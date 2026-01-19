Καρυστιανού: “Θέλω να κυβερνήσει το κίνημα των πολιτών – Δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν”

Στην αποκάλυψη ότι είχε δεχθεί προτάσεις από πολιτικούς αρχηγούς για ένταξη στα κόμματά τους έκανε η Μαρία Καρυστιανού, αναφέροντας, παράλληλα, ότι βασικός στόχος του κόμματός της είναι να υπάρξει ένα κράτος Δικαίου.

Συγκεκριμένα, η κ. Καρυστιανού, σε συνέντευξη στο Open, είπε ότι το «κίνημα πολιτών οργανώνεται» προσθέτοντας ότι «έχουμε λάβει πάνω από 300 e-mail με βαριά βιογραφικά που θέλουν να συνδράμουν εθελοντικά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια είπε ότι οι πολίτες της λένε ότι: «είμαστε σίγουροι για σας, φοβόμαστε αυτούς που θα σας πλαισιώσουν και δεν θέλουμε να αμαυρωθεί αυτό το εγχείρημα».

Η κα Καρυστιανού υποστήριξε ότι «Δεξιά και αριστερά ταιριάζουν στο παλιό πολιτικό σύστημα. Με πλησιάζουν πολίτες από όλες τις ιδεολογίες. Πολλοί πολιτικοί καταπατούν την ιδεολογία τους. Δεν θέλουμε να βάλουμε μία ταμπέλα. Θέλω να φύγω απ’ αυτές τις ταμπέλες».

«Στο κίνημά μας υπάρχουν όλοι εκτός από τα πολύ άκρα. Δικαιοσύνη, διαφάνεια, λογοδοσία αυτές οι αξίες δεν μπορούν να έχουν συγκεκριμένη ιδεολογία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το τραγικό δυστύχημα η κα Καρυστιανού ανέφερε: «Ζω στη χώρα που οι πολιτικοί που ευθύνονται για την τραγωδία όπου χάσαμε τους ανθρώπους κυκλοφορούν ελεύθεροι, μόνο για κάποια μικρά πλημμελήματα διώκονται».

Σχολιάζοντας το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία είπε χαρακτηριστικά: «Είχαμε μια ανάλογη τραγωδία και εκεί δεν είδα να υπάρχει πυρόσφαιρα».

«Μου είχαν γίνει προτάσεις από πολιτικούς αρχηγούς»

«Δεν μας χρηματοδοτεί κανένας δεν χρειαστήκαμε χρήματα, όταν χρειαστούμε θα γίνει με ξεκάθαρο τρόπο. Αν χρειαστούμε ενίσχυση θα τη ζητήσουμε από τους πολίτες», είπε η κα Καρυστιανού, ενώ αποκάλυψε ότι της είχε γίνει πρόταση από πολιτικούς αρχηγούς να ενταχθεί στις γραμμές του κόμματός τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσο για τη δίκη της υπόθεσης υποστήριξε : «Θα έχουμε μία δίκη σικέ που θα βάλει την ταφόπλακα και θα συγκαλύψει».

«Η φιλοδοξία δεν είναι να αλλάξουμε το επάγγελμά μας αλλά να μπει στη Βουλή το κίνημα των πολιτών. Θέλω να κυβερνήσει το κίνημα των πολιτών, ανεξάρτητους πολίτες που δεν θα έχουν βγει από τον πολιτικό σωλήνα», τόνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ερώτημα αν θα μπορούσε το κόμμα της να συγκυβερνήσει με κάποιο από τα υπάρχοντα κόμματα η κα Καρυστιανού είπε: «Μόνοι μας, δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν. Ας μην προδικάζουμε το αποτέλεσμα, μπορεί να μας εκπλήξει. Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας, δεν έχω καλή άποψη για τα κόμματα διαμαρτυρίας, αυτά απορροφούν την οργή και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα».

Όσο για τις επιθέσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης ανέφερε ότι «αρχικά είχαμε τη στήριξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης, πλην όμως στη συνέχεια άρχισαν τις επιθέσεις. Όσο για τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας με ειρωνεύτηκε μιλώντας για χρυσόψαρα».