Υπόθεση θανάτου διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο: Ποινικές διώξεις στο ζευγάρι – Προθεσμία για απολογία

Στο στάδιο της κύριας ανάκρισης περνά πλέον η υπόθεση θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος του ζευγαριού που συνελήφθη για την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, ο 41χρονος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ στη σύζυγό του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην ίδια πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναπαράσταση και έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου

Νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε τρίωρη αναπαράσταση στον χώρο όπου σημειώθηκε το περιστατικό, παρουσία αστυνομικών και των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι περιέγραψαν ξεχωριστά τη δική τους εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα η 42χρονη, εξετάζοντας τόσο το βιντεοληπτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί όσο και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το διαθέσιμο οπτικό υλικό επιβεβαιώνει σε σημαντικό βαθμό τους ισχυρισμούς των δύο συλληφθέντων, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του τι ακριβώς συνέβη στο εσωτερικό της κατοικίας, το οποίο αποτελεί βασικό αντικείμενο της ανακριτικής έρευνας.