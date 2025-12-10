Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων την Πέμπτη 11/12

Αναβάλλεται η απογευματινή συζήτηση με τον Ηλία Κανέλλη

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων την Πέμπτη 11/12
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Η αυριανή απογευματινή συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ηλία Κανέλλη στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα – Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών» αναβάλλεται.

Ο λόγος της αναβολής είναι διότι στις 17:45 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων που οργανώνουν ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Keir Starmer, o Πρόεδρος της Γαλλίας Emmanuel Macron και ο καγκελάριος της Γερμανίας Friedrich Merz.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ