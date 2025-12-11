Κυριάκος Πιερρακάκης: Εξελέγη ομόφωνα νέος πρόεδρος του Eurogroup – Επιλέχθηκε από τους 20 Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup, επικρατώντας του Βέλγου υπουργού Οικονομικών Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ, σε μια διαδικασία με έντονο πολιτικό και συμβολικό βάρος για την Ελλάδα.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης τού ανέθεσαν θητεία δυόμισι ετών στην άτυπη αλλά κομβική θέση που καθορίζει τις βασικές κατευθύνσεις για τη δημοσιονομική πολιτική, τις τράπεζες και τις επενδύσεις στην Ευρωζώνη.

Λίγο πριν από την ψηφοφορία, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ είχε δηλώσει ότι το Βερολίνο θα στηρίξει τον Έλληνα υποψήφιο.

Η εκλογή Πιερρακάκη συμβολίζει την πλήρη μετάβαση της Ελλάδας από τον ρόλο του «αδύναμου κρίκου» της κρίσης χρέους σε αυτόν του συντονιστή των ομολόγων της στο τραπέζι των αποφάσεων.

Η προεδρία του Eurogroup προσφέρει πρόσβαση στην πρώτη γραμμή των κρίσιμων ευρωπαϊκών διαβουλεύσεων, δυνατότητα διαμόρφωσης της ατζέντας και ουσιαστική επιρροή στα συμπεράσματα που ακολουθούνται από τους ηγέτες της ΕΕ.

Τι σημαίνει αυτό για την ελληνική οικονομία

Για την ελληνική οικονομία, η συγκυρία είναι καθοριστική: η επόμενη περίοδος θα κρίνει την εφαρμογή των νέων δημοσιονομικών κανόνων, το μέλλον του Ταμείου Ανάκαμψης και την περαιτέρω εμβάθυνση της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

Αν και η παρουσία Έλληνα υπουργού στην προεδρία δεν αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο, ενισχύει τη διαπραγματευτική δύναμη της Αθήνας σε μια περίοδο όπου επανασχεδιάζονται κρίσιμοι κανόνες, προσθέτοντας παράλληλα ένα ισχυρό τεκμήριο αξιοπιστίας απέναντι σε εταίρους και αγορές.

Η επίσημη ανακοίνωση

«Το Eurogroup εξέλεξε σήμερα τον Κυριάκο Πιερρακάκη, υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, ως πρόεδρο του Eurogroup, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 14 των Συνθηκών της ΕΕ.

Ο νέος πρόεδρος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα υπηρετήσει θητεία δυόμισι ετών.

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη έχει προγραμματιστεί, προς το παρόν, για τις 19 Ιανουαρίου 2026».