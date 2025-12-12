Κάλεσμα Μητσοτάκη στους αγρότες: “Τη Δευτέρα στις 17:00 περιμένω στο γραφείο μου όποια αντιπροσωπεία οριστεί”

Στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, στα αγροτικά μπλόκα και στον προϋπολογισμό του 2026 αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Παρακολουθήστε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Ο κ. Μητσοτάκης άρχισε την ομιλία του με την εκλογή του Έλληνα υπουργού Οικονομικών στο «τιμόνι» του Eurogroup, τονίζοντας ότι «σφραγίζει την επιστροφή του τόπου από την χρεοκοπία στην ανάπτυξη, χάρη στις θυσίες ενός λαού που αντιστάθηκε σε ψέμα και λαϊκισμό, επιλέγοντας το ρεαλισμό».

«Πού είναι άραγε όλοι αυτοί που μιλούσαν για οικονομική αποτυχία και διεθνή απομόνωση της πατρίδας», αναρωτήθηκε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι «πολλοί εργάστηκαν για αυτή την επιτυχία». ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Όσον αφορά στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε το απόγευμα της Δευτέρας στο Μαξίμου αντιπροσωπεία των αγροτών. «Η πολιτεία δηλώνει ανοιχτή στο διάλογο, για αυτό και εγώ τη Δευτέρα το απόγευμα στις 5 ώρα θα περιμένω στο γραφείο μου όποια αντιπροσωπεία οριστεί από το Συντονιστικό των αγροτών, όπως το έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, γιατί εμείς είμαστε το κόμμα, που στηρίζει τους αγρότες» είπε χαρακτηριστικά.

«Φέτος ο πρωτογενής τομέας εισέπραξε 3,8 δισ. ευρώ έναντι 3,2 πέρυσι», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Κάθε διαμαρτυρία οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία».

Εξάλλου, ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος προς τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος σημείωσε ότι «έχουμε χρέος να μεταφέρουμε τα μηνύματά μας σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Οι βουλευτές δεν είναι απλοί ιμάντες μεταφοράς του κλίματος των πολιτών, αλλά πολιτικοί διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Μόνο όταν η παράταξη κυριαρχεί, μπορεί και ο βουλευτής της να προχωρεί. Και κανείς δεν έχει να κερδίσει προσωπικά αν πρώτα εκείνη δεν επικρατήσει πολιτικά».

Επίσης σημείωσε ότι «εμείς δεν χωριζόμαστε σε εξώστες και πλατείες, είμαστε όλοι μαζί, συσπειρώνουμε τη βάση και απευθυνόμαστε με μεγαλύτερη έμφαση στους νέους καθώς η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόταση για το μέλλον».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2026, που αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή λέγοντας ότι «η έγκριση του είναι μία ρητή θετική».

«Η έγκριση του προϋπολογισμού αποτελεί θετική απάντηση στο δίλημμα αν η Ελλάδα θα συνεχίσει την ανοδική πορεία ή αν θα γυρίσει σε αδιέξοδα και περιπέτειες. Ο φετινός Προϋπολογισμός είναι κοινωνικός και αναπτυξιακός, ρεαλιστικός και μεταρρυθμιστικός, με μόνιμες παρεμβάσεις, που στηρίζουν τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες. Ένας Προϋπολογισμός που φροντίζει τους συμπολίτες μας στην περιφέρεια και ιδίως στις ακριτικές περιοχές. Με ένα δίχτυ προστασίας για τους ευάλωτους και με σταθερό οδηγό τους τη διαρκή μείωση των φόρων και την αύξηση των αποδοχών. Το σχέδιο μας δεν προσδιορίζει μόνο την οικονομική πολιτική για το 2026, αλλά προδιαγράφει και την εθνική στρατηγική μέχρι το 2030, σε μία χώρα διαφορετική από αυτήν που παραλάβαμε. 2,9 δισ. θα κατευθυνθούν στην κοινωνία, στηρίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα με μόνιμες αυξήσεις και σταθερές φοροελαφρύνσεις», σημείωσε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ.