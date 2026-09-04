Γκίλφοϊλ: Κεντρικός ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα – «Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται σύντομα στην Ελλάδα»

Τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μιλώντας στο 10ο Southeast Europe Energy Forum (SEEF2026) στη Θεσσαλονίκη.

Η Αμερικανίδα πρέσβης χαρακτήρισε την Ελλάδα βασικό στρατηγικό σύμμαχο των ΗΠΑ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον Κάθετο Διάδρομο, στις προμήθειες αμερικανικού LNG και στην επέκταση της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών.

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Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να επισκεφθεί την Ελλάδα «σε λίγες εβδομάδες».

«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια»

«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια», τόνισε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, περιγράφοντας ως μετασχηματιστικό τον ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στον υπό διαμόρφωση ενεργειακό χάρτη της περιοχής.

Όπως ανέφερε, η χώρα βρίσκεται στο επίκεντρο του Κάθετου Διαδρόμου, συμβάλλοντας στην ενεργειακή και γεωπολιτική σταθερότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η στρατηγική της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με την ίδια, αποσκοπεί στην ενίσχυση των συμμάχων της μέσω της ενεργειακής ανεξαρτησίας, με την Ελλάδα να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πολιτικής.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την Ελλάδα έναν πολύ ισχυρό και σταθερό στρατηγικό σύμμαχο στην περιοχή», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας την Αθήνα ενεργό συμμετέχοντα στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης.

Οι συμφωνίες για LNG και οι υπεράκτιες γεωτρήσεις

Η πρέσβης των ΗΠΑ αναφέρθηκε στις συμφωνίες για την προμήθεια αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον δεν περιορίζεται στο LNG, αλλά καλύπτει ένα ευρύτερο πεδίο ενεργειακών επενδύσεων.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις συμφωνίες με ενεργειακούς ομίλους όπως η ExxonMobil και η Chevron, καθώς και στις πρωτοβουλίες για την πραγματοποίηση των πρώτων υπεράκτιων γεωτρήσεων στην Ελλάδα έπειτα από τέσσερις δεκαετίες.

Η επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου

Ξεχωριστή θέση στην ομιλία της είχε η επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου προς τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία, μέσω της υπογραφής σχετικού μνημονίου συνεργασίας.

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Σύμφωνα με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η εξέλιξη αυτή διευρύνει την εμβέλεια του έργου και αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο τη γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας στην περιοχή.

Η Αμερικανίδα πρέσβης ενέταξε το εγχείρημα στην ευρύτερη προσπάθεια περιορισμού της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια. Κάλεσε, μάλιστα, τις κυβερνήσεις των Βαλκανίων να σχεδιάσουν μακροπρόθεσμα την ενεργειακή πολιτική τους, ώστε να μη βρίσκονται σε σχέση εξάρτησης από «κακόβουλους παράγοντες όπως η Ρωσία».

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Επενδύσεις σε λιμάνια, υποδομές και ναυτιλία

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στάθηκε επίσης στο αυξανόμενο αμερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, κάνοντας αναφορά στην επένδυση της Development Finance Corporation (DFC) στο λιμάνι της Ελευσίνας.

Όπως επισήμανε, η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την ιδιαίτερη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και τις δυνατότητες που διαθέτει ως πύλη εισόδου ενέργειας και εμπορευμάτων προς την ευρωπαϊκή αγορά.

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Αναφέρθηκε ακόμη στις επαφές με κορυφαίους Έλληνες πλοιοκτήτες και στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών και τη μεταφορά ενεργειακών φορτίων.

«Η Ελλάδα από καταναλωτής γίνεται προμηθευτής»

«Η Ελλάδα έχει πλέον μεταμορφωθεί από ενεργειακός καταναλωτής σε ενεργειακό προμηθευτή για ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε η πρέσβης των ΗΠΑ.

Απέδωσε στην Ελλάδα πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη των νέων διασυνδέσεων φυσικού αερίου και στη διαμόρφωση των περιφερειακών ενεργειακών ροών.

Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε τη συνεργασία Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας για την τροφοδοσία της Οδησσού με αμερικανικό LNG, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος.

Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα «σε λίγες εβδομάδες»

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προανήγγειλε και επικείμενες επισκέψεις υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων στην Αθήνα, παρουσιάζοντάς τες ως απόδειξη της στρατηγικής σημασίας που αποδίδει η κυβέρνηση Τραμπ στην Ελλάδα.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα βρίσκεται εδώ σε λίγες μόλις εβδομάδες», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα μπορούσε, λόγω των πολλαπλών διεθνών κρίσεων, να βρίσκεται σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Ωστόσο, επιλέγει να επισκεφθεί την Ελλάδα επειδή αποτελεί «έναν πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών και έναν πολύ σημαντικό ενεργειακό εταίρο».