LIVE η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για τα 52 χρόνια από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας, παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας, εκπροσώπων της Δικαιοσύνης, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Εκκλησίας, της διπλωματικής κοινότητας, καθώς και προσωπικοτήτων από τον χώρο των γραμμάτων, των τεχνών, του αθλητισμού και της κοινωνικής ζωής.

Φέτος έχουν προσκληθεί περίπου 1.700 άτομα, ενώ για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια η δεξίωση πραγματοποιείται στους εσωτερικούς χώρους του Προεδρικού Μεγάρου, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας.

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Το μήνυμα Τασούλα για τη Δημοκρατία και την ενότητα

Κατά την ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, χαρακτήρισε τη Δημοκρατία ως τη μεγαλύτερη κατάκτηση του πολιτισμού, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον μια ώριμη Δημοκρατία, ικανή να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα εθνικής ενότητας, τονίζοντας πως «η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης». Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωσταντίνο Τασούλα για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Στη δεξίωση δίνουν το «παρών» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ ορισμένοι πολιτικοί αρχηγοί επέλεξαν να μην παραστούν στη φετινή εκδήλωση. Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωσταντίνο Τασούλα για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωσταντίνο Τασούλα για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η δεξίωση συνεχίζεται και αναμένεται να ακολουθήσουν νέες αφίξεις και στιγμιότυπα από το Προεδρικό Μέγαρο.

Η συνάντηση Μητσοτάκη με τους τιμητικά προσκεκλημένους

Λίγο πριν από την έναρξη της δεξίωσης στο Προεδρικό Μέγαρο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ιδιαίτερη συνάντηση με τους τέσσερις τιμητικά προσκεκλημένους της φετινής εκδήλωσης. Εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον δεύτερο όροφο του Προεδρικού Μεγάρου, αντί για το καθιερωμένο κιόσκι στον κήπο.

Μεταξύ των τιμητικά προσκεκλημένων ήταν δύο από τους αριστούχους των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων, μία εκπαιδευτικός που έχει διακριθεί για τη συμβολή της στην αναζωογόνηση της ελληνικής υπαίθρου και ένας αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας. Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωσταντίνο Τασούλα για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο πρωθυπουργός συνομίλησε με τον Γιώργο Μυριάδη, ο οποίος κατέγραψε την υψηλότερη βαθμολογία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με 19,80, καθώς και με τον Ανδρέα Οικονομόπουλο, που σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της χρονιάς, συγκεντρώνοντας 19,75.

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Παρούσα είναι επίσης η Παναγιώτα Διαμαντή, δασκάλα και πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Νέα Ζωή στο Χωριό», η οποία έχει ξεχωρίσει για την πρωτοβουλία της να αναζωογονήσει τη Φουρνά Ευρυτανίας, προσελκύοντας νέες οικογένειες από τα μεγάλα αστικά κέντρα και συμβάλλοντας στην αναβίωση της τοπικής κοινωνίας.

Ανάμεσα στους τιμητικά προσκεκλημένους ήταν και ο αντισμήναρχος Γεώργιος Χατζόπουλος, κυβερνήτης μαχητικού αεροσκάφους F-16, ο οποίος είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά την επιτυχημένη προσγείωση του αεροσκάφους του στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

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Δείτε φωτογραφίες από το Προεδρικό Μέγαρο