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Σαν Φρανσίσκο: 1 νεκρός και 16 τραυματίες από βύθιση σκάφους κοντά στο Αλκατράζ (βίντεο)

Αγνοούνται δύο άτομα

Σαν Φρανσίσκο: 1 νεκρός και 16 τραυματίες από βύθιση σκάφους κοντά στο Αλκατράζ (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Ένας νεκρός και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός της βύθισης σκάφους με 19 επιβάτες στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ την Τρίτη, 14 Ιουλίου, με ακόμα δύο άτομα να αγνοούνται.

Τα συνεργεία διάσωσης έφτασαν στην περιοχή κοντά στη νησίδα Αλκατράζ στο Σαν Φρανσίσκο και εντόπισαν το τριώροφο πλωτό σκάφος σχεδόν ολοκληρωτικά βυθισμένο, με τη μηχανή του να παραμένει σε λειτουργία και να υπάρχει διαρροή καυσίμων.

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Βίντεο που δημοσιεύτηκε δείχνει το σκάφος πλήρως αναποδογυρισμένο με τα ερωτήματα για το πως έφτασε σε αυτή την κατάσταση να πληθαίνουν.

Το περιστατικό είχε αρχικά αναφερθεί ως πυρκαγιά στο σκάφος, ωστόσο ο Κρίσπεν διευκρίνισε ότι «δεν υπάρχουν πλέον στοιχεία που να επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο».

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δύο αγνοουμένων, ενώ διερευνώνται τα αίτια που οδήγησαν στη βύθιση του σκάφους.

Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στη μαρίνα Γκάουζ Κόουβ, ένα μικρό λιμάνι για σκάφη αναψυχής στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο υπαρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πόλης, Μαριάνο Ελίας, δήλωσε ότι το σκάφος, το οποίο περιγράφηκε ως «πλωτό σκάφος αναψυχής τύπου pontoon», βρισκόταν περίπου 550 μέτρα από τη νησίδα Αλκατράζ, όταν λίγο μετά τις 15:30 έφτασε η κλήση έκτακτης ανάγκης.

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Ο αρχηγός της Πυροσβεστικής, Ντιν Κρίσπεν, ανέφερε ότι το σκάφος εκτιμάται πως είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από την περιοχή κοντά στο Ναυτικό Όμιλο Αγίου Φραγκίσκου.

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