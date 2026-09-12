Δημοσκόπηση Prorata: Προβάδισμα 9 μονάδων για τη ΝΔ – 11 μονάδες μπροστά ο Μητσοτάκης από τον Τσίπρα

Καθαρό προβάδισμα εννέα ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Prorata, η οποία δημοσιεύεται στην «Εφημερίδα των Συντακτών».

Η μέτρηση αποτυπώνει τον πολιτικό αντίκτυπο των παρουσιών του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Παρά τις επιφυλάξεις των πολιτών για τις εξαγγελίες, ο πρωθυπουργός διατηρεί σαφές συγκριτικό πλεονέκτημα τόσο στην εμπιστοσύνη για την πρωθυπουργία όσο και στην εκτίμηση για την υλοποίηση των δεσμεύσεών του.

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Στο 25,5% η ΝΔ – Μονοψήφιο παραμένει το ΠΑΣΟΚ

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 25,5%, ενώ η ΕΛΑΣ ακολουθεί με 16,5%, ενισχυμένη κατά μία ποσοστιαία μονάδα συγκριτικά με την προηγούμενη έρευνα της Prorata τον Ιούλιο.

Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην τρίτη θέση με 9%, καταγράφοντας άνοδο μισής μονάδας, αλλά χωρίς να καταφέρνει να ξεπεράσει το μονοψήφιο ποσοστό.

Αναλυτικά, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 25,5%

ΕΛΑΣ: 16,5%

ΠΑΣΟΚ: 9%

Ελληνική Λύση: 8%

ΚΚΕ: 6%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4,5%

Φωνή Λογικής: 4%

Πλεύση Ελευθερίας: 3,5%

ΜέΡΑ25: 3%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,5%

Δημοκράτες: 1%

Άλλα κόμματα: 4%

Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται στο 12%.

Προβάδισμα 11 μονάδων για τον Μητσοτάκη έναντι του Τσίπρα

Σαφής είναι η υπεροχή του Κυριάκου Μητσοτάκη και στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για την πρωθυπουργία της χώρας.

Ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει 27%, έναντι 16% του Αλέξη Τσίπρα, εξασφαλίζοντας προβάδισμα 11 ποσοστιαίων μονάδων.

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Ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 6%, ενώ η Μαρία Καρυστιανού και η Ζωή Κωνσταντοπούλου συγκεντρώνουν από 4%.

Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην υλοποίηση των εξαγγελιών Μητσοτάκη

Συγκριτικό πλεονέκτημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη καταγράφεται και στο κατά πόσο οι πολίτες πιστεύουν ότι μπορούν να υλοποιηθούν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ.

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Το 38% εκτιμά ότι μία κυβέρνηση Μητσοτάκη θα εφαρμόσει σχεδόν όλα ή αρκετά από όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, ενώ το 47% θεωρεί ότι θα υλοποιηθούν λίγα ή σχεδόν τίποτα.

Στην αντίστοιχη ερώτηση για μία κυβέρνηση Τσίπρα, μόλις το 26% πιστεύει ότι θα εφαρμοστούν σχεδόν όλες ή αρκετές από τις εξαγγελίες του, ενώ το 59% εκτιμά ότι θα πραγματοποιηθούν λίγες ή σχεδόν καμία.

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Η διαφορά των 12 μονάδων προσφέρει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα σαφές πλεονέκτημα αξιοπιστίας απέναντι στον βασικό πολιτικό του αντίπαλο.

Την ίδια στιγμή, πάντως, η κοινωνία εμφανίζεται συγκρατημένη ως προς την άμεση επίδραση των κυβερνητικών μέτρων. Το 17% θεωρεί ότι, εφόσον εφαρμοστούν οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού, η καθημερινότητά του θα βελτιωθεί αρκετά ή πολύ, ενώ το 82% απαντά λίγο ή καθόλου.

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Οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα αξιολογούνται θετικά από το 29% και αρνητικά από το 69% των ερωτηθέντων.

Η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα

Η εικόνα της έρευνας δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού για την κυβέρνηση, καθώς η ακρίβεια εξακολουθεί να κυριαρχεί στις ανησυχίες των πολιτών με ποσοστό 78%.

Ακολουθούν τα ζητήματα Δικαιοσύνης, διαφθοράς και διαφάνειας με 44%, οι χαμηλοί μισθοί και οι συνθήκες εργασίας με 25% και η Υγεία με 21%.

Μικρή δεξαμενή για ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το εύρημα για την πιθανότητα δημιουργίας κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά.

Το 74% δηλώνει ότι αποκλείει εντελώς το ενδεχόμενο να ψηφίσει ένα τέτοιο κόμμα, ενώ 15% απαντά ότι δεν είναι ιδιαίτερα πιθανό, χωρίς όμως να το αποκλείει.

Μόλις το 5% θεωρεί αρκετά πιθανό να το ψηφίσει και το 4% πολύ πιθανό, περιορίζοντας στο 9% τη δυνητικά θετική δεξαμενή του εγχειρήματος.