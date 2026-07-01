Κυρανάκης: «Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε – Αυτές είναι οι συνέπειες του εμφυλιοπολεμικού ονόματος Τσίπρα»

Στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα μετά από την εμπρηστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε με δηλώσεις του το βράδυ της Τετάρτης 1/7 ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Η Βάγια Νέστορα δεν πέθανε. Δολοφονήθηκε. Η Αφροδίτη Νέστορα είδε τη μητέρα της να καίγεται από τα γκαζάκια που τοποθέτησαν οι δράστες» ανέφερε αρχικά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης (1/7) στο Action24 για να προσθέσει:

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«Το να έρχεται σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας και να επανεμφανίζεται με εμφυλιοπολεμικό όνομα στο νέο κόμμα του και με τέτοια ρητορική, αυτό έχει συνέπειες. Όταν σε κάθε μέτρο κατά της τρομοκρατίας η αριστερά ήταν απέναντι, αυτό διαμορφώνει ένα κλίμα».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «την πολιτική ένταση την πυροδοτεί αυτός που διχάζει τον ελληνικό λαό με ένα όνομα του εμφυλίου. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής διαδρομής που είχε συνέπειες».