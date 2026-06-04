Άδωνις Γεωργιάδης: Ένταση έξω από το Ιπποκράτειο – “Οι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με κήρυξαν ανεπιθύμητο” (βίντεο)

Ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/6) έξω από το Ιπποκράτειο στην Θεσσαλονίκη όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης έφτασε έξω από το νοσοκομείο με αφορμή τα εγκαίνια της νέας Πνευμονολογικής Κλινικής.

Ο υπουργός, συνοδευόμενος από τον διοικητή του νοσοκομείου, πλησίασε τους συγκεντρωμένους προκειμένου να συνομιλήσει μαζί τους, όπως συνηθίζει σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

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Στην ανάρτηση του, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει ότι μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ τον αποκάλεσαν ανεπιθύμητο, ενώ αποκαλεί τα μέλη της συγκεκριμένης πολιτικής παράταξης “συμμορία της μιζέριας”.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο που μαζεύτηκαν αυτοί από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και φώναζαν έχουμε αυξήσει τον προϋπολογισμό του κατά +117%, έχουμε:

+109 ιατρούς και πάμε στους +135

+122 ειδικευόμενους

+32 μέλη ΔΕΠ

Άρα σύνολο επιπλέον ιατρών +295

+301 νοσηλευτές και με τους +50 σήμερα πάμε στους +351 νοσηλευτές

+138 άτομα λοιπό προσωπικό κλπ

Δηλαδή σε αυτό το Νοσοκομείο σε 3 χρόνια έχουμε κάνει περισσότερες προσλήψεις προσωπικού από όσες είχαν γίνει τα τελευταία 20 χρόνια.

Σε αυτό το νοσοκομείο οι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με κήρυξαν ανεπιθύμητο….

Τα συμπεράσματα δικά σας Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο που μαζεύτηκαν αυτοί από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και φώναζαν έχουμε αυξήσει τον προϋπολογισμό του κατά +117%, έχουμε:

+109 ιατρούς και πάμε στους +135

+122 ειδικευόμενους

+32 μέλη ΔΕΠ

Άρα σύνολο επιπλέον ιατρών +295

+301 νοσηλευτές και με τους +50 σήμερα πάμε… pic.twitter.com/WG9JNrUwdy— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 4, 2026

Έμείς πάντως κάναμε τα εγκαίνια της Πνευμονολογικής Κλινικής, της πρώτης στον αστικό ιστό της πόλεως, με διευθυντή που ήρθε και έπιασε δουλειά λόγω της μεταρρύθμισης μας για το παράλληλο ιδιωτικό έργο όπως ο ίδιος δήλωσε. Όσο και να φωνάζει η συμμορία της μιζέριας εμείς φτιάχνουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών: