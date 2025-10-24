Κυρανάκης σε Χαρίτση: «Προτεραιότητα μας να ξανακάνουμε ασφαλή τον ενεργό σιδηρόδρομο»

«Αυτή την περίοδο, αυτονοήτως, η απόλυτη προτεραιότητα μας είναι στο να ξανακάνουμε όσο πιο ασφαλή μπορούμε, τον ενεργό σιδηρόδρομο. Αυτή είναι η προσήλωση μας, εκεί στοχεύουμε όλη μας την ενέργεια τον χρόνο μας τις δράσεις μας, την χρηματοδότηση μας, άρα όλα τα υπόλοιπα είναι πολυτέλεια».

Αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Κυρανάκης, δεσμευόμενος παράλληλα ότι θα διαβουλευτεί, τόσο με την τοπική κοινωνία, όσο και με τους τοπικούς βουλευτές πριν από οποιαδήποτε απόφαση για τον τρόπο αξιοποίησης της ανενεργής σιδηροδρομικής γραμμής Πελοποννήσου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος εξέφρασε την αντίθεση του «στην κατάργηση της σιδηροδρομικής γραμμής της Πελοποννήσου και την μετατροπή της σε ποδηλατόδρομο σύμφωνα με μελέτες που γίνονται από το ΤΕΕ, μετά από εντολή του Υπουργείου Περιβάλλοντος», ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι το υπουργείο Μεταφορών «δεν έχει δώσει την έγκριση του για κάτι τέτοιο».

Από την πλευρά του ο κ. Χαρίτσης, υπογράμμισε ότι «είναι σε εξέλιξη δύο μελέτες για την μετατροπή του σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου σε ποδηλατοδρόμο, κόστους 4,5 εκ ευρώ» εκφράζοντας την πλήρη αντίθεση του και ζητώντας «να ανακληθούν οι διακηρύξεις του διαγωνισμού του ΤΕΕ να παγώσουν οι εκταμιεύσεις της χρηματοδότησης τους και να προχωρήσει η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στη βάση του εθνικού σχεδίου όπου είναι ενταγμένο το έργο».

«Προφανώς για οποιαδήποτε διάθεση αλλαγής σχεδίου ή άλλης κατεύθυνσης της σιδηροδρομικής γραμμής Πελοποννήσου, θα διαβουλευτούμε και με τους βουλευτές της περιοχής και με όλους τους εκπροσώπους και τους φορείς της τοπικής κοινωνία», υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης.