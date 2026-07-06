Κυρανάκης: “Aντίπαλός μας ο Αλέξης Τσίπρας και οι ιδέες της Αριστεράς – Εκλογές το 2027”

Για τα πολιτικά δρώμενα μίλησε ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στο EΡΤNews.

Συγκεκριμένα, σχετικά με τον εκλογικό σχεδιασμό της ΝΔ, ο κ. Κυρανάκης ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Όπως είπε, το κόμμα βρίσκεται ήδη σε διαδικασία οργανωτικής προετοιμασίας, δίνοντας έμφαση στην ανανέωση των ψηφοδελτίων.

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«Προτεραιότητά μας είναι να δώσουμε χώρο και στη νέα γενιά, σε ανθρώπους που θα πολιτευτούν για πρώτη φορά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μέσα στον Ιούλιο θα ανακοινωθούν τα πρώτα ονόματα υποψηφίων, τα οποία θα περιλαμβάνουν τόσο στελέχη που είχαν συμμετάσχει και στις εκλογές του 2023 όσο και νέα πρόσωπα.

Ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι ο «βασικός πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές είναι ο Αλέξης Τσίπρας και οι πολιτικές που εξέφρασε κατά τη διακυβέρνησή του».

Επικαλέστηκε μεταξύ άλλων το δημοψήφισμα του 2015 και τα capital controls, ενώ αναφερόμενος στην πολιτική και τα αποτελέσματα της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο στη μείωση των «κόκκινων» δανείων, τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τα στοιχεία για την επιστροφή Ελλήνων που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό.

«Αντίπαλός μας είναι ο κύριος Τσίπρας και οι ιδέες της Αριστεράς»

«Αντίπαλός μας είναι ο κύριος Τσίπρας και οι ιδέες της Αριστεράς», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι η σημερινή οικονομική πολιτική έχει οδηγήσει σε περισσότερες επενδύσεις, αύξηση της απασχόλησης και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αναφέροντας ως παράδειγμα επενδύσεις στη βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης.

Ερωτηθείς για τις πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Κυρανάκης απέφυγε να επεκταθεί. «Έχω εξαντλήσει, από ό,τι με αφορά, το θέμα αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να σχολιάσω», ανέφερε.

Όμως δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει πως ο «Αλέξης Τσίπρας πήγε να κλείσει στη φυλακή τον Αντώνη Σαμαρά με μια σκευωρία ονόματι Novartis» κάνοντας αναφορά σε «ψευδομάρτυρες κουκουλοφόρους, οι οποίοι ήρθαν στη Βουλή, πήγαν στους εισαγγελείς, πληρώθηκαν πολλά λεφτά, όπως αποδείχτηκε, για να πουν ψέματα με σκοπό να κλείσουν φυλακή τον Αντώνη Σαμαρά».

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«Κανένα στέλεχός μας δεν θα μείνει μόνο του»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.

Ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για τυχαία επίθεση, αλλά για στοχευμένες ενέργειες σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

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«Έχουμε θύμα τρομοκρατίας στη χώρα μας μετά από δεκαετίες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι δράστες «πήγαν στα σπίτια και στις οικογένειες ανθρώπων για να δολοφονήσουν».

Παράλληλα προανήγγειλε ότι η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί νομικά απέναντι σε όσους, όπως είπε, υποκινούν ή επικροτούν τη βία σε βάρος στελεχών του κόμματος. «Κανένα στέλεχός μας δεν θα μείνει μόνο του», τόνισε.

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Αναφερόμενος στην πορεία της έρευνας για την υπόθεση, ο γραμματέας της ΝΔ δήλωσε ότι αναμένει τη σύλληψη και την παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Όπως είπε, η ανθρωποκτονία τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη και εξέφρασε την άποψη ότι οι υπεύθυνοι της επίθεσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις προβλεπόμενες ποινικές συνέπειες.

«Ήρθε το πρώτο καινούργιο τρένο νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα»

Ο κ. Κυρανάκης ξεκίνησε τη συνέντευξή του αναφερόμενος στην άφιξη του πρώτου νέου τρένου από την Ιταλία, επισημαίνοντας ότι η παράδοση έγινε νωρίτερα από ό,τι προέβλεπε η συμφωνία.

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Όπως είπε, το τρένο έχει ήδη φτάσει στην Ελλάδα και θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες δοκιμές και πιστοποιήσεις, ενώ από το τέλος Αυγούστου το δίκτυο θα διαθέτει, όπως ανέφερε, εγκατεστημένα στο σύνολό τους τα νέα συστήματα ασφαλείας.

Παράλληλα σημείωσε ότι πρόκειται για το πρώτο από τα 25 νέα τρένα που προβλέπει η συμφωνία με την ιταλική πλευρά, τονίζοντας ότι «έγινε πράξη χωρίς να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος ούτε ένα ευρώ».

Κλείνοντας, ο κ. Κυρανάκης σχολίασε και την αντιπαράθεση που έχει αναπτυχθεί με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Φαραντούρη.

Υποστήριξε ότι ο τελευταίος άσκησε άδικη κριτική στον βουλευτή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη και έκανε λόγο για υποκρισία, αναφερόμενος σε υπόθεση που αφορά την απόσπαση της συζύγου του ευρωβουλευτή.