Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα με ανοδικές τάσεις για τη Ν.Δ.- Σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας
Μάχη για Ανδρουλάκη και Καρυστιανού
Ισχυρό προβάδισμα της τάξης των 13,2 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, σύμφωνα με τα ευρήματα της τελευταίας δημοσκόπησης που διενήργησε η εταιρεία Metron Analysis για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Mega.
Η μέτρηση αποτυπώνει σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, με κύρια χαρακτηριστικά την εδραίωση των νέων συσχετισμών δυνάμεων στην αντιπολίτευση, αλλά και τις αυξημένες πιέσεις που δέχεται η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη.
O Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση, αποκτώντας προβάδισμα έναντι των υπολοίπων σχηματισμών. Παρά τη μάχη των ποσοστών στην εκτίμηση ψήφου, η Μαρία Καρυστιανού καταγράφει μια σημαντική επικράτηση, καθώς αναδεικνύεται πρώτη σε δημοφιλία μεταξύ των πολιτικών αρχηγών.
Αναλυτικά τα ποσοστά της πρόθεσης ψήφου
- Ν.Δ.: 22,7%
- ΕΛ.Α.Σ.: 12,1%
- ΠΑΣΟΚ: 9%
- ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 8,3%
- ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 5,4%
- ΕΛ. ΛΥΣΗ: 4,8%
- ΚΚΕ: 4,7%
Αναλυτικά τα ποσοστά στην εκτίμηση ψήφου
- Ν.Δ.: 28,5%
- ΕΛ.Α.Σ.: 15,5%
- ΠΑΣΟΚ: 11,2%
- ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 10,4%
- ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 6,8%
- ΕΛ. ΛΥΣΗ: 6%
- ΚΚΕ: 5,8%
- ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 3,3%
- ΜέΡΑ 25: 3,1%
Το δίλημμα της κάλπης και η αξιολόγηση των θεσμών
Στο κομβικό ερώτημα για την κατεύθυνση της χώρας, η πλειονότητα των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της διαφοροποίησης των πολιτικών συσχετισμών.
Συγκεκριμένα, το 61% των πολιτών επιθυμεί «αλλαγή σκυτάλης» στην ηγεσία του τόπου, έναντι εκείνων που προκρίνουν τη σταθερότητα.
Το κυβερνητικό έργο συγκεντρώνει 25% θετικές γνώμες, έναντι 69% αρνητικών.
Η προσωπική εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη παρουσιάζει ανθεκτικότητα, με τις θετικές κρίσεις να διαμορφώνονται στο 30%, καταγράφοντας μάλιστα άνοδο κατά τρεις μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση.
Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι απώλειες στους ποιοτικούς δείκτες για τη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς η στάση της ως αξιωματική αντιπολίτευση αποδοκιμάζεται μαζικά.
Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 80% αρνητικές αξιολογήσεις και μόλις 12% θετικές, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και για τον πρόεδρό του, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εισπράττει 79% αρνητικές γνώμες.
Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο ένοικο του Μεγάρου Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί σταθερά τα ηνία, με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς να ακολουθούν σε μεγάλη απόσταση.
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