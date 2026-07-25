ΠΙΣ: Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις για τη νέα Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή – Τι δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου αναμένεται να ανακοινωθούν από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου που προβλέπει τον διορισμό της για τη διενέργεια αρχαιρεσιών και την ανάδειξη νέας διοίκησης.

Όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας με ανάρτησή του, ο νόμος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α117/24-7-2026 (Ν. 5322) και του παρέχει τη δυνατότητα να προχωρήσει άμεσα στον διορισμό της προσωρινής διοίκησης, μέσω υπουργικής απόφασης.

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«Δεν μπορώ να χάσω ούτε μία μέρα»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η απόφαση θα εκδοθεί τη Δευτέρα, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει περιθώριο καθυστέρησης, καθώς –όπως ανέφερε– το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξελέγη πριν από οκτώ χρόνια, έχει προγραμματίσει συνεδρίαση για την Τρίτη, παρά τις προβλέψεις του νόμου.

Όπως σημείωσε, στόχος της προσωρινής διοίκησης θα είναι να κινήσει τις διαδικασίες για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την ανάδειξη νέου, νόμιμα εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου.

«Να αποκατασταθεί η δημοκρατική νομιμότητα»

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας εξέφρασε την ευχή οι εκλογές να διεξαχθούν σε ήρεμο κλίμα, ώστε –όπως ανέφερε– να αποκατασταθεί η δημοκρατική νομιμότητα και η κανονικότητα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα συνεργαστεί με τη νέα διοίκηση που θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες, επισημαίνοντας πως δεν επιθυμεί να εμπλακεί στα εσωτερικά του ΠΙΣ και ότι η παρέμβασή του γίνεται αποκλειστικά για λόγους νομιμότητας και προκειμένου να τερματιστούν οι δικαστικές διαμάχες που έχουν προκύψει στο εσωτερικό του Συλλόγου.

Τέλος, γνωστοποίησε ότι τα ονόματα του προέδρου και των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα.