Ρένα Δούρου: Το βιογραφικό και η πορεία της νέας πρόεδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Η Ρένα Δούρου είναι η νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετά την σημερινή ψηφοφορία.

Στην διαδικασία πήραν μέρος οκτώ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι οι Γιάννης Αμανατίδης, Νίκος Παππάς, Παύλος Πολάκης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Έλενα Ακρίτα, Γιώργος Παπαηλιού, Χρήστος Γιαννούλης καθώς και η ίδια η Ρένα Δούρου. Η νέα πρόεδρος εξελέγη με 7 ψήφους υπέρ και 1 λευκό.

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Η Ρένα Δούρου γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 1974 στο Αιγάλεω της Αττικής και εργάστηκε ως σύμβουλος εκδόσεων. Αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία, την Τουρκία και τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Πολιτικές Επιστήμες.

Έχει συγγράψει τα βιβλία «Μια κουβέντα με τον Γλέζο» (Αθήνα, 2014), «Η Απόλαυση του Εθνικισμού» (Αθήνα, 2007), και έχει συμπράξει σε διάφορα συλλογικά έργα.

Συμμετείχε ενεργά στο ελληνικό φοιτητικό κίνημα και, από το 1995, υπήρξε οργανωμένη στην Νεολαία του Συνασπισμού. Αργότερα, διετέλεσε υπεύθυνη Ευρωπαϊκής Πολιτικής, ΚΕΑ-Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς και Διεθνών Σχέσεων, αρχικά στον Συνασπισμό και μετέπειτα στον ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ, Πρόεδρος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και Πρόεδρος Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής.

Εξελέγη Βουλευτής Β’ Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 6ης Μαΐου και της 17ης Ιουνίου 2012. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα στις 26 Μαρτίου του 2014.

Κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2014 εξελέγη Περιφερειάρχης Αττικής. Στις εθνικές εκλογές του 2023 εξελέγη Βουλεύτρια στον δυτικό τομέα της Αθήνας.