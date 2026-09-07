Μέτρα ΔΕΘ: Ποιοι κερδίζουν έως 4.000 ευρώ – Συντάξεις, μισθοί, ακίνητα και «Σπίτι μου 3»

Τον αναλυτικό χάρτη των οικονομικών παρεμβάσεων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ παρουσίασε η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος.

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Το κόστος των νέων μέτρων που αναμένονται μέχρι το τέλος του 2026, αλλά δεν έχουν ακόμη θεσμοθετηθεί, υπολογίζεται σε 605 εκατ. ευρώ.

Το πλήρες πακέτο θα ενεργοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου και θα ανέλθει σε 2,2 δισ. ευρώ για το 2027, ενώ με τη σταδιακή εξέλιξη και διεύρυνση των παρεμβάσεων εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 3,6 δισ. ευρώ ετησίως το 2030.

Εάν συνυπολογιστούν και οι ήδη νομοθετημένες ελαφρύνσεις που δεν έχουν ακόμη αποδοθεί, το συνολικό δημοσιονομικό αποτύπωμα διαμορφώνεται σε 1,54 δισ. ευρώ το 2026, περίπου 5 δισ. ευρώ το 2027 και σχεδόν 9 δισ. ευρώ το 2030.

Έως 4.000 ευρώ το όφελος από τις αλλαγές στο τεκμαρτό

Η μεγαλύτερη φορολογική ελάφρυνση για τους ελεύθερους επαγγελματίες προέρχεται από την κατάργηση δύο προσαυξήσεων που αυξάνουν σήμερα το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα.

Για τα εισοδήματα του 2026, τα οποία θα δηλωθούν το 2027, καταργούνται για τους συνεπείς επαγγελματίες:

Η προσαύξηση που συνδέεται με το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού.

Η προσαύξηση που εφαρμόζεται όταν ο τζίρος υπερβαίνει τον μέσο κύκλο εργασιών του αντίστοιχου ΚΑΔ.

Οι δύο επιβαρύνσεις αφορούν σήμερα περίπου 156.000 ατομικές επιχειρήσεις, ενώ το κόστος της παρέμβασης εκτιμάται σε 572 εκατ. ευρώ για το 2027.

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Η ελάφρυνση, ωστόσο, δεν θα χορηγείται αυτομάτως. Ο επαγγελματίας θα πρέπει:

Να έχει διαβιβάσει τα απαιτούμενα στοιχεία στο myDATA.

Να έχει συνδέσει την ταμειακή μηχανή με το POS και να παραμένει διασυνδεδεμένος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Να μην του έχει επιβληθεί πρόστιμο από τη φορολογική διοίκηση ή την Επιθεώρηση Εργασίας κατά τα προηγούμενα πέντε φορολογικά έτη.

Να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας.

Για τους περισσότερους δικαιούχους, το ετήσιο φορολογικό όφελος υπολογίζεται μεταξύ 1.000 και 1.500 ευρώ. Περίπου 10.000 επαγγελματίες εκτιμάται ότι θα κερδίσουν από 2.500 έως και 4.000 ευρώ.

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Ενδεικτικά:

Ιδιοκτήτης καφέ με 15 χρόνια λειτουργίας, πέντε εργαζομένους και τεκμαρτό εισόδημα 27.244 ευρώ θα έχει όφελος 2.534 ευρώ.

Ατομική επιχείρηση υποδημάτων, με τέσσερα χρόνια λειτουργίας και δύο εργαζομένους, θα κερδίσει 1.134 ευρώ.

Λογιστής με 20 χρόνια δραστηριότητας και χωρίς προσωπικό θα έχει όφελος 615 ευρώ.

Παραμένει το βασικό τεκμήριο

Οι παραπάνω προσαυξήσεις καταργούνται, αλλά το βασικό τεκμήριο για τους ελεύθερους επαγγελματίες διατηρείται.

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Θα εξακολουθήσει να συνδέεται με τον κατώτατο μισθό και να αυξάνεται λόγω τριετιών μετά τη συμπλήρωση των πρώτων έξι ετών λειτουργίας της επιχείρησης.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης δεν δεσμεύτηκε για πλήρη κατάργηση του τεκμαρτού συστήματος. Άφησε, πάντως, ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων διορθώσεων σε κλάδους στους οποίους θα διαπιστωθούν προβλήματα κατά την εφαρμογή του.

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Για τους εκμεταλλευτές ταξί, το τεκμήριο θα υπολογίζεται πλέον με βάση το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος. Σε συνιδιοκτησία 50%, για παράδειγμα, θα περιορίζεται αντίστοιχα στο 50%.

Από το τεκμαρτό εισόδημα θα εξαιρούνται, επίσης, τα ανήλικα παιδιά που κληρονομούν άδεια ταξί.

Παράλληλα, η μείωση του τεκμαρτού κατά 50% επεκτείνεται σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, αντί 1.500 σήμερα. Στη Δυτική Μακεδονία το σχετικό όριο αυξάνεται από τους 1.700 στους 2.200 κατοίκους, καλύπτοντας συνολικά 131 επιπλέον οικισμούς.

Συντάξεις: Στα 400 ευρώ η μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου

Η μόνιμη οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται τον Νοέμβριο αυξάνεται από τα 250 στα 400 ευρώ καθαρά.

Παράλληλα, η περίμετρος των δικαιούχων διευρύνεται κατά 270.000 συνταξιούχους. Συνολικά, το μέτρο θα καλύπτει περίπου 2,2 εκατομμύρια ανθρώπους, με ετήσιο κόστος 880 εκατ. ευρώ.

Το ποσό θα χορηγείται:

Σε όλους τους συνταξιούχους γήρατος άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Από την ηλικία των 60 ετών στους δικαιούχους σύνταξης χηρείας.

Σε όλους τους συνταξιούχους αναπηρίας και τους δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων, χωρίς ηλικιακό περιορισμό.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, δεδομένου ότι η εθνική σύνταξη ανέρχεται στα 446 ευρώ μικτά, η καθαρή ενίσχυση των 400 ευρώ προσεγγίζει το ύψος μίας επιπλέον εθνικής σύνταξης τον χρόνο.

Μετά την καταβολή της ενίσχυσης θα ακολουθήσει η ετήσια αύξηση των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2027, η οποία με τα σημερινά δεδομένα υπολογίζεται σε 2,6%. Το τελικό ποσοστό θα καθοριστεί με βάση τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού.

Μισθοί: Διπλή αύξηση από τον Απρίλιο του 2027

Από την 1η Απριλίου 2027 οι αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα θα ενισχυθούν μέσω:

Της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού και της εφαρμογής των τριετιών.

Της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

Η μείωση των εισφορών θα κατευθυνθεί εξ ολοκλήρου στην πλευρά του εργαζομένου και θα περάσει στις καθαρές αποδοχές, χωρίς να μοιραστεί με τις εργοδοτικές εισφορές.

Το κόστος εκτιμάται σε 163 εκατ. ευρώ το 2027 και σε 218 εκατ. ευρώ από το 2028, όταν το μέτρο θα εφαρμοστεί σε πλήρη ετήσια βάση.

Τον Ιανουάριο του 2028 ο κατώτατος μισθός προβλέπεται να φτάσει τα 1.000 ευρώ, ενώ μαζί με τις τριετίες μπορεί να ανέλθει έως τα 1.300 ευρώ.

Η αναπροσαρμογή θα επηρεάσει και παροχές που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό, όπως το επίδομα ανεργίας, η ειδική παροχή μητρότητας και οι υπερωριακές αμοιβές.

Μόνιμη ενίσχυση Χριστουγέννων στο Δημόσιο

Για τους δημοσίους υπαλλήλους προβλέπεται οριζόντια αύξηση αποδοχών τον Απρίλιο του 2027 και νέα αύξηση τον Ιανουάριο του 2028.

Από το 2027 θεσπίζεται, επίσης, μόνιμη ενίσχυση Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά.

Το ποσό θα προσμετράται στις συντάξιμες αποδοχές. Το καθαρό όφελος θα διαφέρει ανάλογα με τις ασφαλιστικές κρατήσεις, το συνολικό εισόδημα και τη φορολογική κλίμακα κάθε υπαλλήλου.

Δεν προβλέπεται αυτοτελής φορολόγηση της ενίσχυσης με συντελεστή 20%.

Μηδενικός συντελεστής για τρίτεκνους και αγρότες

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής για το τμήμα του εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ για:

Τους τρίτεκνους.

Τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Η παρέμβαση αφορά περίπου 87.000 τρίτεκνους, από τους οποίους σχεδόν 34.000 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Τρίτεκνος μισθωτός με εισόδημα 20.000 ευρώ υπολογίζεται ότι θα κερδίσει 620 ευρώ τον χρόνο, ενώ για εισόδημα 30.000 ευρώ το ετήσιο όφελος φτάνει τα 1.800 ευρώ.

Για τους αγρότες, το μέτρο καλύπτει 47.251 κατά κύριο επάγγελμα παραγωγούς. Λόγω και της έκπτωσης φόρου, η επιβάρυνση θα μηδενίζεται στην πράξη για εισόδημα έως περίπου 22.000 ευρώ, ενώ η ελάφρυνση μπορεί να φτάσει τα 2.900 ευρώ.

Νέα δάνεια 5 δισ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προγραμματίζεται να ενεργοποιηθούν μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στις αρχές του 2027 ή και νωρίτερα.

Θα αξιοποιηθούν πόροι 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης:

1,1 δισ. ευρώ θα διατεθούν για συγχρηματοδοτούμενα δάνεια.

400 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε εγγυοδοτικό πρόγραμμα.

Με τη συμμετοχή των τραπεζών εκτιμάται ότι θα κινητοποιηθούν συνολικά δάνεια 5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,2 δισ. ευρώ συγχρηματοδοτούμενα και 2,8 δισ. ευρώ εγγυοδοτούμενα.

«Σπίτι μου 3»: Έως 230.000 ευρώ το δάνειο

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, διευρύνεται ως προς τις ηλικίες, τα εισοδήματα και την αξία της κατοικίας.

Οι βασικές αλλαγές είναι:

Το ανώτατο ηλικιακό όριο αυξάνεται από τα 50 στα 55 έτη.

Το μέγιστο δάνειο αυξάνεται από τις 190.000 στις 230.000 ευρώ.

Η ανώτατη εμπορική αξία του ακινήτου ανεβαίνει από τις 250.000 στις 300.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση εξακολουθεί να καλύπτει έως το 90% της αξίας.

Το εισοδηματικό όριο για ένα ζευγάρι αυξάνεται στις 35.000 ευρώ.

Η προσαύξηση για κάθε παιδί ανεβαίνει στις 7.000 ευρώ.

Μία τετραμελής οικογένεια θα μπορεί, επομένως, να ενταχθεί στο πρόγραμμα με εισόδημα έως 49.000 ευρώ.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες, στο βασικό όριο των 150 τετραγωνικών μέτρων θα προστίθενται 10 τετραγωνικά για κάθε παιδί πέραν του τέταρτου.

Δεν μεταβάλλεται η παλαιότητα των επιλέξιμων κατοικιών. Το όριο παραμένει στο 2007 για τους γενικούς δικαιούχους και στο 2020 για τα άτομα με αναπηρία.

Παράταση φορολογικών κινήτρων για τα ακίνητα

Έως το 2030 παρατείνονται:

Η φοροαπαλλαγή για τις κενές κατοικίες που μετατρέπονται σε μακροχρόνιες μισθώσεις.

Η έκπτωση φόρου για τις δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων.

Η αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.

Το 2027 συνεχίζεται ο περιορισμός των νέων καταχωρίσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης σε δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Διευρύνονται, επίσης, τα όρια για την επιστροφή ενοικίου, ενώ εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, θα δικαιούνται διπλή επιστροφή.

Στη φορολογία των ενοικίων εισάγεται ακόμη νέος ενδιάμεσος συντελεστής 25%.

Φόρος 15% για αγοραστές κατοικιών από τρίτες χώρες

Από την 1η Ιουλίου 2027 ο φόρος μεταβίβασης κατοικίας αυξάνεται από το 3% στο 15% για φυσικά πρόσωπα τα οποία:

Είναι πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Δεν διαθέτουν καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος.

Για κατοικία φορολογητέας αξίας 200.000 ευρώ, ο βασικός φόρος θα αυξηθεί από τις 6.000 στις 30.000 ευρώ.

Η αύξηση δεν θα αφορά επαγγελματικούς χώρους, οικόπεδα, άλλα είδη ακινήτων, νομικά πρόσωπα ή πολίτες τρίτων χωρών που διαθέτουν καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος.

Στο 15% οι υψηλές αμοιβές στελεχών

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι αμοιβές μελών διοικητικών συμβουλίων και ανώτερων στελεχών που προέρχονται από συμμετοχή στα κέρδη θα φορολογούνται με συντελεστή 15%, αντί 5%, για το τμήμα πάνω από τις 60.000 ευρώ.

Η αλλαγή αποσκοπεί στην εξίσωση της φορολογικής μεταχείρισης με τα stock options.

Ο φόρος στα κανονικά μερίσματα δεν αλλάζει και παραμένει στο 5%.

Καταργείται σταδιακά το τέλος επιτηδεύματος

Το 2027 καταργείται το τέλος επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις:

Της περιφέρειας.

Της Θεσσαλονίκης.

Των νησιών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής.

Το 2028 θα μειωθεί κατά 50% στην υπόλοιπη Αττική και το 2029 θα καταργηθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Επιχείρηση στη Λάρισα χωρίς υποκατάστημα θα έχει όφελος 800 ευρώ από το 2027, ενώ επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη με ένα υποκατάστημα θα κερδίσει 1.600 ευρώ.

Από το φορολογικό έτος 2028 θα αρχίσει και η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες τον χρόνο, μέχρι να περιοριστεί από το 80% στο 50% το 2033.

Παράλληλα, ο χρόνος απόσβεσης των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό θα μειωθεί από τα δέκα στα έξι χρόνια.

Ο νέος «κουμπαράς» για τα παιδιά

Στο πακέτο περιλαμβάνεται και η δημιουργία ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για παιδιά.

Κατά τα πρώτα δύο χρόνια από τη γέννηση του παιδιού, η οικογένεια θα μπορεί να ανοίξει τον λογαριασμό και, για κάθε ευρώ που καταθέτει, το κράτος θα προσθέτει ακόμη ένα.

Η ανώτατη κρατική συμμετοχή θα ανέρχεται σε 1.200 ευρώ τον χρόνο και θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία.

Καταθέσεις θα μπορούν να πραγματοποιούν, εκτός από τους γονείς, οι παππούδες, οι νονοί, άλλοι συγγενείς και οικογενειακοί φίλοι.

Οι τόκοι και η υπεραξία θα είναι αφορολόγητοι, ενώ κάθε πάροχος θα υποχρεώνεται να διαθέτει τουλάχιστον ένα προϊόν με εγγυημένο κεφάλαιο.

Σύμφωνα με τα ενδεικτικά σενάρια, συνολικές καταβολές 49.304 ευρώ έως την ενηλικίωση του παιδιού –κατά το ήμισυ από την οικογένεια και κατά το ήμισυ από το κράτος– μπορούν, με μέση απόδοση 3%, να οδηγήσουν σε κεφάλαιο περίπου 64.000 ευρώ.

Κοινωνικές παρεμβάσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ

Μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου προβλέπονται:

Η κατασκευή 2.350 κοινωνικών κατοικιών για περίπου 7.000 ευάλωτους πολίτες.

Η ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση 15 φοιτητικών εστιών για περίπου 5.600 φοιτητές.

Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για 780.000 δικαιούχους.

Κοινωνικό leasing ηλεκτρικού αυτοκινήτου για 12.500 νοικοκυριά.

Πλήρης επιδότηση ατομικών μέσων μετακίνησης για 13.200 άτομα με αναπηρία.

Η ημερήσια αποζημίωση για τη δωρεάν σίτιση των φοιτητών αυξάνεται στα 3 ευρώ, από 2 ευρώ σήμερα και 2,40 ευρώ στα περιφερειακά πανεπιστήμια.

Οι στόχοι της οικονομίας έως το 2030

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει ετήσια ανάπτυξη άνω του 2% από το 2027 έως το 2030.

Το ονομαστικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από περίπου 262 δισ. ευρώ το 2026 σε περισσότερα από 310 δισ. ευρώ το 2030.

Οι επενδύσεις προβλέπεται να ενισχυθούν από περίπου 46 δισ. ευρώ το 2026 σε πάνω από 60 δισ. ευρώ ετησίως το 2030, ξεπερνώντας το 20% του ΑΕΠ.

Το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει από περίπου 137% του ΑΕΠ το 2026 κάτω από το 120% το 2029 και κάτω από το 110% το 2031.

Κυβερνητικός στόχος είναι, τέλος, η Ελλάδα να έχει περάσει έως το 2030 στην πιστοληπτική κατηγορία «Α».