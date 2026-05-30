Νέα Αριστερά: Διαλύεται την Τρίτη η κοινοβουλευτική ομάδα – Αποχωρούν Χαρίτσης, Τζανακόπουλος, Αχτσιόγλου και άλλοι 4 βουλευτές

Δομικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας προκαλεί η δυναμική επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα, με τις πρώτες ισχυρές αναταράξεις να εκδηλώνονται στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών», το κόμμα βρίσκεται προ των πυλών μιας καθοριστικής διάσπασης, καθώς την προσεχή Τρίτη (02.06) αναμένεται η επίσημη αποχώρηση της πλειοψηφίας των βουλευτών του, αλλά και δεκάδων κορυφαίων στελεχών.

Χάνεται το δικαίωμα Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι επτά από τους έντεκα εν ενεργεία βουλευτές του κόμματος έχουν πάρει την απόφαση να ανεξαρτητοποιηθούν. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονται πρωτοκλασάτα ονόματα της παράταξης:

Αλέξης Χαρίτσης (πρώην επικεφαλής)

(πρώην επικεφαλής) Έφη Αχτσιόγλου

Νάσος Ηλιόπουλος

Δημήτρης Τζανακόπουλος

Θεανώ Φωτίου

Μερόπη Τζούφη

Χουσεΐν Ζεϊμπέκ

Μετά από αυτή τη μαζική έξοδο, η Νέα Αριστερά απομειώνεται κοινοβουλευτικά, καθώς στα έδρανα της Βουλής θα απομείνουν μόλις τέσσερις βουλευτές. Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, η Πέτη Πέρκα, ο Θοδωρής Δρίτσας και η Σία Αναγνωστοπούλου.

Ο αριθμός αυτός δεν επαρκεί για τη διατήρηση αυτόνομης Κοινοβουλευτικής Ομάδας βάσει του Κανονισμού της Βουλής, γεγονός που στερεί από το κόμμα σημαντικά προνόμια.

Η κρίση δεν περιορίζεται μόνο στο κοινοβουλευτικό επίπεδο αλλά λαμβάνει διαστάσεις γενικευμένης αποψίλωσης του κομματικού μηχανισμού.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερα από 170 στελέχη, μεταξύ των οποίων μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και γραμματείς Νομαρχιακών Επιτροπών, που ετοιμάζουν τις παραιτήσεις τους.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το αποκορύφωμα μιας παρατεταμένης περιόδου έντονων εσωτερικών διαφωνιών. Το κλίμα είχε βαρύνει επικίνδυνα ήδη από το πρόσφατο συνέδριο του κόμματος, με την κατάσταση να γίνεται μη αναστρέψιμη μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την ηγεσία, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σημερινή τροχιά διάλυσης.