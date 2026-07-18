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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κίσσαμο Χανίων – Ήχησε το 112, επιχειρούν 2 ελικόπτερα (Βίντεο)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά στην Κίσσαμο Χανίων – Ήχησε το 112, επιχειρούν 2 ελικόπτερα (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:16

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι του Σαββάτου 18/7 καθώς ξέσπασε φωτιά στην Κίσσαμο των Χανίων.

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Πλοκαμιανά Κισσάμου Χανίων Κρήτης, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

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Μάλιστα, ήχησε το 112 προς τους πολίτες προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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