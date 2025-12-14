Κυρανάκης: «Η ATH.ENA Card περνά στην ψηφιακή εποχή»

Η ATH.ENA Card περνά στην ψηφιακή εποχή, δίνοντας τη δυνατότητα στους επιβάτες να χρησιμοποιούν όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας εύκολα και γρήγορα μέσω του κινητού τους τηλεφώνου, χωρίς την ανάγκη φυσικής κάρτας, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε το μεσημέρι της Κυριακής (14/12) ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Μέσω μιας νέας εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο, οι κάτοχοι της άυλης κάρτας του ΟΑΣΑ θα μπορούν να τη φορτίζουν και να την επικυρώνουν εύκολα, όποτε το επιθυμούν.

Η φυσική ΑΤΗ.ΕΝΑcard, που τέθηκε σε λειτουργία το 2017, έδωσε τη δυνατότητα στους επιβάτες να αγοράζουν εισιτήρια διαρκείας, πολλαπλών διαδρομών ή μειωμένου κομίστρου για ανέργους, φοιτητές και ηλικιωμένους. Όλες αυτές οι λειτουργίες μεταφέρθηκαν πλέον στο κινητό τηλέφωνο, απλοποιώντας σημαντικά τη διαδικασία.