Πειραιάς: Τι μπορεί να συνέβη στο μοιραίο γκαράζ – “Όταν έβγαζα το αυτοκίνητο μου, τα παιδιά ήταν μέσα νεκρά”

Μυστήριο καλύπτει τη φρικτή τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 14/7 Πειραιά, όπου το νεαρό ζευγάρι βρέθηκε νεκρό νεκροί μέσα στο αυτοκίνητο στο κλειστό πάρκινγκ πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, ο θάνατος του 28χρονου Ιάσονα και της 24χρονης Αναστασίας προήλθε από αναθυμιάσεις από τον κινητήρα και το κλιματιστικό του αυτοκινήτου.

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Τα αναπάντητα ερωτήματα είναι αρκετά, με την οικογένεια του 28χρονου δικηγόρου και της 24χρονης ασκούμενης να περιμένουν τις ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εξετάσεις, που θα ρίξουν περισσότερο φως στην τραγική υπόθεση.

Το δράμα αποκαλύφθηκε λίγο μετά τις 9:30 το πρωί της Τρίτης, όταν ο πατέρας του 28χρονου κατέβηκε στο κλειστό γκαράζ της πολυκατοικίας στην οδό Μήλου στον Πειραιά. Εκεί, είδε το αυτοκίνητο σταθμευμένο και τον γιο του και τη σύντροφό του χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου.

Το μοιραίο αυτοκίνητο βρέθηκε με τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία μέσα στον κλειστό χώρο του γκαράζ, με τις Αρχές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα ή άλλα καυσαέρια.

Δύο ένοικοι της πολυκατοικίας όπου σημειώθηκε η τραγωδία περιέγραψαν στο DEBATER τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν, τονίζοντας ότι κανείς στη γειτονιά δεν μπορούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του ενός, «κάθε πρωί κατεβαίνω και βγάζω το αυτοκίνητο από το δίπλα γκαράζ που μου ανήκει. Ήταν 7:30 με 8 παρά. Τη στιγμή που έβγαζα το αυτοκίνητο μου τα παιδιά πρέπει να ήταν μέσα νεκρά. Δεν άκουσα κάποιον θόρυβο. Πού να το φανταστώ; Κρίμα τα παιδιά. Έφυγαν τόσο άδικα. Δεν ήξερα τι υπήρχε πίσω από αυτό το ρόλο. Ξέρω μόνο ότι δεν έχει παράθυρο, όπως το δικό μου. Μόνο τοίχο και μόνη έξοδο να σηκώσεις το ρόλο για να βγεις».

«Κατέβηκε ο πατέρας του να ανοίξει το γκαράζ και βρήκε τα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο. Ό,τι είχε γίνει, κάποια προφανώς δηλητηρίαση συζητάνε από το air condition, δεν ξέρουμε τώρα ακριβώς. Δηλαδή από το διοξείδιο. Είναι ένας πολύ μικρός χώρος. Εγώ το πρωί ήρθα και πάρκαρα εδώ στιγμιαία, αλλά δεν μύριζε τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι έγινε», ανέφερε χαρακτηριστικά στο DEBATER άλλος ένοικος της πολυκατοικίας.

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Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν είχε μπει στον χώρο του γκαράζ, καθώς, όπως είπε, πρόκειται για ιδιωτικό χώρο του ιδιοκτήτη.

«Δεν μπήκα, είναι μόνο του ιδιοκτήτη. Απλά σταμάτησα εδώ απ’ έξω, συμπτωματικά γιατί είχαμε μια δουλειά. Μετά με πήρε η μητέρα μου και μου είπε τι είχε συμβεί. Έχω πάθει πλάκα. Όλη η γειτονιά έψαχνε να δει τι είχε γίνει. Κανείς δεν ήξερε τι είχε συμβεί», πρόσθεσε.

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Σε ερώτηση του δημοσιογράφου αν το όχημα ανήκε στον πατέρα των παιδιών, ο ένοικος απάντησε: «Νομίζω ναι. Συνήθως αυτό ήταν μέσα».

Πειραιάς: Ειδικοί εξηγούν πώς βρήκε τραγικό θάνατο το νεαρό ζευγάρι

«Αν μείνει αναμμένος ο κινητήρας για αρκετή ώρα και δεν μπορούν να εκτονωθούν τα καυσαέρια στο εξωτερικό περιβάλλον αφού είναι κλειστή η γκαραζόπορτα, τα καυσαέρια θα περάσουν μέσω του κλιματισμού στην καμπίνα, οπότε μπορεί να επέλθει και θάνατος», δήλωσε στο Mega ο ενεργειακός επιθεωρητής, Μιχάλης Χριστοδουλίδης.

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«Αν βρεθούμε σε ένα χώρο ο οποίος είναι πια γεμάτος και κορεσμένος από καυσαέρια το ότι πατήσαμε το κουμπί της ανακύκλωσης του κλιματισμού δεν αρκεί για να μας σώσει. Μας προστατεύει τα πρώτα πέντε λεπτά, μετά από ώρα η ανακύκλωση του αέρα θα αρχίσει να τραβάει και από το εξωτερικό και από τα καυσαέρια και αναγκαστικά εισπνέουμε τα δηλητηριώδη αέρια», εξήγησε από την πλευρά του ο Κώστας Λακαφώσης, μηχανολόγος – μηχανικός.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ οι απαντήσεις για τα ακριβή αίτια στα κρίσιμα ερωτήματα αναμένονται από τις ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις.