Μαρινάκης: «Το 2027 οι εκλογές, με στόχο την αυτοδυναμία – Μας χωρίζει αξιοπιστία με τον Τσίπρα»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μίλησε το απόγευμα της Πέμπτης (04/06) στην εκπομπή Live News και είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να παραμείνει αυτοδυναμία. Έπειτα απέρριψε τα σενάρια πρόωρων καλπών, επαναλαμβάνοντας ότι το μήνυμα του πρωθυπουργού είναι σαφές, ενώ άφησε αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα.

Ερωτώμενος για το ποιος μπορεί να καταλάβει τη δεύτερη θέση στις εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας ή το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μαρινάκης αρχικά προσπάθησε να μην τοποθετηθεί. Όμως στη συνέχεια προχώρησε στη διαπίστωση ότι η ΕΛΑΣ του πρώην πρωθυπουργού δείχνει να έχει προβάδισμα έναντι της Χαριλάου Τρικούπη. «Ο κ. Τσίπρας έχει ξεκινήσει δυναμικά», είπε, για να προσθέσει με δηκτικό τρόπο: «Δεν θα σας πω εγώ ποιος θα κερδίσει το γήπεδο του λαϊκισμού». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν αντιμετωπίζει τη νέα πολιτική κινητικότητα με όρους τακτικισμού, αλλά με κριτήριο την αξιοπιστία. «Μας χωρίζει αξιοπιστία με τον κ. Τσίπρα», ανέφερε, συμπυκνώνοντας τη βασική γραμμή αντιπαράθεσης που φαίνεται να επιλέγει το Μαξίμου απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.

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Σχετικά με το ενδεχόμενο της μη αυτοδυναμίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι είναι στόχος να μη χρειαστεί συνεργασία με κανένα κόμμα, τονίζοντας ότι η ΝΔ έχει μπροστά της ένα ακόμα χρόνο σκληρής δουλειάς. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι «το μόνο κόμμα που έχει δείξει μια θεσμική συνέπεια στο παρελθόν είναι το ΠΑΣΟΚ», σπεύδοντας όμως να κάνει σαφή διάκριση.

«Ποιο ΠΑΣΟΚ όμως; Της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, όχι αυτό του Νίκου Ανδρουλάκη, που έχει απόφαση συνεδρίου με το ποιον δεν θα συγκυβερνήσει», ανέφερε, αφήνοντας αιχμές για τη σημερινή ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη και τις αποφάσεις της περί μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

«Ο Σαμαράς θα σταθμίσει όλα τα δεδομένα πριν λάβει τις αποφάσεις του»

Αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης διατήρησε χαμηλούς τόνους. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «δεν θα κάνω εγώ υποδείξεις στον πρώην πρωθυπουργό και στον πρώην πρόεδρο του κόμματος, του οποίου είμαι μέλος από παιδί». Επίσης υπενθύμισε ότι «η διαγραφή του μόνο ευχάριστη δεν ήταν για τη Νέα Δημοκρατία», λέγοντας ότι ο ίδιος θεωρεί ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα σταθμίσει όλα τα δεδομένα πριν λάβει τις αποφάσεις του για τα όσα ακούγονται σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος

Σε ερώτηση για πιθανή μελλοντική συνεργασία, στάθηκε στην ανάγκη να συζητούνται τα προβλήματα των πολιτών και όχι «προσωπικές ατζέντες», επαναλαμβάνοντας ότι πολλά σημεία της κριτικής Σαμαρά προς την κυβέρνηση είναι, κατά την άποψή του, άδικα.

Τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης στην οικονομία

Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα της κυβέρνησης στην οικονομία , ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι για το 2027 προβλέπεται δημοσιονομικός χώρος ύψους 1 δισ. ευρώ, ο οποίος, όπως είπε, θα αξιοποιηθεί προς όφελος της κοινωνίας.

Παράλληλα, επισήμανε ότι, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη μέτρα που έχουν νομοθετηθεί για το 2026, το οικονομικό επιτελείο προετοιμάζει ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων που θα αφορά το σύνολο των πολιτών.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η περαιτέρω στήριξή τους αποτελεί βασική προτεραιότητα και το επόμενο στάδιο της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής.