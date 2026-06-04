Αυστηρό μήνυμα της Ελλάδας στην Τουρκία μέσω ΟΗΕ: «Η μειονότητα στη Θράκη είναι θρησκευτική, όπως ορίζει η Συνθήκη της Λωζάνης»

Η Ελλάδα έστειλε σαφές μήνυμα προς τον ΟΗΕ για τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, επαναλαμβάνοντας ότι το καθεστώς της ορίζεται από τη Συνθήκη της Λωζάνης και αφορά θρησκευτική μειονότητα.

Με ρηματική διακοίνωση που υπέβαλε στις 30 Μαρτίου 2026 η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΗΕ προς το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η ελληνική κυβέρνηση τοποθετήθηκε επί των ζητημάτων που έχουν ανακύψει στο πλαίσιο σχετικών διαδικασιών του Οργανισμού.

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Στην απάντησή της, η Αθήνα επαναδιατυπώνει τις διαχρονικές της θέσεις αναφορικά με τη μειονότητα της Θράκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μουσουλμανική θρησκευτική μειονότητα, η οποία αποτελείται από περισσότερους από 120.000 Έλληνες πολίτες.

Τη Συνθήκη της Λωζάνης επικαλείται η Αθήνα

Σημαντική θέση στη ρηματική διακοίνωση κατέχει η αναφορά στη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923, την οποία η ελληνική πλευρά επικαλείται ως βασικό νομικό πλαίσιο για το καθεστώς της μειονότητας στη Θράκη.

Η Αθήνα επισημαίνει ότι η μειονότητα αναγνωρίζεται με βάση το θρήσκευμα και όχι την εθνοτική καταγωγή, επαναλαμβάνοντας μια διαχρονική θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Πρόκειται για προσέγγιση που προβάλλεται συστηματικά από την Ελλάδα σε διεθνείς οργανισμούς και fora, όταν εγείρονται ζητήματα που αφορούν τον χαρακτήρα και τα δικαιώματα της μειονότητας.

Όπως υποστηρίζει η ελληνική πλευρά, η Συνθήκη της Λωζάνης αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του πλαισίου προστασίας της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, καθορίζοντας με σαφήνεια τον θρησκευτικό χαρακτήρα της και το σχετικό καθεστώς που τη διέπει.

Η μουσουλμανική μειονότητα αριθμεί περισσότερους από 120.000 πολίτες

Στη διακοίνωση σημειώνεται ότι η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη αριθμεί περισσότερα από 120.000 μέλη, τα οποία είναι Έλληνες πολίτες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει αυτή η αναφορά, διότι η Αθήνα προσπαθεί να τονίσει ότι τα μέλη της μειονότητας απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα, το ευρωπαϊκό δίκαιο και οι διεθνείς συμβάσεις προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

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Επίσης επισημαίνεται ότι πέρα από τα γενικά δικαιώματα που έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, υπάρχουν και ειδικές προστασίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της θρησκείας και της κοινωνικής ζωής.

«Σταθερά προσηλωμένη» η ελληνική πλευρά στα εκπαιδευτικά δικαιώματαα

Στο ζήτημα της εκπαίδευσης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, με την ελληνική πλευρά να αναφέρει ότι παραμένει «σταθερά προσηλωμένη» στη διασφάλιση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της μειονότητας.

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Όπως επισημαίνεται στη διακοίνωση, ο κεντρικός στόχος της πολιτικής αυτής είναι να διασφαλιστεί ότι κάθε παιδί της μειονότητας θα έχει πρόσβαση σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, η οποία θα του επιτρέπει να συμμετέχει πλήρως στην κοινωνία και να έχει ίσες ευκαιρίες για το μέλλον.

«Ο κεντρικός στόχος αυτής της πολιτικής είναι σαφής: να διασφαλιστεί ότι κάθε παιδί της μειονότητας θα απολαμβάνει εκπαίδευση της υψηλότερης δυνατής ποιότητας, η οποία θα του επιτρέπει την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία και ίσες ευκαιρίες για το μέλλον», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

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Τα πεδία που η ελληνική πολιτεία παρέχει ειδικές εγγυήσεις

Η ρηματική διακοίνωση περιλαμβάνει αναλυτικές αναφορές στα μέτρα και τις θεσμικές εγγυήσεις που, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, διασφαλίζουν τα δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους τομείς της μειονοτικής εκπαίδευσης, της άσκησης των θρησκευτικών δικαιωμάτων και της ισότιμης συμμετοχής των μελών της μειονότητας στην κοινωνική και δημόσια ζωή.

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Η Αθήνα τονίζει ότι το πλαίσιο προστασίας της μειονότητας βασίζεται τόσο στις διατάξεις της Συνθήκης της Λωζάνης όσο και στις προβλέψεις του ελληνικού Συντάγματος, ενώ παράλληλα εναρμονίζεται με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Τα μέλη της απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που εγγυάται το Σύνταγμα και το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και ειδικές προστασίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της θρησκείας και της κοινωνικής ζωής», σημειώνεται στη διακοίνωση.

Το μήνυμα της Αθήνας προς τον ΟΗΕ

Μέσω της ρηματικής διακοίνωσης, η ελληνική πλευρά επιδιώκει να καταστήσει σαφές στο διεθνές περιβάλλον το πλαίσιο πάνω στο οποίο εδράζεται η πολιτική της απέναντι στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

Η Αθήνα τονίζει ότι το ζήτημα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά στη βάση του ισχύοντος νομικού καθεστώτος και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το εθνικό και διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι τα μέλη της μειονότητας είναι Έλληνες πολίτες, των οποίων τα δικαιώματα διασφαλίζονται από το Σύνταγμα, το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει κυρώσει η χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα απορρίπτει προσεγγίσεις που αντιμετωπίζουν το θέμα ως αντικείμενο διμερών διεκδικήσεων ή εξωτερικών παρεμβάσεων, επιμένοντας ότι πρόκειται για ζήτημα προστασίας δικαιωμάτων εντός της ελληνικής έννομης τάξης.

Καθοριστικό ρόλο στην επιχειρηματολογία της ελληνικής πλευράς διαδραματίζει η επίκληση της Συνθήκης της Λωζάνης, η οποία παρουσιάζεται ως η βασική νομική βάση που διέπει το καθεστώς και την προστασία της μειονότητας στη Θράκη.

Η ελληνική θέση στις τούρκικες αιτιάσεις

Σε μία περίοδο κατά την οποία η Τουρκία επαναφέρει συχνά αιτιάσεις για την μειονότητα στη Θράκη, χρησιμοποιώντας τον όρο «τουρκική μειονότητα» έρχεται η διακοίνωση.

Η Αθήνα απορρίπτει αυτή την ορολογία, επιμένοντας ότι η Συνθήκη της Λωζάνης αναγνωρίζει μουσουλμανική θρησκευτική μειονότητα.

Με τον τρόπο αυτό, η Ελλάδα επιχειρεί να βάλει σαφή όρια στη συζήτηση: άλλο η ελεύθερη ατομική αυτοπροσδιοριστική επιλογή κάθε πολίτη και άλλο ο νομικός χαρακτηρισμός μιας μειονότητας στο διεθνές δίκαιο.

Η ελληνική θέση είναι ότι το θεσμικό καθεστώς της μειονότητας δεν μπορεί να αλλάξει με πολιτικές πιέσεις ή μονομερείς ερμηνείες.

Η Ελλάδα επιδιώκει να καταγράψει τις θέσεις της στο πλαίσιο του ΟΗΕ

Η κατάθεση της ρηματικής διακοίνωσης αποτυπώνει την πρόθεση της Ελλάδας να διατυπώσει με επίσημο και θεσμικό τρόπο τις θέσεις της ενώπιον των οργάνων του ΟΗΕ.

Πρόκειται για διπλωματικό έγγραφο που εντάσσεται στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών του διεθνούς οργανισμού και όχι για μια απλή πολιτική τοποθέτηση. Μέσω αυτού, η Αθήνα επισημαίνει ότι τηρεί τις διεθνείς δεσμεύσεις της, σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και διασφαλίζει την πλήρη προστασία των δικαιωμάτων των μελών της μουσουλμανικής μειονότητας ως Ελλήνων πολιτών.

Παράλληλα, επαναβεβαιώνει τη θέση της ότι το καθεστώς της μειονότητας καθορίζεται από τη Συνθήκη της Λωζάνης και απορρίπτει ερμηνείες που αμφισβητούν το ισχύον νομικό πλαίσιο ή επιχειρούν να προσδώσουν στη μειονότητα εθνοτικά χαρακτηριστικά, πέραν του θρησκευτικού χαρακτήρα που προβλέπεται από τη διεθνή συνθήκη.

Το συμπέρασμα

Με τη ρηματική διακοίνωση προς τον ΟΗΕ, η Ελλάδα επαναδιατυπώνει σε επίσημο επίπεδο τις πάγιες θέσεις της σχετικά με τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη.

Η ελληνική πλευρά υπογραμμίζει ότι πρόκειται για θρησκευτική μειονότητα, όπως ορίζεται από τη Συνθήκη της Λωζάνης, τα μέλη της οποίας απολαμβάνουν πλήρη δικαιώματα, καθώς και ένα πλέγμα ειδικών εγγυήσεων σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η θρησκευτική ελευθερία και η συμμετοχή στην κοινωνική ζωή.

Κεντρική θέση στο μήνυμα της Αθήνας αποτελεί η επισήμανση ότι η προστασία της μειονότητας είναι σταθερή υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας, χωρίς ωστόσο να τίθεται υπό αμφισβήτηση το ισχύον νομικό της καθεστώς.

Παράλληλα, η Ελλάδα επιδιώκει να αποσαφηνίσει το διεθνές πλαίσιο, τονίζοντας ότι η Θράκη δεν αποτελεί αντικείμενο εξωτερικών παρεμβάσεων, αλλά περιοχή στην οποία εφαρμόζονται το ελληνικό Σύνταγμα, το ευρωπαϊκό δίκαιο, οι διεθνείς συνθήκες και, πρωτίστως, η Συνθήκη της Λωζάνης.