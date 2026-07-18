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Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό βίντεο από τον θάνατο ενός 23χρονου μοτοσικλετιστή σε τροχαίο δυστύχημα

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου υπέκυψε στα τραύματά του

Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό βίντεο από τον θάνατο ενός 23χρονου μοτοσικλετιστή σε τροχαίο δυστύχημα
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Ένας 23χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χτες βράδυ λίγο μετά τις 23:00, στον παράδρομο της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, στη συμβολή με την οδό Ιεραποστόλου Κοσμά, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 25χρονος.

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Ο 23χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου υπέκυψε στα τραύματά του. Ο 25χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη, ενώ την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

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