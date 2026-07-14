Ημέρα της Βαστίλης: LIVE η μεγαλειώδης παρέλαση στο Παρίσι για την 14η Ιουλίου

Δεκάδες Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνουν το παρών σήμερα Τρίτη 14/7 στο Παρίσι για την εθνική γιορτή της Γαλλίας, γνωστή διεθνώς ως Ημέρα της Βαστίλης.

Στη φαντασμαγορική παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης συμμετέχουν σχεδόν 6.700 πεζοί στρατιώτες, 98 αεροπλάνα, 31 ελικόπτερα και 315 οχήματα και φέτος, τιμώνται η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της, κυρίως Ευρωπαίοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, είναι η τελευταία φορά που ο Εμανουέλ Μακρόν προεδρεύει της παραδοσιακής στρατιωτικής παρέλασης της 14ης Ιουλίου.

Παρακολουθήστε τη μεγαλειώδη παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης:

Την παρέλαση άνοιξε το επίσημο ακροβατικό αεροπορικό σμήνος επιδείξεων ακριβείας της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας «Περίπολος της Γαλλίας» (Patrouille de France) και ακολούθησαν δύο γαλλικά Mirage 2000, με ουκρανούς συγκυβερνήτες εκπαιδευμένους στη Γαλλία. Θα συμμετάσχουν επίσης αεροπλάνα δέκα ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων και δύο ελληνικά Rafale.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ποτέ τόσοι στρατιωτικοί δεν είχαν συμμετάσχει στην παρέλαση για την Ημέρα της Βαστόλης στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων για να σηματοδοτήσουν «τον επανεξοπλισμό της Γαλλίας, τη στρατηγική αυτονομία της Γαλλίας και την ευρωπαϊκή στρατηγική αφύπνιση», σύμφωνα με το Ελιζέ, το προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και 24 ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Γερμανός Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός Κιρ Στάρμερ, ο Πολωνός Ντόναλντ Τουσκ ή ακόμα η Δανή Μέτε Φρεντέρικσεν, πρόκειται να παρακολουθήσουν την παρέλαση.Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και 24 ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Γερμανός Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός Κιρ Στάρμερ, ο Πολωνός Ντόναλντ Τουσκ ή ακόμα η Δανή Μέτε Φρεντέρικσεν, πρόκειται να παρακολουθήσουν την παρέλαση.

Την επομένη μιας νέας συνόδου κορυφής στη γαλλική πρωτεύουσα των 37 χωρών του «συνασπισμού των προθύμων» για την Ουκρανία, η Γαλλία τιμά σήμερα τα αποσπάσματα καθεμιάς από τις χώρες αυτές –παρευλάνουν συνολικά 500 στρατιωτικοί-, ενώ ακολουθούν πίσω τους 25 ουκρανοί στρατιωτικοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, πρόκειται για έναν «ισχυρό συμβολισμό της Ευρώπης που συνειδητοποιεί την επικινδυνότητα του κόσμου και ότι πρέπει να πάρει στα χέρια της το πεπρωμένο της», την ώρα που η Ρωσία απειλεί την ασφάλεια της ηπείρου και οι Ηνωμένες Πολτείες του Ντόναλντ Τραμπ θεωρούνται απρόβλεπτες.

Ο συνασπισμός αυτός, που σχηματίσθηκε αρχικά από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και αποτελείται κυρίως από Ευρωπαίους, δεσμεύθηκε να υποστηρίξει στρατιωτικά την Ουκρανία, μεταξύ άλλων και με την αποστολή στρατιωτών στο πεδίο μόλις συναφθεί μια κατάπαυση του πυρός, ώστε να αποτραπεί η Ρωσία από οποιαδήποτε νέα επίθεση. «Ένας συνασπισμός πεφωτισμένων και πολεμοχαρών», αντέδρασε χθες, Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το μήνυμα που στέλνουμε στον κόσμο είναι το ακόλουθο: ναι, η ειρήνη είναι σκοπός μας, ναι, αγαπάμε την ελευθερία και το δίκαιο. Και, ναι, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μάχη για να τα υπερασπισθούμε και με τίμημα το αίμα, αν χρειαστεί», δήλωσε ο πρόεδρος Μακρόν κατά την παραδοσιακή ομιλία του προς τις ένοπλες δυνάμεις την παραμονή της εθνικής γιορτής.

Το βράδυ της Δευτέρας 13/7 ο ουρανός του Παρισιού φωτίστηκε από ένα φαντασμαγορικό σόου βεγγαλικών για την σημερινή Ημέρα της Βαστίλης: