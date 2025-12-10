Κυριάκος Μητσοτάκης: Συζήτηση αύριο με τον Ηλία Κανέλλη στην εκδήλωση «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα – Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών»

Συζήτηση αναμένεται να έχει αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ηλία Κανέλλη στην εκδήλωση «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα – Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών».

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός στις 18.00 θα έχει συζήτηση με τον Ηλία Κανέλλη στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα – Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών» που συνδιοργανώνουν το «The Books’ Journal» και το Ωδείο Αθηνών, στους χώρους του Ωδείου.