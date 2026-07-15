Τραγωδία στην Αγία Παρασκευή: Νεκρός 20χρονος διανομέας – Η μηχανή του συγκρούστηκε με ΙΧ

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 20χρονο διανομέα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 15/7 στην Αγία Παρασκευή.

Το θανατηφόρο τροχαίο έγινε περίπου στη 1 τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, στο ρεύμα προς Σταυρό.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν όταν η μηχανή την οποία οδηγούσε ο 20χρονος διανομέας, κάτω από συνθήκες που παραμένουν για την ώρα αδιευκρίνιστες, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 29χρονος.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 20χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα. Άμεσα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή στον νεαρό διανομέα διενεργεί η Τροχαία.