Μητσοτάκης για Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: «Ιερός χώρος που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση»

Στη Βουλή είναι στραμμένα τα βλέμματα, καθώς σήμερα ψηφίζεται η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, που έχει πυροδοτήσει σφοδρή κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση.

Στο βήμα της Βουλής ανέβηκε το απόγευμα της Τρίτης 21/10 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υπερασπίστηκε την τροπολογία, που ορίζει ρητά πλέον το νέο καθεστώς για την προστασία του Μνημείου. Νωρίτερα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατέθεσαν μπαράζ ενστάσεων αντισυνταγματικότητας, τα οποία και απορρίφθηκαν.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως είναι μια «ρύθμιση εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι το Μνημείο το Άγνωστου Στρατιώτη είναι «ιερός χώρος που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, κανένα κόμμα, καμία οργάνωση, κανένα πρόσωπο. Είναι τόπος συνύπαρξης και μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα».

Παρακολουθήστε την ομιλία του πρωθυπουργού:

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε «μιλάμε για τον ορισμό ενός χώρου συνύπαρξης και όχι αντιπαλότητας. Το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε σήμερα με νηφαλιότητα είναι αν θέλουμε να διαφυλάξουμε αυτόν τον χαρακτήρα αυτού του χώρου.

Η απόφαση της κυβέρνησης είναι καταφατική. Η απόφαση της κυβέρνησης και της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι καταφατική. Δεν θα επιτρέπονται διαδηλώσεις άσχετες με την αποστολή τους ούτε θα γίνονται αποδεκτές διαμαρτυρίες όσο εύλογα ακούγονται τα αιτήματα ή από το πόσο δίκαιο αισθάνονται ότι έχουν οι εκφραστές των αιτημάτων.

Κανείς από εμάς δεν μπορεί να αντιληφθεί ούτε τη θλίψη ούτε την οργή τους για γονείς που έχασαν τα παιδία τους. Όμως ένα είδος ακτιβισμού στο εθνικό Μνημείο δεν υπηρετεί τα αιτήματα τους. Το αίτημα τους είναι να αποδοθεί Δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη θα αποδοθεί μέσα από την Δίκη. Άκουσα ότι η κυβέρνηση υπέστη ήττα στην περίπτωση των αιτημάτων του κ. Ρούτσι για την εκταφή των οστών του παιδιού του. Η κυβέρνηση συμπάσχει με τον όποιο γονιό ζητά να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του. Σεβόμαστε και τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και εκφράζουμε την ικανοποίηση μας που η δικαιοσύνη έδωσε λύση στο αίτημα.

Γεννάται και ένα άλλο εύλογο ερώτημα. Τα αιτήματα έγιναν δεκτά. Οι εκταφές έγιναν; Εύχομαι να προχωρήσουν γιατί πι γονείς πρέπει να πάρουν τις απαντήσεις που ζητούν. Με σεβασμό στους γονείς που επέλεξαν αυτό τον τρόπο διαμαρτυρίας ζητώ να αναλογιστούν μήπως δίνουν περιθώρια σε πολιτικούς αδίστακτους να οικειοποιηθούν το πένθος τους. Που όταν είδαν τα Τέμπη να φεύγουν από το φως της δημοσιότητας και τα δημοσκοπικά ποσοστά τους να πέφτουν, έκαναν ότι ήταν δυνατόν να την επαναφέρουν. Φορώντας κα Κωνσταντπούλου την μάσκα της αλληλεγγύης. Είστε εσείς οι οποίοι ενώ σήμερα 36 είναι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση Τεμπών και 2 στελέχη της κυβέρνησης παραπέμφθηκαν στο Δικαστικό Συμβούλιο και από την άλλη πλευρά ποιοι υπάρχουν; Οι οπαδοί του ξυλολίου που αν και οι θεωρίες τους κατέρρευσαν επιχειρούν να τις αναστήσουν.

Είναι εκείνοι που είδαν αυτή την κοινή τραγωδία ως την δική τους ευκαιρία. Είναι οι πρώτοι βέβαια που έσπευσαν στο μνημείο όχι για να θρηνήσουν αλλά να δηλητηριάσουν με στόχο την αναταραχή.

Υπάρχει και κάτι άλλο: Υπάρχει σήμερα ή όχι μνημείο για τα θύματα των Τεμπών κύριοι Ανδρουλάκη Φάμελλε; Κοιτάτε τα κινητά σας. Υπάρχει. Καλαίσθητο με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων. Είναι στην Τεχνόπολη και αμφιβάλω αν κανείς σας το έχει επισκεφτεί».

Άγνωστος Στρατιώτης: Τι προβλέπει η τροπολογία

Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε τη Δευτέρα 20/10 από την κυβέρνηση και την οποία υπογράφουν επτά υπουργοί, απαγορεύεται η χρήση ή κατάληψη επιφάνειας του χώρου του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του και ανάδειξης σημασίας του καθώς και οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου.

Η ευθύνη για την φύλαξη και την προστασία του Μνημείου παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ η φροντίδα, η ανάδειξη και η συντήρησή του περνά στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Για τους παραβάτες προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως 1 έτους ή πρόστιμο που θα κυμαίνεται από 300 έως και 40.000 ευρώ.

Την τροπολογία υπογράφουν 7 υπουργοί οι εξής: Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.