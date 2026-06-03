Χαρίτσης: «Το κόμμα του Τσίπρα έχει διαμορφώσει μία αξιοσημείωτη δυναμική – Μιλάει σε κοινωνικά στρώματα που ήταν εκτός του πολιτικού παιχνιδιού»

Ο πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, λίγες ώρες μετά την αποχώρηση του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα έκανε σαφές άνοιγμα προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη).

«Αξιοσημείωτη» χαρακτήρισε ο Αλέξης Χαρίτσης τη δυναμική που έχει διαμορφώσει ο πρώην πρωθυπουργός με την ΕΛΑΣ, την ώρα που η Νέα Αριστερά μετά τις αποχωρήσεις της Κοινοβουλευτικής της Ομάδας βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα δεδομένα. Μιλώντας στο Mega, ο κ. Χαρίτσης είπε ότι «το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει διαμορφώσει μία δυναμική η οποία είναι αξιοσημείωτη», ενώ σημείωσε ότι το νέο σχήμα «μιλάει σε κοινωνικά στρώματα τα οποία μέχρι σήμερα ήταν εκτός του πολιτικού παιχνιδιού».

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«Τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά» επισήμανε ο ανεξάρτητος βουλευτής, επιμένοντας ότι δεν πρέπει να υποτιμηθεί ο παράγοντας κοινωνία». Σύμφωνα με τον ίδιο, «υπάρχει ένας ευρύτερος προοδευτικός κόσμος και ένας κόσμος της Αριστεράς που δεν αντέχει άλλο αυτό το οποίο ζει από την κυβέρνηση».

Την ανασυγκρότηση του χώρου έθεσε ως κεντρικό διακύβευμα ο κ. Χαρίτσης. «Αυτή τη στιγμή η μεγάλη κοινωνική αναγκαιότητα είναι η ανασυγκρότηση και η ενότητα των δυνάμεων της Αριστεράς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «για αυτό το σχέδιο θέλουμε να αγωνιστούμε, να παλέψουμε. Για αυτό το σχέδιο είμαστε παρόντες».

Πολιτικό βάρος αποκτά η παρέμβαση του ανεξάρτητου βουλευτή έπειτα από τις εξελίξεις που σημειώθηκαν χθες, Τρίτη (02/06) στη Νέα Αριστερά, αφού οι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ δήλωσαν με ξεχωριστές επιστολές προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Σε συνδυασμό με την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα, η κίνηση αυτή σηματοδότησε ουσιαστικά το τέλος της ΚΟ.

Ωστόσο στη συνέντευξη του ο κ. Χαρίτσης δεν περιορίστηκε στις διεργασίες της Αριστεράς. Διερωτώμενος πως είναι δυνατόν η αξιωματική αντιπολίτευση «να μην έχει φέρει τη χώρα ανάποδα» για τις τελευταίες αποκαλύψεις του «καταδικασμένου απόστρατου του IDF», άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ.