Βαρουφάκης στη ΔΕΘ: «Το παραμύθι της ανάπτυξης τελειώνει» – Η πρόταση για “Επανάκτηση”

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Γιάνης Βαρουφάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο επικεφαλής της παράταξης και γραμματέας του ΜέΡΑ25 υποστήριξε ότι η οικονομική ανάπτυξη που επικαλείται η κυβέρνηση δεν αποτυπώνεται στην καθημερινότητα της κοινωνικής πλειοψηφίας, ενώ χαρακτήρισε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό «φιλοδωρήματα».

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Παρουσιάζοντας την οικονομική πρόταση του «ΜέΡΑ25 Ενωτική Αριστερά», έθεσε στο επίκεντρο την έννοια της «Επανάκτησης», την οποία περιέγραψε ως αναδιανομή της περιουσίας και επαναφορά κρίσιμων υποδομών υπό κοινωνικό έλεγχο.

«Τι σημαίνει ανάπτυξη για τους πολλούς;»

Ο Γιάνης Βαρουφάκης αμφισβήτησε το κυβερνητικό αφήγημα περί ανάπτυξης, υποστηρίζοντας ότι εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις βλέπουν το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημά τους να περιορίζεται.

Όπως ανέφερε, οι μισθωτοί μπορεί να λαμβάνουν ονομαστικά περισσότερα χρήματα, αλλά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος ζωής. Παρόμοια είναι, κατά τον ίδιο, η εικόνα για τους μικρομεσαίους, οι οποίοι καταγράφουν αυξημένο τζίρο χωρίς αντίστοιχη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους νέους εργαζομένους που καλούνται να καλύψουν υψηλά ενοίκια και λογαριασμούς με χαμηλούς μισθούς, καθώς και στους ελεύθερους επαγγελματίες που επιβαρύνονται από το σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης.

Επίθεση για ενέργεια και τράπεζες

Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι διατηρεί ένα ενεργειακό μοντέλο το οποίο ευνοεί τις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου σε βάρος των καταναλωτών.

Υποστήριξε ότι η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας οδηγεί σε υψηλές χρεώσεις ακόμη και όταν το ρεύμα παράγεται από φθηνότερες πηγές, ενώ επανέλαβε τη θέση του κόμματός του περί ύπαρξης «καρτέλ ενέργειας».

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Για τον τραπεζικό τομέα, ο Γιάνης Βαρουφάκης σημείωσε ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, παρά την αύξηση των τραπεζικών χορηγήσεων.

«Δάνεια παντού τριγύρω μας, στην τσέπη μας κανένα», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι για την εξασφάλιση ακόμη και μιας εγγυητικής επιστολής.

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«Οι δύο Ελλάδες»

Κεντρικό σημείο της τοποθέτησής του αποτέλεσε η περιγραφή δύο παράλληλων οικονομικών πραγματικοτήτων: της Ελλάδας των οικονομικά ισχυρών και της Ελλάδας των εργαζομένων, των μικρομεσαίων και των υπερχρεωμένων πολιτών.

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 υποστήριξε ότι τα κεφάλαια που διατέθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκαν κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις και οικονομικά συμφέροντα.

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Κατά την εκτίμησή του, η αύξηση της αξίας των ακινήτων δεν συνεπάγεται πραγματική βελτίωση της οικονομικής θέσης των περισσότερων νοικοκυριών, καθώς συνοδεύεται από υψηλότερα ενοίκια και μεγαλύτερες δυσκολίες για την απόκτηση στέγης.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης έκανε λόγο για μία Ελλάδα «της ασύδοτης χλιδής» και μία δεύτερη «της υπαρξιακής αγωνίας», υποστηρίζοντας ότι οι δύο αυτές οικονομικές πραγματικότητες δεν συναντώνται.

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«Οι πηγές της παραπλανητικής ανάπτυξης στερεύουν»

Στη συνέχεια προειδοποίησε ότι η περίοδος της «παραπλανητικής ανάπτυξης», όπως τη χαρακτήρισε, πλησιάζει στο τέλος της.

Ως βασικές πηγές της οικονομικής δραστηριότητας των τελευταίων ετών ανέφερε:

Τις επιδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ.

Την ιδιωτική χρηματοδότηση και τον δανεισμό.

Τα έσοδα από τον τουρισμό.

Τα ενοίκια και τις υπεραξίες της αγοράς ακινήτων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτές οι πηγές αναμένεται να περιοριστούν, δημιουργώντας τον κίνδυνο ενός νέου κύματος οικονομικών πιέσεων για τους πολίτες.

Η κριτική στα επιδόματα και στη φορολόγηση του πλούτου

Ο Γιάνης Βαρουφάκης άσκησε κριτική τόσο στην κυβερνητική πολιτική των επιδομάτων όσο και στις προτάσεις κομμάτων της Κεντροαριστεράς για αυξημένη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου.

Υποστήριξε ότι επιδοτήσεις όπως εκείνες για τα ενοίκια, τη στέγη και την ενέργεια καταλήγουν να ενισχύουν τις τιμές και τα κέρδη των ιδιοκτητών και των παρόχων, χωρίς να αντιμετωπίζουν την αιτία του προβλήματος.

Παράλληλα, εξέφρασε αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα ενός φόρου μεγάλης περιουσίας, εκτιμώντας ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις διαθέτουν τους απαραίτητους μηχανισμούς για να περιορίζουν τη φορολογική τους επιβάρυνση.

Η πρόταση για την ενέργεια

Ως εναλλακτική λύση, ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 πρότεινε την κοινωνικοποίηση του συνόλου της πρώην ενιαίας ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πρόταση του κόμματος προβλέπει, όπως εξήγησε, η λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να διαμορφώνεται σε ποσοστό 5% πάνω από το μέσο κόστος παραγωγής σε ολόκληρη την επικράτεια.

Κατά τον Γιάνη Βαρουφάκη, ένα τέτοιο μοντέλο θα μπορούσε να περιορίσει τις υψηλές τιμές και να αφήσει μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος στα νοικοκυριά.

Τα «7+3 βήματα» για την «Επανάκτηση»

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 παρουσίασε ως πολιτική διέξοδο την πρόταση των «7+3 βημάτων προς την Επανάκτηση».

Οι επτά βασικοί άξονες αφορούν:

Το κράτος και τη Δικαιοσύνη.

Την κοινωνική στέγη.

Την ενέργεια, τις μεταφορές και τα οικοσυστήματα.

Τη φορολογική πολιτική και την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Την ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος των εργαζομένων.

Το σύστημα πληρωμών, τη δημόσια περιουσία και τις επενδύσεις.

Τη δημόσια υγεία, την παιδεία και την ενημέρωση.

Οι τρεις επιπλέον κατευθύνσεις επικεντρώνονται στην εθνική κυριαρχία και ασφάλεια, στον διεθνή ειρηνευτικό ρόλο της χώρας και σε ένα μοντέλο ελευθεριακού, αυτοδιαχειριζόμενου σοσιαλισμού.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης κατέληξε υποστηρίζοντας ότι μία απλή κυβερνητική εναλλαγή δεν αρκεί για να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες.

«Επανάκτηση λοιπόν. Να τα πάρουμε όλα πίσω. Αυτή είναι η μόνη διέξοδος της πλειοψηφίας», ανέφερε ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του.