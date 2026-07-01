Απάντησε στον Κυρανάκη η ΕΛΑΣ: Ο γραμματέας της ΝΔ επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική
«Στον κατήφορο της αθλιότητας δεν θα ακολουθήσουμε»
Τη δική της απάντηση στις δηλώσεις του γραμματέα της ΝΔ Κωνσταντίνου Κυρανάκη το βράδυ της Τετάρτης 1/7 έδωσε η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις του Κυρανάκη ότι «η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε και αυτές είναι οι συνέπειες του εμφυλιοπολεμικού ονόματος του νέου κόμματος Τσίπρα» έφεραν την αντίδραση της ΕΛΑΣ.
«Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της ΝΔ επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική.
Στον κατήφορο της αθλιότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κου Μητσοτάκη θα τον αφήσουμε μόνο του» αναφέρει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
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