Το Ιράν κρατά κλειστό το Στενό του Ορμούζ – Με πλήγματα σε γέφυρες και ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς απειλεί ο Τραμπ

Ολοένα κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα επεκταθούν σε κρίσιμες ενεργειακές και συγκοινωνιακές υποδομές, εάν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις.

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό των νότιων λιμανιών του Ιράν, επιβάλλουν νέες κυρώσεις, ενώ τα πλήγματα επεκτείνονται από τα Στενά του Ορμούζ έως την Ιορδανία.

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Τραμπ: Απειλεί με βομβαρδισμό των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Τρίτη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα εάν η Τεχεράνη δεν κλείσει «συμφωνία». Trump: "Next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're gonna knock out all their power plants, we're gonna knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate." pic.twitter.com/sDdhqbgRZM— Aaron Rupar (@atrupar) July 14, 2026

«Τα πράγματα θα πάνε αληθινά άσχημα γι’ αυτούς», καθώς «την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν σειρά οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί» και τη μεθεπόμενη θα «πάρουν σειρά οι γέφυρες» αν οι Ιρανοί «δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν», είπε ο αμερικανός πρόεδρος στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Ερωτηθείς πόσο θα διαρκέσουν οι εξελισσόμενοι για τέταρτη συναπτή νύχτα βομβαρδισμοί των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι αρκεί». BREAKING: Trump tells Fox News in an interview that the U.S. military is going to bomb Iran's power plants and bridges next week, if it doesn't come to the table and negotiates pic.twitter.com/ydxNt0jfxv— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 14, 2026

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Τρίτη το βράδυ πως διεξάγουν νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν κι επανέφεραν σε ισχύ τον αποκλεισμό των νότιων λιμανιών του, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να παίρνει πίσω την αναγγελία πως η Ουάσιγκτον θα προχωρούσε στην επιβολή φόρου στα πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ, στην καρδιά του πολέμου.

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Η επανεπιβολή του ναυτικού αποκλεισμού χθες στις 23:00 (ώρα Ελλάδας) και οι βομβαρδισμοί, οι πιο εκτενείς αφότου άρχισε η κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο, θέτουν υπό ολοένα εντονότερη αμφισβήτηση τις διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος και να εφαρμοστεί η καταρχήν συμφωνία, το λεγόμενο πρωτόκολλο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, που υπογράφτηκε τη 17η Ιουνίου. U.S. forces resumed the naval blockade against vessels transiting to and from Iranian ports and coastal areas today at 4 p.m. ET.



There are currently more than 20 U.S. Navy warships and hundreds of military aircraft operating across the Middle East. American forces remain… pic.twitter.com/ATRJHlLQNo ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 14, 2026

Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εναντίον στόχων του Ιράν

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα το πρωί ότι «ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν», αφού βομβάρδισαν «δεκάδες στόχους» κοντά στα Στενά του Ορμούζ και σε «παραθαλάσσιες περιοχές», για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα.

At 3 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching an additional round of strikes against Iran to continue degrading Iranian capabilities used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz. The strikes are taking place as American forces prepare to resume the… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 14, 2026

Σημείωσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις όπου βρίσκονταν «πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα», «ναυτικές δυνατότητες» και «συστήματα παράκτιας άμυνας» κατά τη διάρκεια του «κύματος» βομβαρδισμών διάρκειας «επτά ωρών», για να «φθείρουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα και τα πληρώματα του εμπορικού ναυτικού».

Ακόμη, στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι υπεύθυνο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), τονίζεται ότι επιβλήθηκε εκ νέου αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν στον Κόλπο χθες Τρίτη.

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Το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι στοχοποίησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, αφού οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα βομβαρδισμών στο Ιράν χθες βράδυ.

Στην Ιορδανία, ο ιρανικός στρατός χρησιμοποίησε μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης εναντίον υπόστεγων χρησιμοποιούμενων από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στη βάση αλ Αζράκ κι εγκατάστασης όπου βρίσκονταν αμερικανικά μαχητικά F/A-18, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Στο Κουβέιτ, οι Φρουροί της Επανάστασης στοχοποίησαν κέντρο επιμελητείας στη βάση Μίνα Αμπντάλα, που χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός, σύμφωνα με χωριστή ανακοίνωση.

Στο Μπαχρέιν, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι στοχοποίησαν εγκαταστάσεις του αμερικανικού 5ου στόλου.

Το Ιράν λέει πως το Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό ωσότου τελειώσουν οι επιθέσεις των ΗΠΑ

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό ωσότου τερματιστούν οι αμερικανικές «επιθετικές ενέργειες», ενώ απείλησαν να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση IRIB.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν χθες Τρίτη νέα σειρά πληγμάτων εναντίον του Ιράν και ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε εκ νέου αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

«Οι επιχειρήσεις αντιποίνων (…) θα συνεχιστούν, και το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό ωσότου οι ΗΠΑ βάλουν τέλος στις επιθετικές ενέργειές τους», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Ο εχθρός (…) πρέπει επίσης να αναμένει το κλείσιμο κι άλλων οδών εξαγωγών πετρελαίου και αερίου που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ και συμμάχων τους», προστίθεται.

«Οι εξαγωγές πετρελαίου και αερίου από την περιοχή είτε θα είναι προσβάσιμες σε όλους, είτε σε κανέναν», τονίζεται στο κείμενο.