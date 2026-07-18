Χρυσοχοϊδης: «Η υπόθεση της Marfin είναι δέμένη»

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ» μιλάει για όλες τις εξελίξεις στην υπόθεση της Marfin.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε μεταξύ άλλων η υπόθεση είναι «δεμένη», ενώ η έρευνα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται έως ότου όλοι οι δράστες συλληφθούν και οδηγηθούν στη δικαιοσύνη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον θάνατο του 20χρονου στο Άργο μετά από καταδίωξη από πυροβολισμούς αστυνομικών.

Αναλυτικά η συνέντευξη:

Τι να περιμένουμε ως εξέλιξη στην υπόθεση της Marfin; Το υλικό βρίσκεται πλέον στις δικαστικές αρχές ή συνεχίζεται από τους αστυνομικούς η συλλογή και η ανάλυση στοιχείων;

Τον λόγο έχει πλέον η δικαιοσύνη. Η επίμονη, συστηματική και επιμελής έρευνα των αστυνομικών αρχών απέδωσε καρπούς και ήδη έχουμε τις συλλήψεις τριών υπόπτων. Δύο εδώ και μία στη Μεγάλη Βρετανία, μέσω διεθνούς εντάλματος σύλληψης. Οι διαδικασίες και οι εξελίξεις στο δικαστικό πεδίο, στην πορεία προς τη διεξαγωγή δίκης, δεν αναστέλλουν την έρευνα της αστυνομίας καθώς παραμένουν ακόμη αταυτοποίητοι δράστες. Πρόσωπα που είχαν συμμετοχή στη δολοφονική δράση της ομάδας που έδρασε εκείνη την ημέρα, προκαλώντας το μαρτυρικό θάνατο των τριών εργαζομένων της Marfin. Ναι, η έρευνα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται έως ότου όλοι οι δράστες συλληφθούν και οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Μπορείτε να χαρακτηρίσετε «δεμένη» την υπόθεση αυτή τη φορά; Διότι συλλήψεις έχουμε ξαναδεί, αλλά έχουμε δει στη συνέχεια τις αθωώσεις…

Κοιτάξτε, οι συλλήψεις δεν έγιναν στον <<αέρα>>. Κατέστησαν δυνατές βάσει του αποδεικτικού υλικού που περιέχεται στη δικογραφία. Συνεπώς, στο αν είναι “δεμένη” η υπόθεση, όπως ρωτάτε, η απάντηση είναι, ναι. Υπάρχει αποδεικτικό υλικό και έχει τηρηθεί απολύτως η νομιμότητα με την εποπτεία των Εισαγγελικών αρχών. Από το σημείο αυτό και πέρα, τον λόγο έχει η δικαιοσύνη και μόνον. Τώρα, η συσχέτιση της εν εξελίξει προσπάθειας με συλλήψεις που έγιναν παλαιότερα και την εν συνεχεία αθωωτική δίκη το 2016, όχι μόνο δεν έχει κανένα απολύτως νόημα, αλλά είναι και εκ του πονηρού. Μια παλαιότερη αστοχία των αρχών θα έπρεπε μήπως να οδηγήσει σε παραίτηση της Πολιτείας από την απαίτησή της να αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτό το φρικτό έγκλημα; Είναι προφανές ότι η συσχέτιση γίνεται με στόχο την απαξίωση της δικογραφίας και την ενοχοποίηση της βούλησης της Πολιτείας να υπάρξει τιμωρία των ενόχων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αστοχίες, άρα υπήρξαν στο παρελθόν; Ελλείψεις, βιασύνη ενδεχομένως;

Προφανώς υπήρξαν αστοχίες , και μόλις σας ανέφερα την πλέον ενδεικτική. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, όχι μόνο δεν αναστέλλει τη βούληση μας για απόδοση δικαιοσύνης αλλά απεναντίας την ισχυροποιεί και όταν παθαίνεις, μαθαίνεις. Είμαστε ήδη στη διαλεύκανση της υπόθεσης, ύστερα από συστηματική και επίμοχθη δουλειά. Με σύνεση, υπεύθυνη και αξιόπιστη έρευνα και με αυστηρή προσήλωση στους νόμους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είχατε ανοίξει ξανάτον φάκελο Marfin την άνοιξη του 2021. Αφού δεν ήταν τόσο σημαντικό το ανώνυμο e-mail, ποια ήταν αφετηρία της έρευνας;

Ξέρετε, οι παραστάσεις και οι μνήμες μου από εκείνη την ημέρα, την 5η Μαΐου του 2010, είναι πολύ ισχυρές. Ήμουν υπουργός Προστασίας του Πολίτη όταν συνέβη το έγκλημα στη Marfinκαι η προσπάθεια κάποιων να κάψουν την Αθήνα. Οι δραματικές εκείνες ώρες με σημάδεψαν. Θεωρούσα και εξακολουθώ να θεωρώ ότι αν δεν υπάρξει απόδοση δικαιοσύνης θα είναι σαν να έχουμε απωθήσει στη λήθη ένα από τα χειρότερα, ένα από τα πλέονειδεχθήεγκλήματα στα χρόνια της μεταπολίτευσης, που συνέβη σε κοινή θέα, μπροστά στα μάτια όλων μας. Και αυτό δεν θα ήταν καλό για τον τόπο.Η ανάγκη, συνεπώς, να κινηθεί η έρευνα για να αποδοθεί δικαιοσύνη δεν χρειάζεται κανένα mail. Αυτή η επίμονη βούληση δεν ήταν προσωπικό μόνο θέμα. Διακατέχει την κοινωνία, την πολιτεία, την αστυνομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ισχύει ότι οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ., του αποκαλούμενου «Ελληνικού FBI», έτρεξαν και με χρήση ΑΙ; Δηλαδή βγάζετε από το συρτάρι όλα τα παλιά στοιχεία και τα αναλύετε με τεχνητή νοημοσύνη;

Μιλάμε για μια υπηρεσία που έχει θεαματικά αποτελέσματα στον σύντομο χρόνο λειτουργίας της. Έχει εξαίρετους, καταρτισμένους αστυνομικούς, είναι εφοδιασμένη με εργαλεία σύγχρονης τεχνολογίας και βεβαίως συνεργάζεται συχνά με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ, που διαθέτει στις τάξεις της έμπειρους και εξειδικευμένους επιστήμονες. Αλλά, όπως σας είπα και προηγουμένως, το καύσιμο της προσπάθειας ήταν και παραμένει η πάνδημη βούληση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε πολιτικό επίπεδο δέχεστε επικρίσεις – συνολικά η κυβέρνηση – για επικοινωνιακή εκμετάλλευση των εξελίξεων. Λένε οι αντίπαλοί σας ότι θα έπρεπε να απολογείστε που τόσα χρόνια οι δράστες παραμένουν ατιμώρητοι. Τι απαντάτε;

Από κάποιους δευτερεύοντες πολιτικούς χώρους οι αντιδράσεις δεν αποτελούν έκπληξη. Εντελώς σχηματικές, αναντίστοιχες με την πραγματικότητα, σαν να μην έχει περάσει μια μέρα από πολύ παλαιότερες εποχές. Και για τη «17 Νοέμβρη» οι ίδιοι χώροι τα ίδια έλεγαν, όμως η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα έχουν ωριμάσει από τότε. Θέλω να υπογραμμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ τοποθετήθηκαν με εξαιρετικά υπεύθυνο τρόπο, καταδικάζοντας τη βία και τις διχαστικές λογικές.

Ταυτόχρονα με τη Marfin υπήρξαν συλλήψεις για τον τραγικό χαμό της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, μετά από τις επιθέσεις με γκαζάκια σε πολυκατοικίες τριών στελεχών της ΝΔ. Αν και πρόκειται για νομική συζήτηση, εσείς βλέπετε ανάγκη αυστηροποίησης των ποινών για επιθέσεις με γκαζάκια και μολότοφ;

Η νομοθεσία είναι ήδη αυστηρή. Μιλάμε για αδικήματα σε επίπεδο κακουργήματος.

Ένα σχόλιο, κύριε υπουργέ, για την άλλη εικόνα της Αστυνομίας: εκείνη που είδαμε στο Αργος, με την καταδίωξη και τη δολοφονία του 20χρονου. Έχουν θέση στην ΕΛ.ΑΣ αυτοί; Συμμερίζεστε τις φωνές που λένε ότι η προφυλάκιση αστυνομικών μπορεί να στέλνει μήνυμα «αδρανοποίησής» τους;

Δεν συμμερίζομαι λογικές του τύπου ότι η προφυλάκιση ενός αστυνομικού οδηγεί στην αδρανοποίηση των άλλων. Από πού προκύπτει αυτό; Ο αστυνομικός είναι επαγγελματίας, επιφορτισμένος με την τήρηση του νόμου και, στο πλαίσιο αυτό, με την προστασία της ζωής των πολιτών. Έχει πολύ κρίσιμο ρόλο. Επειδή είναι ένοπλος, ακολουθεί κανόνες για τις δυνατότητες χρήσης των όπλων. Δεν μπορεί να τους παραβαίνει. Το περιστατικό στο Άργος, με τον θάνατο του 20χρονου, είναι επαγγελματικάαπαράδεκτο, ανθρώπινα αδιανόητο και πολιτικά απολύτως καταδικαστέο. Κοιτάξτε, εδώ έχει σημασία να μην επιχειρούνται αντιρροπήσεις και συμψηφισμοί. Όσο καταδικαστέα είναι η δολοφονία στην Marfin, άλλο τόσο είναι και η δολοφονία στο Άργος. Ο μόνος λόγος που τις αναφέρω μαζί είναι γιατί χρονικά συνέπεσαν στη δημόσια συζήτηση. Οι ελάχιστοι, οι οποίοι προσπαθούν να τις συγκρίνουν, ή να τις συμψηφίσουν, αυτοί είναι που κάνουν πολιτική εκμετάλλευση. Γιατί, βάζουν στις δολοφονίες χρώματα, υποσημειώσεις και αστερίσκους.

Στα επτά χρόνια διακυβέρνησης κερδίσατε το στοίχημά σας για «νόμο και τάξη»;

Δεν υπάρχει σύγκριση στην τότε πραγματικότητα και στην τωρινή. Όλοι οι δείκτες εγκληματικότητας έχουν μειωθεί κατά πολύ. Το οργανωμένο έγκλημα έχει υποστεί βαρύ πλήγμα και, πλέον, σχεδόν όλες οι υποθέσεις εξιχνιάζονται. Στο θέμα των τροχαίων δυστυχημάτων: Πέρυσι, είχαμε μείωση 22% στους θανάτους από τροχαία – 134 λιγότερους νεκρούς. Φέτος από την 1η Ιανουαρίου έως τις 12 Ιουλίου έχουμε 37 λιγότερους νεκρούς. Υπάρχει τεράστια βελτίωση σε όλα τα επίπεδα της ασφάλειας, το δηλώνουν οι αριθμοί αλλά, κυρίως, το βιώνουν οι πολίτες στην καθημερινότητα τους. Για μένα ένα από τα πολύ βασικά είναι η αλλαγή συμπεριφοράς των πολιτών, που έχει αρχίσει να παρατηρείται με τη συστηματική προσπάθεια των αλκοτέστ. Ανοίγει τον δρόμο του πώς πρέπει να είναι μια σύγχρονη αστυνομία. Αυτόν τον νόμο και αυτήν την τάξη εγώ ονειρεύομαι.

Πάμε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: Η οικονομική αστυνομία ερεύνησε – ερευνά ακόμα; – εγκληματικές ομάδες αλλά έχουμε και το πολιτικό αποτύπωμα μετά και την παραπομπή των τεσσάρων βουλευτών. Δικαιολογημένα προκλήθηκε ρήγμα εμπιστοσύνης της ΝΔ με τον αγροτικό κόσμο; Και μπορούν πια να βελτιωθούν οι διαταραγμένες σχέσεις;

Η ιστορία με την παράνομη ιδιοποίηση των επιδοτήσεων έχει αφήσει σίγουρα βαριά σκιά. Αλλά θα ήταν υπερβολή να μιλήσουμε για ανεπανόρθωτο ρήγμα στις σχέσεις κυβέρνησης και αγροτών. Σε κάθε περίπτωση, η υπαγωγή στην ΑΑΔΕ είναι ριζοσπαστικό μέτρο που αλλάζει όλο το τοπίο των χρηματοδοτήσεων. Θα φέρει υγεία, δικαιοσύνη και, τελικά, ανάπτυξη στον αγροτικό κόσμο.Η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης πιάνει και θα πιάσει τόπο λοιπόν. Εκτιμώ ότι, οι αγρότες θα σταθμίσουν συνολικά το έργο και τη στάση της κυβέρνησης και στα γεωργικά ζητήματα και ευρύτερα, και θα στηρίξουν τη ΝΔ όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Άλλωστε, είναι ενδεικτικό το κύμα ικανοποίησης που διαπέρασε τους χιλιάδες αγρότες, οι όποιοι πρόσφατα εισέπραξαν πολύ αυξημένα ποσά επιδοτήσεων, που τα προηγούμενα χρόνια πήγαιναν σε μη δικαιούχους και εγκληματικές ομάδες.

Το 2023 δώσατε τη μάχη του σταυρού στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, και το κόμμα πήρε μια περιοχή που δεν της είναι «εύκολη». Σήμερα ποια είναι τα άλυτα προβλήματα στις λαϊκές περιοχές;

Στη Δυτική Αθήνα έχει γίνει σημαντικό έργο, σε επίπεδο υποδομών, τα τελευταία χρόνια. Σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των πολιτών. Στους τομείς υγείας, παιδείας, καλύτερης αστυνόμευσης και βελτίωσης του περιβάλλοντος. Κυρίαρχο,όμως, σήμερα είναι οι οικονομικές πιέσεις από την ακρίβεια, ευελπιστώ ότι οι πολλαπλές κυβερνητικές παρεμβάσεις θα ανακουφίσουν τα νοικοκυριά.

Και αν δεν επιτευχθεί ο στόχος της αυτοδυναμίας, με ποιους θα συνεργαστείτε;

Ο στόχος της αυτοδυναμίας παραμένει εφικτός. Μέχρι τις εκλογές, την ερχόμενη άνοιξη, υπάρχει αρκετός χρόνος για να ξεδιπλώσουμε πολιτικές που θα βελτιώσουν το επίπεδο ζωής, ώστε να πείσουμε κατηγορίες πολιτών που συγκυριακά απομακρύνθηκαν να έρθουν και πάλι κοντά μας.