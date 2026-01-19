Δρυμιώτης: “Βλέπω Τσίπρα και Καρυστιανού στο 10-12% – Μονόδρομος η ΝΔ”

«Ερασιτέχνες» χαρακτήρισε ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, σημειώνοντας πως ελπίζει «ο λαός να μην κάνει ξανά το λάθος να εμπιστευτεί».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Δρυμιώτης έδωσε τις εκτιμήσεις του για τα ποσοστά που θα συγκεντρώσουν τα πιθανά κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού.

«Δεν νομίζω ότι θα εκφραστεί η διαφορά ανάμεσα σε Καρυστιανού και Τσίπρα όπως αυτή που φαίνεται στη δημοσκόπηση της GPO. Ο Τσίπρας θα είναι πιο χαμηλά από το 17%, στο 10-12% και την Καρυστιανού τη βλέπω στα ίδια. Η Καρυστιανού θα πάρει από όλους όσοι τη στήριξαν» ανέφερε ο πολιτικός αναλυτής και αναρωτήθηκε:

«Σε μια κατάσταση που βρισκόμαστε και που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πριν την δεύτερη εκλογή Τραμπ όπως η διάλυση του ΝΑΤΟ, εμείς θα πάμε να ψηφίσουμε ερασιτέχνες;».

Όπως είπε ο Ανδρέας Δρυμιώτης για τον Αλέξη Τσίπρα «προσπάθησε να μάθει αλλά δεν έμαθε και το απέδειξε με το βιβλίο του».

Ο ίδιος απάντησε «όχι» στο ερώτημα αν θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση η Μαρία Καρυστιανού, αναφέροντας πως «δεν πιστεύω ότι για δεύτερη φορά ο λαός θα κάνει το λάθος να εμπιστευτεί ερασιτέχνες. Θες να χτίσεις σπίτι πας σε πολιτικό μηχανικό, είσαι άρρωστος πας σε γιατρό. Τα ίδια που λένε τώρα για την Καρυστιανού τα έλεγαν για τον Κασσελάκη. Δεν είναι πολιτική αυτή. θα πάει να μιλήσει με τον Τραμπ η Καρυστιανού; Για να απαλλαγεί από τον Μητσοτάκη πρέπει να έχει εναλλακτική και δεν πιστεύω ότι στο πολιτικό θέμα η κυρία Καρυστιανού είναι εναλλακτική λύση».

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, «αυτή τη στιγμή όπως είναι η πολιτική κατάσταση είναι μονόδρομος η ΝΔ», ενώ παράλληλα είπε ότι «εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν αποκλείω και αυτοδύναμη τη ΝΔ». Εξηγώντας, μάλιστα, τη θέση του αυτή είπε «τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2023 με την αναγωγή η ΝΔ έπαιρνε 34% με αναγωγή έναν μήνα πριν τις εκλογές, οπότε τώρα είναι δύο μονάδες μακριά από αυτά τα επίπεδα».

Τέλος, αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού επανέλαβε πως «ακόμα και ο Μέσι που είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής, αν έφτιαχνε ομάδα αλλά δεν ξέραμε ποιοι είναι οι άλλοι 10 δεν θα στοιχηματίζαμε ότι θα πάρει το Μουντιάλ. Εδώ έχουμε μια γυναίκα, σεβόμενοι το πένθος της, που δεν την έχουμε δει ως πολιτικό. Λέει ότι θα κάνουμε κίνημα για να δημεύσουμε τις περιουσίες των διεφθαρμένων πολιτικών. Ωραία σημαία είναι αυτή, αλλά να μας πει πώς θα βρούμε τους διεφθαρμένους».