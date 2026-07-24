Το ΥΠΕΞ καταδικάζει τη ρωσική επίθεση στο προξενείο της Λετονίας στο Σλοβιάνσκ της Ουκρανίας

Το Υπουργείο Εξωτερικών πήρε θέση καταδικάζοντας τη σημερινή ρωσική επίθεση που έγινε στην πόλη Σλοβιάνσκ της Ουκρανίας. Ο τραγικός απολογισμός ήταν να χάσουν την ζωή τους τουλάχιστον 6 άνθρωποι, ενώ οι τραυματισμένοι είναι δεκάδες.

“Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή ρωσική επίθεση κατά του Προξενείου της Λετονίας στο Σλοβιάνσκ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών και τον τραυματισμό πολλών άλλων. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειές τους. Στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Λετονία και την Ουκρανία“, αναφέρει το ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του στο “Χ”.

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Greece strongly condemns tdy’s Russian attack on the Latvian Honorary Consulate in Sloviansk which resulted in the tragic loss of human lives leaving many more injured.Our thoughts go to their families.



We 🇬🇷 stand in full solidarity w/ Latvia 🇱🇻 & Ukraine 🇺🇦 #StandwithUkraine pic.twitter.com/LWOWhMdAdx— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 24, 2026

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες, οχήματα, καθώς και στο κτίριο που στεγάζει το επίτιμο προξενείο της Λετονίας