Θεσσαλονίκη: «Βουλιάζει» από ΔΕΘ και Ρέμο – Πληρότητα άνω του 95%, επί ποδός η Τροχαία

Σε ιδιαίτερα έντονους ρυθμούς κινείται σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Θεσσαλονίκη, καθώς το δεύτερο και τελευταίο Σαββατοκύριακο της 90ής ΔΕΘ συμπίπτει με τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία.

Ο συνδυασμός των δύο διοργανώσεων αναμένεται να φέρει χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες στο κέντρο και στο παραλιακό μέτωπο, με τα ξενοδοχεία να καταγράφουν πληρότητα άνω του 95% και πολλά εστιατόρια να έχουν ήδη γίνει sold out.

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Επί ποδός η Τροχαία – Πότε μπορεί να κλείσουν δρόμοι

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης έχει καταρτίσει ειδικό σχέδιο για την ομαλή μετακίνηση του κόσμου, με τροχονόμους να βρίσκονται από το πρωί σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαχείριση των τουριστικών λεωφορείων που αναμένεται να φτάσουν από διαφορετικές περιοχές της χώρας, μεταφέροντας εκδρομείς τόσο για τη συναυλία όσο και για τη ΔΕΘ. Αυξημένη προσέλευση αναμένεται και οδικώς από χώρες των Βαλκανίων.

Το αρχικό πλάνο δεν προβλέπει προγραμματισμένο κλείσιμο δρόμων. Ωστόσο, τα μέτρα θα προσαρμόζονται ανάλογα με τη ροή και τη συγκέντρωση του κόσμου.

Εάν το παραλιακό μέτωπο γεμίσει και οι θεατές κινηθούν ή σταθούν πάνω στο οδόστρωμα, οι αστυνομικές δυνάμεις θα προχωρήσουν σε προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και εκτροπές οχημάτων.

Πάνω από 95% η πληρότητα στα ξενοδοχεία

«Τα ξενοδοχεία παρουσιάζουν πληρότητα άνω του 95%», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Σιμιακός.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και εκτιμάται ότι μέχρι την έναρξη της συναυλίας τα ξενοδοχεία του κέντρου μπορεί να φτάσουν σε πλήρες sold out.

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Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ένα πολυεθνικό κοινό από την Ελλάδα, την Τουρκία, τα Βαλκάνια και χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Τουριστικά πρακτορεία έχουν οργανώσει ειδικές εκδρομές και πακέτα για το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο.

Αυξημένη είναι η ζήτηση και στην εστίαση. Πολλά καταστήματα γύρω από το πάρκο Ξαρχάκου, την πλατεία Τσιρογιάννη και το παραλιακό μέτωπο έχουν ήδη γεμίσει από κρατήσεις ανθρώπων που θέλουν να ακούσουν τη συναυλία, ακόμη και από απόσταση.

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Στις 20:00 η συναυλία του Αντώνη Ρέμου

Η δωρεάν συναυλία για τα 30 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας του Αντώνη Ρέμου θα ξεκινήσει στις 20:00, με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα τιμηθεί η μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, μέσα από ειδικό αφιέρωμα με βίντεο και τραγούδια του.

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Για να μπορέσει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος να παρακολουθήσει το θέαμα, έχουν εγκατασταθεί δέκα γιγαντοοθόνες σε διαφορετικά σημεία και σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων. Την εικόνα θα μεταδίδουν συνολικά 30 κάμερες.

Στην παραγωγή συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000 τεχνικοί, καθώς και 100 μουσικοί και performers. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη show με 1.200 drones στον ουρανό της Θεσσαλονίκης και πυροτεχνήματα.

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Δεν θα έρθει ο Ροναλντίνιο

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της συναυλίας, η παραγωγή ανακοίνωσε ότι ο Ροναλντίνιο δεν θα μπορέσει τελικά να παρευρεθεί.

Όπως έγινε γνωστό, η απουσία του θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου οφείλεται σε έκτακτο προσωπικό ζήτημα. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά με όλους τους υπόλοιπους καλλιτέχνες και συντελεστές.