Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση θανάτου διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο: Ποινικές διώξεις στο ζευγάρι – Προθεσμία για απολογία

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη

Υπόθεση θανάτου διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο: Ποινικές διώξεις στο ζευγάρι – Προθεσμία για απολογία
DEBATER NEWSROOM

Στο στάδιο της κύριας ανάκρισης περνά πλέον η υπόθεση θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος του ζευγαριού που συνελήφθη για την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, ο 41χρονος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ στη σύζυγό του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην ίδια πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναπαράσταση και έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου

Νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε τρίωρη αναπαράσταση στον χώρο όπου σημειώθηκε το περιστατικό, παρουσία αστυνομικών και των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι περιέγραψαν ξεχωριστά τη δική τους εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα η 42χρονη, εξετάζοντας τόσο το βιντεοληπτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί όσο και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το διαθέσιμο οπτικό υλικό επιβεβαιώνει σε σημαντικό βαθμό τους ισχυρισμούς των δύο συλληφθέντων, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του τι ακριβώς συνέβη στο εσωτερικό της κατοικίας, το οποίο αποτελεί βασικό αντικείμενο της ανακριτικής έρευνας.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νεκρός 80χρονος μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι – Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 80χρονος μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι – Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά τον εντοπισμό ενός 80χρονου άνδρα νεκρού μέσα στο υπνοδωμάτιο της κατοικίας του στο Γαλάτσι. Το θύμα έφερε τραύμα στον λαιμό, ενώ την υπόθεση ερευνά η Αστυνομία.

Φωτιά στους Λογγάδες Ιωαννίνων – Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στους Λογγάδες Ιωαννίνων – Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε δασική έκταση στους Λογγάδες Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ κοντά στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Ρέθυμνο: Τέσσερις συλλήψεις για την απόπειρα δολοφονίας 71χρονου σε ποιμνιοστάσιο
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τέσσερις συλλήψεις για την απόπειρα δολοφονίας 71χρονου σε ποιμνιοστάσιο

Τέσσερις άνδρες συνελήφθησαν για την ένοπλη επίθεση σε 71χρονο που είχε σημειωθεί τον Σεπτέμβριο του 2024 στο Ρέθυμνο. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. και οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στη Δικαιοσύνη.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Νεκρός 80χρονος μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι – Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 80χρονος μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι – Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά τον εντοπισμό ενός 80χρονου άνδρα νεκρού μέσα στο υπνοδωμάτιο της κατοικίας του στο Γαλάτσι. Το θύμα έφερε τραύμα στον λαιμό, ενώ την υπόθεση ερευνά η Αστυνομία.

Φωτιά στους Λογγάδες Ιωαννίνων – Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στους Λογγάδες Ιωαννίνων – Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε δασική έκταση στους Λογγάδες Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ κοντά στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.