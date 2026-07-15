Σαν Φρανσίσκο: 1 νεκρός και 16 τραυματίες από βύθιση σκάφους κοντά στο Αλκατράζ (βίντεο)

Ένας νεκρός και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός της βύθισης σκάφους με 19 επιβάτες στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ την Τρίτη, 14 Ιουλίου, με ακόμα δύο άτομα να αγνοούνται.

Τα συνεργεία διάσωσης έφτασαν στην περιοχή κοντά στη νησίδα Αλκατράζ στο Σαν Φρανσίσκο και εντόπισαν το τριώροφο πλωτό σκάφος σχεδόν ολοκληρωτικά βυθισμένο, με τη μηχανή του να παραμένει σε λειτουργία και να υπάρχει διαρροή καυσίμων.

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Βίντεο που δημοσιεύτηκε δείχνει το σκάφος πλήρως αναποδογυρισμένο με τα ερωτήματα για το πως έφτασε σε αυτή την κατάσταση να πληθαίνουν.