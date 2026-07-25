Επεισόδια στο Άργος στην πορεία για τον θάνατο του 20χρονου – Ένταση ανάμεσα σε διαδηλωτές και ΜΑΤ (βίντεο)

Επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7) στο Άργος, κατά τη διάρκεια της πορείας που πραγματοποιήθηκε για τον θάνατο του 20χρονου Θοδωρή Ζαβραδινού Καράμπαμπα, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από πυροβολισμούς αστυνομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξέσπασε όταν η πορεία έφτασε στο ύψος της Αγίας Αικατερίνης, όπου διαδηλωτές και δυνάμεις των ΜΑΤ ήρθαν αντιμέτωποι. Η αστυνομία προχώρησε στη χρήση χημικών και δακρυγόνων για να απωθήσει τους συγκεντρωμένους, ενώ πραγματοποιήθηκε και μία σύλληψη.

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Το πέσιμο των ένστολων αποβλήτων στην πορεία στο Άργος για το δολοφονημένο από μπάτσους 20χρονο Θοδωρή. #antireport pic.twitter.com/3PEZlkQcXr— Blondie (@BlondieExa) July 25, 2026

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν εκατοντάδες πολίτες, καθώς και τοπικοί φορείς και συλλογικότητες, οι οποίοι ζήτησαν να αποδοθούν ευθύνες για την υπόθεση του 20χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 20χρονος είχε τραυματιστεί θανάσιμα από πυρά αστυνομικών έπειτα από καταδίωξη στο Άργος, υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης τις τελευταίες εβδομάδες.