Φωτιά στην Κίσσαμο Χανίων – Ήχησε το 112, επιχειρούν 2 ελικόπτερα (Βίντεο)
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι του Σαββάτου 18/7 καθώς ξέσπασε φωτιά στην Κίσσαμο των Χανίων.
Η φωτιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Πλοκαμιανά Κισσάμου Χανίων Κρήτης, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
Μάλιστα, ήχησε το 112 προς τους πολίτες προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
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🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αερινός της Περιφερειακής Ενότητας #Χανίων
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 18, 2026
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