ενοικίου που ισοδυναμεί με το 1/12. Τώρα υπάρχει μεγαλύτερη πίεση για να δηλωθούν τα ενοίκια και εγώ είμαι έτοιμος αν συμβεί αυτό να προχωρήσω σε νέα μείωση φορολογίας για τα ενοίκια.

Έχουμε πολλά περισσότερα κίνητρα για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές αλλά χρειαζόμαστε ακόμα πιο αυστηρό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Όταν είσαι στην ευχάριστη θέση να μοιράσεις μέρισμα πρέπει να δεις ποιοι ωφελούνται και πού χρειάζεται να στραφείς. Ακούω μια σχετικά δικαιολογημένη γκρίνια από μικρομεσαίους επαγγελματίες. Έχουμε ήδη καλύψει ένα μέρος του κενού ΦΠΑ και αυτό μας επιτρέπει να δώσουμε 2 δισ. ευρώ. Η μείωση φόρων που ανακοινώσαμε από τη ΔΕΘ σημαίνει αύξηση μισθών” συμπλήρωσε.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι “είναι ένα εξαιρετικά δυσεπίλυτο πρόβλημα. Τώρα που κόψαμε τον γόρδιο δεσμό ανακαλύψαμε τη συνθετότητα του προβλήματος γιατί πρέπει να κάνεις μια αλλαγή εν κινήσει συνεχίζοντας τις πληρωμές. Ο γόρδιος δεσμός κόπηκε, η μετάπτωση στην ΑΑΔΕ γίνεται, ζητώ κατανόηση για την καθυστέρηση στις πληρωμές αλλά είναι μεγάλος ο κίνδυνος διακοπής των ευρωπαϊκών κονδυλίων και σίγουρα οι επιτήδειοι δεν θα πάρουν χρήματα. Έχουμε πάρει 22 εκατ. ευρώ και αναμείνατε στο ακουστικό σας για τα επόμενα. Υπήρχαν εγκληματικές οργανώσεις που εκμεταλλεύτηκαν τις κρατικές αδυναμίες. Δεν θα κάνω πίσω ούτε πόντο όποιο κι αν είναι το κόστος. Ο πρωτογενής τομέας δεν θα προχωρήσει αν δεν λυθεί το πρόβλημα αυτό”.

“Από βουλευτής είχα αναλάβει πρωτοβουλία για την αλλαγή του άρθρου 86 του Συντάγματος γιατί δεν πιστεύω ότι ο υπουργός πρέπει να έχει κάποια ειδική προστασία. Θα εισηγηθώ μια νέα αλλαγή ώστε να δούμε μια εμπλοκή της δικαιοσύνης σε πρωθύστερο στάδιο ώστε η Βουλή να μην κάνει τον εισαγγελέα. Δεν μπορεί να παραγνωρίζεται από κάποιους ιλουμινάτι του διαδικτύου ότι εγώ είμαι ο μοναδικός που άλλαξα το άρθρο 86 του Συντάγματος” υπογράμμισε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε:

“Δεν υπάρχει κανένα κοινοβουλευτικό σύστημα που να έχει ασυμβίβαστο υπουργού με βουλευτή, τέτοια ισχύουν μόνο σε προεδρικά συστήματα. Θυμίζω ότι ο εκάστοτε πρωθυπουργός έχει το δικαίωμα να φέρει εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Εγώ επικρίθηκα σφόδρα γιατί έφερα τεχνοκράτες αλλά δεν το μετανιώνω”.

“Αν η αίσθηση των πολιτών είναι ότι ένα πολιτικό σύστημα δεν τους ακούει, πρέπει να ανασκουμπωθούμε. Ο κακός αντισυστημισμός είναι να τα κάνουμε όλα μαντάρα και να καεί η Βουλή. Αυτός ισοδυναμεί με φασισμό και θα με βρει απέναντι. Αν καταλήξουμε να βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση μην έχετε αμφιβολία ότι θα πληρώσουμε τις συνέπειες” είπε ακόμα.

Όσον αφορά στην πρωτοβουλία 5Χ5 για την Ανατολική Μεσόγειο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα ακολουθεί εξωτερική πολιτική που έχει ενισχύσει την εικόνα της Ελλάδας και γι’ αυτό δεν φοβόμαστε να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου. Προφανώς υπάρχουν 2 προυποθέσεις: η μια είναι η συμμετοχή της Κύπρου και η δεύτερη ότι το πλαίσιο για να οδηγηθούμε σε αυτή την πολύμερη είναι ο απαρέγκλιτος σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας.